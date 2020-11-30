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Новини Будні поліції
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Чоловік убив свою дружину, після чого застрелився сам. Тіла виявила дочка, - поліція Миколаєва

Чоловік убив свою дружину, після чого застрелився сам. Тіла виявила дочка, - поліція Миколаєва

У Миколаєві чоловік убив свою дружину, після чого застрелився сам. Тіла виявила дочка, яка прийшла їх провідати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Увечері 29 листопада до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що вона виявила в будинку своїх батьків, яких прийшла провідати, без ознак життя.

Оглянувши тіла загиблих, поліцейські попередньо встановили, що, ймовірно, 58-річний чоловік завдав вогнепального поранення своїй 46-річній дружині, а потім застрелився.

Інформація про цей факт внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 115 КК України "Умисне вбивство", як того вимагає процедура в разі подій зі смертельними наслідками.

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Для встановлення остаточної причини смерті тіла, а також пістолет з якого здійснено постріли будуть направлені на проведення експертизи.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини трагедії. Слідство триває.

Дивіться: 44-річний киянин підозрюється у вбивстві жінки з метою заволодіння її житлом, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Миколаїв (1790) Нацполіція (15120) вбивство (3078)


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Навіщо ???

Трагедія. І вже нічого не виправиш, не зміниш.

Шок для дітей.
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30.11.2020 07:53 Відповісти
Приходит жена с работы и говорит мужу : устала как собака...,муж в ответ : я тебя не ждал в 11 утра и ничего не приготовил.жена : я в ресторане пообедала...,муж : с кем? с подругой...)))ах так,тогда и живи в ресторане с подругой...
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30.11.2020 08:04 Відповісти
Довела чоловіка.
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30.11.2020 08:14 Відповісти
мутно все... как сделать подобие он застрелил.. а потом сам себя легко... уже все сериалы просто пошагово показали- как это делается... в жизни... увы- увы,но подогнать убийство под типа самострел легко... следы пороховых газов есть на руках-есть.. пальчики на пистолете, курке, затворе и рукоятке и патронах и гильзах и обойме-есть и ладненько, а все а то что было убийство- а потом имитация в это никто не желает вникать.. да еще когда в ноутбуке или смартфоне набран крупно текст- простите... я сам... виноват.. и вся такое...и не рукой... и не на бумаге.... и дело закрывают... мол типа все уже раскрыто... а если правду такое правда то увы у людей сносит бошку... убил жену потом себя и причина может оказаться пустяковой а просто у человека порог выживаемости сложностей и испытаний не выдержал... горе дочери потерять двух родителй и в ситуации когда одна убита а второй отец и убил себя но и убил маму... брррр
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30.11.2020 08:27 Відповісти
И погребут не отпевши = "гореть вечно", даже если ты в жизни и мухи не обидел и в "рай" должен был перед Попой Римским даже заходить - вот что самое страшное((((
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30.11.2020 10:38 Відповісти
как романтично....романтике как пела ротару ...))
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30.11.2020 10:29 Відповісти
 
 