Українська делегація в ТКГ змінила тактику - ми почали вимагати, щоб РФ визнала відповідальність за те, що відбувається, - Гармаш

На зустрічі Тристоронньої контактної групи 25 листопада ніхто Україні ультиматумів не ставив, радше, наша делегація почала "говорити жорсткою мовою" з російською.

Про це розповів представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Ніхто Україні не ставив ультиматум, швидше Україна почала говорити жорсткою мовою з Росією. Швидше це ми принципово поставили питання... Російська сторона вже давно не ставить ніяких запитань про конституційні поправки. Тому що в Мінських домовленостях давно написано - конституційна реформа, в основі якої лежить децентралізація, з урахуванням особливостей самоврядування в ОРДЛО", - сказав він.

За словами Гармаша, динаміка переговорів рушила з мертвої точки.

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"Зараз представники Росії від ОРДЛО висунули якийсь план, що до 2050 року вони хочуть отримати особливі повноваження. Але ми не беремо на обговорення документи, подані нелегітимним учасником процесу, вони не є стороною в ТКГ. Ми вимагали, щоб Росія взяла на себе відповідальність і подала цей план як план Росії. Я вважаю, що ситуація не в глухому куті. Як можна говорити про глухий кут у мирному процесі, якщо у нас 6 років до цього нічого не відбувалося, а зараз хоча б щось відбувається. Найсуттєвіше зараз, що ми змінили тактику, ми стали жорсткішими в тому плані, що ми почали вимагати від Росії відповідальності за те, що відбувається", - сказав він.

Нагадаємо, на засіданні ТКГ 25 листопада глава української делегації Леонід Кравчук закликав російську делегацію визначитися з позицією щодо виконання домовленостей Нормандської четвірки до кінця року. На це прохання глава делегації РФ Борис Гризлов заявив, що це буде втручанням Росії у внутрішні справи України.

Кравчук також ініціював додаткові засідання, щоб обговорити обмін утримуваними особами, відкриття російською стороною КПВВ, про розведення на нових ділянках тощо.

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