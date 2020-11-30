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Байден оголосив про створення першої команди з комунікацій Білого дому, що складається лише із жінок

Байден оголосив про створення першої команди з комунікацій Білого дому, що складається лише із жінок

Джо Байден, кандидат від Демократичної партії, який оголосив про свою перемогу на виборах президента США, заявив про створення команди з комунікацій Білого дому, в якій ключові пости обіймуть жінки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку заяву опубліковано на сайті перехідної команди Байдена.

"Пряме і правдиве спілкування з американським народом є одним із найважливіших обов'язків президента, і на цю команду буде покладена величезна відповідальність за комунікацію американського народу з Білим домом. Я гордий повідомити сьогодні про першу команду з комунікацій, що складається лише із жінок", - йдеться в заяві Байдена.

Байден має намір призначити колишню главу пресслужби Держдепартаменту США Джен Дженніфер Псакі прессекретарем Білого дому.

"Для мене велика честь знову працювати на Джо Байдена, людину, від імені якого я працювала під час адміністрації Обами-Байдена, коли він допомагав здійснювати економічне відновлення, відновлював наші відносини з партнерами (виявляється, хороша практика) і привносив співчуття і людяність майже в кожну зустріч, на якій я була присутня", - написала у твітері Дженніфер Псакі.

Байден також оголосив Кейт Бедінгфілд, яка працювала заступницею керівника передвиборчої кампанії Байдена, директором з комунікацій Білого дому.

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Карін Жан-П'єр - колишній політичний аналітик NBC і MSNBC, що була старшою радницею Байдена і начальницею штабу його віцепрезидентки Камали Харріс, стане головною заступницею прессекретаря. Роль заступника директора з комунікацій Білого дому буде виконувати Пілі Тобар.

Тим часом, старша радниця передвиборчого штабу Байдена - Ешлі Етьєн, буде призначена директором з комунікацій Харріс, а Симона Сандерс, яка раніше була прессекретаркою сенатора Берні Сандерса, обійме пост старшої радниці і головної прессекретарки віцепрезидента.

Тим часом, Елізабет Александер, яка працювала старшою радницею в передвиборчому штабі Байдена-Харріс, стане директором з комунікацій для майбутньої першої леді Джилл Байден.

Автор: 

Байден (2883) жінки (622) США (22395)


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Топ коментарі
+5
что-то невидать Симонян на садовом с пендосским флагом.....
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30.11.2020 07:18
+4
Энтони Блинкен для РАБссии страшнее ядерной войны,не нужно и Байдена...
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30.11.2020 07:11
+4
Женщины,мужчины ...да пох. Главное чтобы кацапня страдала.
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30.11.2020 07:43
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Энтони Блинкен для РАБссии страшнее ядерной войны,не нужно и Байдена...
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30.11.2020 07:11 Відповісти
что-то невидать Симонян на садовом с пендосским флагом.....
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30.11.2020 07:18 Відповісти
У этой овцы критические дни, плавно переходящие в критические месяцы и года ! ))
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30.11.2020 07:40 Відповісти
"Прямое и правдивое общение с американским народом..." какое заблуждение! Главное - донести до народа какой исключительно выдающийся их шеф!
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30.11.2020 07:37 Відповісти
Ну, скорее всего, США справится с ковидом именно при Байдене. Вакцина уже готова.
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30.11.2020 08:55 Відповісти
Женщины,мужчины ...да пох. Главное чтобы кацапня страдала.
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30.11.2020 07:43 Відповісти
Женщины творят чудеса,думаю что Байден соберет суперкоманду,а РАБссия встанет с кален
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30.11.2020 07:44 Відповісти
Министр обороны Германии Урсула фон Дер Ляйн сказала недавно следующее : с РАБссией надол раговаривать с позиции силы...,на РАБссии Шок
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30.11.2020 07:54 Відповісти
Цей лідер глобалістів вирішив сховатися за жіночі спідниці, бо пояснити американцям, що накоїли його посіпаки під час виборів буде дуже складно...
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30.11.2020 08:09 Відповісти
Ну, это же в команде по связям с общественностью. А в силовиках думаю останутся мужчины .
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30.11.2020 08:58 Відповісти
Бгг. Шефом разведки впервые станет женщина.
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30.11.2020 14:25 Відповісти
Учісь, Зєлєнскій! Як призначав Мендельшу, треба було вказати, що вона жінка.

Модньо. Соврємєнно. Політкоректно.
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30.11.2020 10:57 Відповісти
Старый ловелас.
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30.11.2020 08:15 Відповісти
А вас попереджали, що "байден" є комуняцьким рилом.
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30.11.2020 08:21 Відповісти
Поживемо- побачимо. Сподіваюсь, що гірше, ніж при Трампі, не буде. Головне, щоб бубочка не почав нести ахінею своєю жахливою англійською і не коментуючи потім, що хтось там щось вирвав з контексту.
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30.11.2020 08:30 Відповісти
Навіщо вони це роблять? Якісь ідіотські комплекси у людей. А потім ще створять відділ, що складатиметься саме з голубців ))
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30.11.2020 09:08 Відповісти
Дивний феномен на Цензорі. Тролі,що обзивають інших зебілами самі стали байденодебілами...
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30.11.2020 09:16 Відповісти
Виглядає так, що людину цінують не за її професійні, чи інтелектуальні досягнення, а лише за біофізіологію. Це якийсь примітивний вагінізм, - брати на роботу тільки тому, що в тебе дірка між ногами.

На мою думку, такий принцип відбору кадрів принижує жінок, бо заздалегідь передбачає, що жінки апріорі нездатні конкурувати на рівних з чоловіками. Цей принцип нівелює значні досягнення тих жінок, які вийшли на передові позиції у своїх сферах діяльності не завдяки ідеологічно-політкоректній заангажованості, а завдяки своїм лідерським та інтелектуальним якостям.

Тупий фемінізм знецінює жінку, як мислячу людину, зводячи все до тваринно-біологічних ознак.
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30.11.2020 10:27 Відповісти
Команда из женщин, команда из негров, команда из инвалидов, трансвеститов, гомосеков... Главное для демократов -- чтоб это не оказалась команда из профессионалов!
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30.11.2020 11:27 Відповісти
Вот уже имею возразить, а он еще не инаугуруровался...Ах, как это мило - вся команда из женщин....А шо насчет команды профессионалов?...хотя...где коммуникации - там вранье, а тут как раз Дамы - профессионалы и есть.
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30.11.2020 13:01 Відповісти
"Пока Трамп за 3 дня победил коронавирус, Байден сломал ногу играя с собакой"

Байден оголосив про створення першої команди з комунікацій Білого дому, що складається лише із жінок - Цензор.НЕТ 7689
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01.12.2020 06:25 Відповісти
 
 