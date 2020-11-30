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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 465 тис. осіб, кількість хворих перевищила 63 млн. ІНФОГРАФІКА

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 465 тис. осіб, кількість хворих перевищила 63 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 30 листопада у світі зареєстрували 502 335 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7299 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 63 072 905 випадків інфікування, з них 502 335 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 465 186 осіб, з них 7299 за минулу добу.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 465 тис. осіб, кількість хворих перевищила 63 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 43,5 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 більше не вибирає: хворих віком 30-39 років майже стільки ж, скільки 60-69-річних. ІНФОГРАФІКА

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 465 тис. осіб, кількість хворих перевищила 63 млн 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає восьму позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - четверту. Перед нашою державою опинилися Росія, Італія та Німеччина.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 465 тис. осіб, кількість хворих перевищила 63 млн 03
Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 465 тис. осіб, кількість хворих перевищила 63 млн 04

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Напугай дурака пандемией,все ошибки он сделает сам...
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30.11.2020 08:09 Відповісти
Фигасе, Китай аж на 71-м месте...
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30.11.2020 08:13 Відповісти
Статистика по Украине Степанова не устраивает, поэтому не публикуется.
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30.11.2020 08:15 Відповісти
Як я вже неодноразово казав ця пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше РАБоти...
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30.11.2020 09:48 Відповісти
 
 