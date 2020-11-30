Українська делегація в ТКГ змінила тактику - ми почали вимагати, щоб РФ визнала відповідальність за те, що відбувається, - Гармаш
На зустрічі Тристоронньої контактної групи 25 листопада ніхто Україні ультиматумів не ставив, радше, наша делегація почала "говорити жорсткою мовою" з російською.
Про це розповів представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
"Ніхто Україні не ставив ультиматум, швидше Україна почала говорити жорсткою мовою з Росією. Швидше це ми принципово поставили питання... Російська сторона вже давно не ставить ніяких запитань про конституційні поправки. Тому що в Мінських домовленостях давно написано - конституційна реформа, в основі якої лежить децентралізація, з урахуванням особливостей самоврядування в ОРДЛО", - сказав він.
За словами Гармаша, динаміка переговорів рушила з мертвої точки.
"Зараз представники Росії від ОРДЛО висунули якийсь план, що до 2050 року вони хочуть отримати особливі повноваження. Але ми не беремо на обговорення документи, подані нелегітимним учасником процесу, вони не є стороною в ТКГ. Ми вимагали, щоб Росія взяла на себе відповідальність і подала цей план як план Росії. Я вважаю, що ситуація не в глухому куті. Як можна говорити про глухий кут у мирному процесі, якщо у нас 6 років до цього нічого не відбувалося, а зараз хоча б щось відбувається. Найсуттєвіше зараз, що ми змінили тактику, ми стали жорсткішими в тому плані, що ми почали вимагати від Росії відповідальності за те, що відбувається", - сказав він.
Нагадаємо, на засіданні ТКГ 25 листопада глава української делегації Леонід Кравчук закликав російську делегацію визначитися з позицією щодо виконання домовленостей Нормандської четвірки до кінця року. На це прохання глава делегації РФ Борис Гризлов заявив, що це буде втручанням Росії у внутрішні справи України.
Кравчук також ініціював додаткові засідання, щоб обговорити обмін утримуваними особами, відкриття російською стороною КПВВ, про розведення на нових ділянках тощо.
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це такі умови співвіснування з споконвічним агресором.
это единственный вариант 😀😀😀
ЕС даже не пытается помочь.Продление "санкций" - это фикция. ***** и его "бизнесу" они не мешают.
нужно мочить их и говорить эт не мы, тогда появяься агрументы
В гоффне и навозе ползет в СССр
А переговори не підкріплені вій діями, то патякання на десятиліття!
Муркель і Макарону головне перестати стріляти, як і Зелебенському!
Наша тактика збудувати тут європейську країну, а хо там роблять кацапи, яке нам діло? Нам і так потрібні виключно ті територїі. Мільйон дегенератів на Донбасі і 2, 5 ляма у Криму, нам даром не впали. Вони здатні перевернути усе політичне життя і поховати назавжди рух України до цивілізації. Це не біда, це наш ШАНС!
тіпа татарова зам єрмака з оп?
И мы им поверим?
https://www.youtube.com/watch?v=sPn5sDMmUAs