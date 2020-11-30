Байден оголосив про створення першої команди з комунікацій Білого дому, що складається лише із жінок

Джо Байден, кандидат від Демократичної партії, який оголосив про свою перемогу на виборах президента США, заявив про створення команди з комунікацій Білого дому, в якій ключові пости обіймуть жінки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку заяву опубліковано на сайті перехідної команди Байдена.

"Пряме і правдиве спілкування з американським народом є одним із найважливіших обов'язків президента, і на цю команду буде покладена величезна відповідальність за комунікацію американського народу з Білим домом. Я гордий повідомити сьогодні про першу команду з комунікацій, що складається лише із жінок", - йдеться в заяві Байдена.

Байден має намір призначити колишню главу пресслужби Держдепартаменту США Джен Дженніфер Псакі прессекретарем Білого дому.

"Для мене велика честь знову працювати на Джо Байдена, людину, від імені якого я працювала під час адміністрації Обами-Байдена, коли він допомагав здійснювати економічне відновлення, відновлював наші відносини з партнерами (виявляється, хороша практика) і привносив співчуття і людяність майже в кожну зустріч, на якій я була присутня", - написала у твітері Дженніфер Псакі.

Байден також оголосив Кейт Бедінгфілд, яка працювала заступницею керівника передвиборчої кампанії Байдена, директором з комунікацій Білого дому.

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Карін Жан-П'єр - колишній політичний аналітик NBC і MSNBC, що була старшою радницею Байдена і начальницею штабу його віцепрезидентки Камали Харріс, стане головною заступницею прессекретаря. Роль заступника директора з комунікацій Білого дому буде виконувати Пілі Тобар.

Тим часом, старша радниця передвиборчого штабу Байдена - Ешлі Етьєн, буде призначена директором з комунікацій Харріс, а Симона Сандерс, яка раніше була прессекретаркою сенатора Берні Сандерса, обійме пост старшої радниці і головної прессекретарки віцепрезидента.

Тим часом, Елізабет Александер, яка працювала старшою радницею в передвиборчому штабі Байдена-Харріс, стане директором з комунікацій для майбутньої першої леді Джилл Байден.