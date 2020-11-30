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Новини Агресія Росії проти України
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Українські воїни зірвали спробу ДРГ ворога провести мінування позицій ЗСУ і збили ворожий безпілотник. Втрат немає

Українські воїни зірвали спробу ДРГ ворога провести мінування позицій ЗСУ і збили ворожий безпілотник. Втрат немає

Упродовж минулої доби, 29 листопада, в смугах відповідальності українських підрозділів російсько-окупаційні війська чотири рази знехтували домовленостями, які набули чинності 27 липня 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили в районі населеного пункту Катеринівка, застосувавши на цій ділянці гранатомети різних систем та міномети калібру 82 міліметри.

Поблизу Попасної ворог вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета, стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Луганського, підрозділ Об’єднаних сил своєчасно виявив висування диверсійно-розвідувальної групи противника. Злагодженими діями українські захисники зірвали спробу ворожих диверсантів провести мінування позицій наших військ. Після вогневого контакту противник відійшов.

На шляху відступу ворожої ДРГ військовослужбовці підрозділу виявили засоби мінування російського виробництва, особисті речі диверсантів та інше військове спорядження.

Окрім того, на цій же ділянці українські воїни збили ворожий БПЛА типу "Гранат", який входить до комплексу забезпечення дій артилерії "Наводчик 2". Його ворожі диверсанти використовували для проведення розвідки та корегування свого підходу до наших позицій", - зазначено в повідомленні.

Також дивіться: Бійці ЗСУ зірвали спробу диверсантів замінувати українські позиції біля Луганського, - пресцентр Об'єднаних сил. ФОТОрепортаж

За даними штабу, бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

"Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - повідомили в пресцентрі ОС.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 30 листопада, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони, перебуваючи у готовності миттєво реагувати на будь-які дії противника, продовжують виконувати завдання за призначенням", - додали в штабі.

Українські воїни зірвали спробу ДРГ ворога провести мінування позицій ЗСУ і збили ворожий безпілотник. Втрат немає 01

Автор: 

безпілотник (4073) штаб (1092) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+15
Молодцы,ребята!!! Будьте бдительны, коварству ЭТОГО врага нет равных в мире! И если есть возможность, стреляйте на поражение, ведь враг вас не щадит.
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30.11.2020 08:17
+12
Мертведчук в трауре !
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30.11.2020 07:54
+8
Ну что ж - хорошие новости......
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30.11.2020 07:58
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Мертведчук в трауре !
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30.11.2020 07:54 Відповісти
Ну что ж - хорошие новости......
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30.11.2020 07:58 Відповісти
Вика,

это в голове у преЗедента "стойкое перемиририе" и оно уже в своей "голове закончило войну".....
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30.11.2020 08:19 Відповісти
Фрау ingrid. до миру, ще далеко, але втрати значно зменшилися. Не треба за це дорiкати Зе.
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30.11.2020 13:02 Відповісти
Roman LY,

То, что до мира далеко - согласна с Вами......

Посмотрим, как поведут себя кацапы и орки и что преЗедент после 09.12.20 будет говорить (он ведь 09.12.19 дал себе "год").....
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30.11.2020 14:40 Відповісти
Молодцы,ребята!!! Будьте бдительны, коварству ЭТОГО врага нет равных в мире! И если есть возможность, стреляйте на поражение, ведь враг вас не щадит.
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30.11.2020 08:17 Відповісти
После огневого контакта противник отошел. Источник: Молодці твої у гору стріляли.
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30.11.2020 13:13 Відповісти
Звідки відомо, що вгору? Я такого у статті не побачила. По-моєму, вогневий контакт- це стрільба з двох сторін у противника. Доречі, може ти маєш на увазі, що вони стріляли вгору, коли збивали безпілотник? Тоді все вірно.
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30.11.2020 14:11 Відповісти
З повідомлення. Там вказано, що ворожа ДРГ, яка мала на меті мінування українських позицій, потрапила у засідку. Незважаючи на вогневий контакт, ДРГ вдалося відійти на свої позиції без втрат. Логічно, що ДРГ у цій ситуації фактично була приречена на знищення, однак трапляється чудо і вони ******* тільки міни. З такими чудесами повинна контрозвідка розбиратись, а то переможне повідомлення виглядає, як сводка ДНР.
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30.11.2020 17:55 Відповісти
Прикро. Виглядає не дуже оптимістично, м'яко кажучи. Мабуть, Головбубочка дав наказ НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ ВІДКРИВАТИ ВОГОНЬ У ВІДПОВІДЬ. Бо інакше ДРГ була б або знищена або захоплена у полон.
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30.11.2020 19:03 Відповісти
Негоже так робити з представниками іншої сторони. Треба було допомогти принести ті міни і показати де найкраще установити. Треба підставляти не лише щоку, а і дупу.
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30.11.2020 09:11 Відповісти
Бо інакше премії не дадуть...
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30.11.2020 19:40 Відповісти
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30.11.2020 09:16 Відповісти
Вот это уже лучше,чем просто сидеть в окопах и скрежетать зубами.
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30.11.2020 09:18 Відповісти
Кожного дня терористи порушують домовленності "гібридного перемир'я". Ну як, "дисциплінарні заходи застосували? Координаційний механізм, з реагування на порушення, створили, задіяли"? "Повстанцы, не шалите", сказали? Чи ті вимоги, виключно, до українських військових?
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30.11.2020 10:13 Відповісти
Майже кожного дня міномети ......
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30.11.2020 10:34 Відповісти
Чудова новина! Продовжуйте в тому ж дусі!
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30.11.2020 10:51 Відповісти
Побольше стрелять по этой своре собак !
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30.11.2020 11:21 Відповісти
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30.11.2020 13:16 Відповісти
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30.11.2020 13:16 Відповісти
Обычно при таких стычках от ДРГ остается несколько двухсотых.Для снайперов это вообще детский тир.Наши вояки уже на поражение бояться стрелять?Только в воздух?
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30.11.2020 15:26 Відповісти
А скільки їх там було, може троє? Їх просто роззброїли і прогнали пострілами в повітря. А вони так бігли, що і власні речі погубили по дорозі...))
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30.11.2020 19:46 Відповісти
От якби президент був наш,він би взяв,та мовчки нагородив всіх,хто до цьої події причасний.Але так як наш президент не українець,а малорос,то тоді,звісно,нічого і не буде.
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30.11.2020 15:47 Відповісти
А за що нагороджувати? Немає нагород"За збереження життя ДРГ".
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30.11.2020 17:58 Відповісти
Він не наш, тому й непричетний ні до малоросів, ні до українців, ні до новоросів.
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01.12.2020 08:30 Відповісти
Запрет стрелять в ответ - преступление!!
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30.11.2020 16:35 Відповісти
 
 