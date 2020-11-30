Чоловік убив свою дружину, після чого застрелився сам. Тіла виявила дочка, - поліція Миколаєва
У Миколаєві чоловік убив свою дружину, після чого застрелився сам. Тіла виявила дочка, яка прийшла їх провідати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.
Увечері 29 листопада до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що вона виявила в будинку своїх батьків, яких прийшла провідати, без ознак життя.
Оглянувши тіла загиблих, поліцейські попередньо встановили, що, ймовірно, 58-річний чоловік завдав вогнепального поранення своїй 46-річній дружині, а потім застрелився.
Інформація про цей факт внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 115 КК України "Умисне вбивство", як того вимагає процедура в разі подій зі смертельними наслідками.
Для встановлення остаточної причини смерті тіла, а також пістолет з якого здійснено постріли будуть направлені на проведення експертизи.
Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини трагедії. Слідство триває.
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