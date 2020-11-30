Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 465 тис. осіб, кількість хворих перевищила 63 млн. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 30 листопада у світі зареєстрували 502 335 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7299 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 63 072 905 випадків інфікування, з них 502 335 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 465 186 осіб, з них 7299 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 43,5 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає восьму позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - четверту. Перед нашою державою опинилися Росія, Італія та Німеччина.
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