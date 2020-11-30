Українські воїни зірвали спробу ДРГ ворога провести мінування позицій ЗСУ і збили ворожий безпілотник. Втрат немає

Упродовж минулої доби, 29 листопада, в смугах відповідальності українських підрозділів російсько-окупаційні війська чотири рази знехтували домовленостями, які набули чинності 27 липня 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили в районі населеного пункту Катеринівка, застосувавши на цій ділянці гранатомети різних систем та міномети калібру 82 міліметри.

Поблизу Попасної ворог вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета, стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Луганського, підрозділ Об’єднаних сил своєчасно виявив висування диверсійно-розвідувальної групи противника. Злагодженими діями українські захисники зірвали спробу ворожих диверсантів провести мінування позицій наших військ. Після вогневого контакту противник відійшов.

На шляху відступу ворожої ДРГ військовослужбовці підрозділу виявили засоби мінування російського виробництва, особисті речі диверсантів та інше військове спорядження.

Окрім того, на цій же ділянці українські воїни збили ворожий БПЛА типу "Гранат", який входить до комплексу забезпечення дій артилерії "Наводчик 2". Його ворожі диверсанти використовували для проведення розвідки та корегування свого підходу до наших позицій", - зазначено в повідомленні.

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За даними штабу, бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

"Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - повідомили в пресцентрі ОС.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 30 листопада, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони, перебуваючи у готовності миттєво реагувати на будь-які дії противника, продовжують виконувати завдання за призначенням", - додали в штабі.