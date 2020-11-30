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Новини Агресія Росії проти України
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Українська делегація в ТКГ змінила тактику - ми почали вимагати, щоб РФ визнала відповідальність за те, що відбувається, - Гармаш

Українська делегація в ТКГ змінила тактику - ми почали вимагати, щоб РФ визнала відповідальність за те, що відбувається, - Гармаш

На зустрічі Тристоронньої контактної групи 25 листопада ніхто Україні ультиматумів не ставив, радше, наша делегація почала "говорити жорсткою мовою" з російською.

Про це розповів представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Ніхто Україні не ставив ультиматум, швидше Україна почала говорити жорсткою мовою з Росією. Швидше це ми принципово поставили питання... Російська сторона вже давно не ставить ніяких запитань про конституційні поправки. Тому що в Мінських домовленостях давно написано - конституційна реформа, в основі якої лежить децентралізація, з урахуванням особливостей самоврядування в ОРДЛО", - сказав він.

За словами Гармаша, динаміка переговорів рушила з мертвої точки.

Також читайте: Інформація про зрив обміну полоненими - шантаж і маніпуляція з боку Росії, - Арестович

"Зараз представники Росії від ОРДЛО висунули якийсь план, що до 2050 року вони хочуть отримати особливі повноваження. Але ми не беремо на обговорення документи, подані нелегітимним учасником процесу, вони не є стороною в ТКГ. Ми вимагали, щоб Росія взяла на себе відповідальність і подала цей план як план Росії. Я вважаю, що ситуація не в глухому куті. Як можна говорити про глухий кут у мирному процесі, якщо у нас 6 років до цього нічого не відбувалося, а зараз хоча б щось відбувається. Найсуттєвіше зараз, що ми змінили тактику, ми стали жорсткішими в тому плані, що ми почали вимагати від Росії відповідальності за те, що відбувається", - сказав він.

Нагадаємо, на засіданні ТКГ 25 листопада глава української делегації Леонід Кравчук закликав російську делегацію визначитися з позицією щодо виконання домовленостей Нормандської четвірки до кінця року. На це прохання глава делегації РФ Борис Гризлов заявив, що це буде втручанням Росії у внутрішні справи України.

Кравчук також ініціював додаткові засідання, щоб обговорити обмін утримуваними особами, відкриття російською стороною КПВВ, про розведення на нових ділянках тощо.

Також читайте: Кравчук про переговори ТКГ стосовно Донбасу: РФ постійно намагається просувати зустрічні умови, тому серйозних зрушень до миру немає

Автор: 

росія (64846) Тристороння контактна група (827) Гармаш (136)


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Топ коментарі
+18
Переговоры по Донбассу. Полный провал. Говорить там просто бесполезно. Либо Украина идет на все условия России (это политическая смерть государства). либо изолируемся, закрываем передвижение и ждем изменения позиции РФ. (с)
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30.11.2020 01:29
+18
Работать надо над развалом раши на куски - тогда у Украины не будет гадкого соседа под боком

это единственный вариант 😀😀😀
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30.11.2020 01:43
+15
азери терпіли таку, чи подібну ситуацію 30 років. молдавани досі терплять. За грузин промовчу; але нагадаю, що німці терпіли 45 років.

це такі умови співвіснування з споконвічним агресором.
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30.11.2020 01:42
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РАБссии надо спасать саму РАБссию...,а тут еще Киргизия отказаль от рюсскава наречия...
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30.11.2020 01:25 Відповісти
Короче это на сто лет ещё. Происходит у них, что ничего не происходит.
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30.11.2020 01:29 Відповісти
азери терпіли таку, чи подібну ситуацію 30 років. молдавани досі терплять. За грузин промовчу; але нагадаю, що німці терпіли 45 років.

це такі умови співвіснування з споконвічним агресором.
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30.11.2020 01:42 Відповісти
Але німці, які "терпіли" 45 років, все ж були у кращій, ніж Україна, ситуації, навіть за наявності "окупаційних" військ інших держав. Там принаймні, не велись такі бойові дії, як наразі у нас.
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30.11.2020 09:18 Відповісти
Зате по сусідсву, в ЧССР в 1968-му, в ПНР в 1985 - велись аж бігом.
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30.11.2020 13:27 Відповісти
Переговоры по Донбассу. Полный провал. Говорить там просто бесполезно. Либо Украина идет на все условия России (это политическая смерть государства). либо изолируемся, закрываем передвижение и ждем изменения позиции РФ. (с)
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30.11.2020 01:29 Відповісти
Работать надо над развалом раши на куски - тогда у Украины не будет гадкого соседа под боком

это единственный вариант 😀😀😀
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30.11.2020 01:43 Відповісти
Каким образом "работать"?

ЕС даже не пытается помочь.Продление "санкций" - это фикция. ***** и его "бизнесу" они не мешают.
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30.11.2020 03:54 Відповісти
тебе не нужно! ты, именно - ты - просто не ходи голосовать. не твое это...
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30.11.2020 05:04 Відповісти
Может Байден с командой что-то придумает
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30.11.2020 08:52 Відповісти
Они привычно скажут что не являются стороной конфликта и обвинят Украину в "неконструктивности" и нежелании "говорить с Донбассом", никакого прогресса не будет, это не в интересах РФ.
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30.11.2020 01:31 Відповісти
и за это - получат по шапке!!! по чуть-чуть. но - получат. наше дело - их делать - по чуть-чуть , пока....
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30.11.2020 05:07 Відповісти
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30.11.2020 01:33 Відповісти
на эту тактику у параши другая тактика - эт не мы

нужно мочить их и говорить эт не мы, тогда появяься агрументы
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30.11.2020 01:53 Відповісти
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30.11.2020 02:05 Відповісти
РАБссии некогда,они строят НовоБелорусь и НовоАрмению типа новые союзнички
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30.11.2020 02:14 Відповісти
Можно подумать раньше от рашки этого не требовали.На кого расчитан этот зелебанский бред?
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30.11.2020 02:14 Відповісти
шоб ты коммент написал! больше не неужно - тебя почитают, и упокоятся хомячки. Нормальным - делать и деелать)))
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30.11.2020 05:08 Відповісти
Пьяный и дурной гражданин ДНр
В гоффне и навозе ползет в СССр
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30.11.2020 05:59 Відповісти
Зад оккупантам теперь лижут жестким языком, потому как мягким отчего-то не помогает.
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30.11.2020 06:47 Відповісти
Знищувать, знищувать і знищувать отоді і заскавчать лугандони!

А переговори не підкріплені вій діями, то патякання на десятиліття!

Муркель і Макарону головне перестати стріляти, як і Зелебенському!
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30.11.2020 07:01 Відповісти
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30.11.2020 07:07 Відповісти
На счету РАБссии много гоффна висит...Приднестровье,Абхазия,Ю.Осетия,Крым,а сегодня Белорусь,Армения,Киргизия,треть Дамбасса,Молдова....Крысы Мавзолейные не надорвитесь от Вяличия вонючего....
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30.11.2020 07:20 Відповісти
Тактика одна - виконувати "мінські домовленості". Невиконання цих домовленостей - розв'язує Росії руки на інші дії.
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30.11.2020 07:52 Відповісти
На що їй руки розв'язує? Та пішлата Росія із своїм Ху.лом на ...уй.

Наша тактика збудувати тут європейську країну, а хо там роблять кацапи, яке нам діло? Нам і так потрібні виключно ті територїі. Мільйон дегенератів на Донбасі і 2, 5 ляма у Криму, нам даром не впали. Вони здатні перевернути усе політичне життя і поховати назавжди рух України до цивілізації. Це не біда, це наш ШАНС!
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30.11.2020 10:03 Відповісти
А невиконання, то як? І, головне, якщо "виконання", то яким чином вони то руки росії зав`язують? Яким чином, ПІЛЯТЬ, постіні поступки України, здача територій, втрата міжнародної коаліції... впливає на поступливість парашки і яким чином то дає можливість закінчити війну! Зебіли, ви то здатні самі зрозуміти, чи то рівень вашої дебільності не дозволяє?
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30.11.2020 10:08 Відповісти
це тактіка активної дулі у кишені
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30.11.2020 09:15 Відповісти
Гармаш заигрался в "продвинутого переговорщика", несет околесицу об каких то позициях сторон и прочую лабуду. Гармаш- вся эта конструкция в виде Минска служила только для остановки грячей войны. Потом - видимость переговоров. Гармаш, ты понял? Видимость. Ничего более, рассказывать, что 6 лет " ничего не происходило, а теперь хоть что то происходит"- это художественный свист. На этих переговорорах в принципе не может ничего происходить.
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30.11.2020 09:45 Відповісти
гармаш - це хто, щоб говорити такі слова за ткг?...

тіпа татарова зам єрмака з оп?
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30.11.2020 10:08 Відповісти
Иа да, ПАП мотался по всему миру, добивался помощи, собирал коалицию в поддержку Украины, добивался санкций для рашки, а не как потерпевший видосики снимал. Ну теперь Гармаш жёстко так как потребует, рашка сразу и сдастся )))))
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30.11.2020 10:13 Відповісти
Зате вони дають поле діяльності для "болтології" нафталіновому Кравчуку. Де б ще він міг би мати таку "трибуну". Сидів би всіма забутий в своїй "хатинці" як Ющенко на пасіці.
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30.11.2020 10:16 Відповісти
Чому ж не може нічого відбуватися? Приїде якийсь дЄрмак і здасть Україну з потрохами
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30.11.2020 17:18 Відповісти
Судячи з тупої бравади зелених ідіотів, єдине, що там відбувається, то якийсь повний звіздець для України.
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30.11.2020 10:04 Відповісти
Жёсткие пацанчеги, заглянули Ху...лу в шоколадный глаз и чёйто там потребовали )))))
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30.11.2020 10:07 Відповісти
Мордор взял ответственность.
И мы им поверим?
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30.11.2020 10:08 Відповісти
Набраться терпения и не идти ни на какие провокации, капитуляции; лишь - на жестокую обсервацию этого анклава и имплиментацию в него Украины вместе со своми законами.
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30.11.2020 10:13 Відповісти
Эта наша делегация в ТКГ... У неё какие вообще цели и задачи? Сделать переговоры бесконечными? Ну какие бляха-муха вы ставите условия!!! Кто их будет выполнять??? Просят вернуть территории и ставят условия... А если завтра вас пошлют жёстко и выйдут из переговоров? Что тогда? Эти переговоры нужны нам или кому-то? Такое впечатление, что вообще никому...
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30.11.2020 10:31 Відповісти
РФ хоче, щоб з неї зняли санкції, вона не вийде з переговорів. По Карабаху переговори тягнулися 30 років.
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30.11.2020 17:14 Відповісти
Без власної ядерної зброї,Україна ні чого не зможе зробити кацапам.
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30.11.2020 10:57 Відповісти
А от РФ візьме і не визнає, що далі?
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30.11.2020 10:58 Відповісти
Говорили,балакали- сіли,та й заплакали...
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30.11.2020 11:05 Відповісти


https://www.youtube.com/watch?v=sPn5sDMmUAs
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30.11.2020 13:34 Відповісти
Краще хай нічого не відбувається ніж здавати позиції крок за кроком.
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30.11.2020 17:12 Відповісти
РФ каждый день обстреливают наши позции и убивают наших бойцов. А эта опереточная группа стала "жестко" говорить. Большое достижение. Так и до деокупации Донбасса уже не далеко.
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30.11.2020 18:41 Відповісти
 
 