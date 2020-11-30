УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8757 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
10 944 36

В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, виявлено 9946 нових випадків, видужав 5771 пацієнт

В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, виявлено 9946 нових випадків, видужав 5771 пацієнт

В Україні станом на ранок понеділка, 30 листопада, зафіксовано 9946 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали 5771 особа, померли 114 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"9946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 570 дітей та 360 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, виявлено 9946 нових випадків, видужав 5771 пацієнт 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, виявлено 9946 нових випадків, видужав 5771 пацієнт 02госпіталізовано – 1 161 особу;

В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, виявлено 9946 нових випадків, видужав 5771 пацієнт 02летальних випадків – 114;

В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, виявлено 9946 нових випадків, видужав 5771 пацієнт 02одужало – 5 771 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, виявлено 9946 нових випадків, видужав 5771 пацієнт 02здійснено тестувань за добу – 31 901 (зокрема методом ПЛР – 26 290, методом ІФА – 5 611).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 465 тис. осіб, кількість хворих перевищила 63 млн. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, виявлено 9946 нових випадків, видужав 5771 пацієнт 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, виявлено 9946 нових випадків, видужав 5771 пацієнт 07захворіло – 732 625 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, виявлено 9946 нових випадків, видужав 5771 пацієнт 07одужало – 345 149 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, виявлено 9946 нових випадків, видужав 5771 пацієнт 07летальних випадків – 12 327;

проведено ПЛР-тестувань – 4 528 772.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, виявлено 9946 нових випадків, видужав 5771 пацієнт 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, виявлено 9946 нових випадків, видужав 5771 пацієнт 11

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
За воскресенье выявлено почти 10 000 новых заболевших...сказочники,вы хоть брешите да в меру...,тесты делали в режиме Турбо?
показати весь коментар
30.11.2020 08:17
+4
Брехунам дали команду зменшувати цифри? Чи команди взагалі перестали поступати, бо верхівка організаторів пландемії вже дає свідчення в Гуантанамо?
показати весь коментар
30.11.2020 08:22
+3
Нарисовать можно все что угодно,хоть мильон...,кто там проверять будет...
показати весь коментар
30.11.2020 08:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За воскресенье выявлено почти 10 000 новых заболевших...сказочники,вы хоть брешите да в меру...,тесты делали в режиме Турбо?
показати весь коментар
30.11.2020 08:17 Відповісти
так тестів зробили в 2 рази менше, от і вся хрєнь... ніякої загадки. Зробили б 100 тестів то тіко 20 людей хворих би було
показати весь коментар
30.11.2020 08:45 Відповісти
Брехунам дали команду зменшувати цифри? Чи команди взагалі перестали поступати, бо верхівка організаторів пландемії вже дає свідчення в Гуантанамо?
показати весь коментар
30.11.2020 08:22 Відповісти
Посмотри количество проведенных тестов.... Все стало ясно? (Делали 78-82 в конце прошлой недели, а вчера 31)
показати весь коментар
30.11.2020 08:28 Відповісти
Ну и к тому же, да - надо хоть как-то оправдать карантин выходного дня (((
показати весь коментар
30.11.2020 08:40 Відповісти
А тепер читаємо як Степанов та його мафія занижують цифри, щоб показати, що їх методи діють

https://uainfo.org/blognews/1606689300-tse-krah-sistemi-likar-rozpoviv-yak-vid-ukrayintsiv-prihovuyut.html
показати весь коментар
30.11.2020 09:15 Відповісти
это уже эффект от выходного лохдауна?
показати весь коментар
30.11.2020 08:24 Відповісти
Нет, это эпоха окончания бедности.
показати весь коментар
30.11.2020 09:40 Відповісти
После 16 278 уменьшилось на 6600???
показати весь коментар
30.11.2020 08:26 Відповісти
За руками следить нужно!
показати весь коментар
30.11.2020 09:41 Відповісти
Т.е. 25,5 тыс.чел/сутки есть уже железно - учитывая количество проведенных тестов...
показати весь коментар
30.11.2020 08:26 Відповісти
на uainfo написано, як зараз сімейним лікарям наказано не направляти на тестування ковідних. Вони штучно занижують статистику, щоб Степанова вберегти на кріслі
показати весь коментар
30.11.2020 08:30 Відповісти
Можливості лабораторій обмежені, щоб не завалювати систему, керівництво міськ\райздравів самі обмежують тестування, тут і команда МОЗ не потрібна..
показати весь коментар
30.11.2020 09:45 Відповісти
Нарисовать можно все что угодно,хоть мильон...,кто там проверять будет...
показати весь коментар
30.11.2020 08:32 Відповісти
Так хатынку нужно же успеть достроить.
показати весь коментар
30.11.2020 08:37 Відповісти
Кривой Рог, моя знакомая переболела короной две недели тому. Неделю была дома - ждала результаты теста. После того как сатурация уменьшилась до 89% положили в стационар. В стационаре 12 дней. Лечили в 16-й горбольнице. Под корону выделели 4 отделения. По оффициальным данным сейчас лечится 29 чел. ??? В том оделении когда лечилась знакомая было 45 чел. Занижают минимум в 3 раза
показати весь коментар
30.11.2020 08:36 Відповісти
Занижать статистику, по моему мнению, даже нелогично, коль Кабмин нацелен устроить тотальный лоХдаун. Для этого нужен стабильный рост. Хотя неведомо, что они нарисуют нам завтра, после выходных.
показати весь коментар
30.11.2020 08:43 Відповісти
Больше 40 миллионов не нарисуешь 👨‍👧‍👦
показати весь коментар
30.11.2020 08:50 Відповісти
Это да. Тем более, что 40 млн. давно уже нет.
показати весь коментар
30.11.2020 08:58 Відповісти
Меньше нас - больше нам.
показати весь коментар
30.11.2020 09:04 Відповісти
Таким макаром скоро некому будет производить ВВП, а потому и делить будет нечего.
показати весь коментар
30.11.2020 09:07 Відповісти
У вiвторок побачимо! Сьогоднi ще не вчасно галасувати.
показати весь коментар
30.11.2020 12:29 Відповісти
кто из вас верит в эту статистику? я нет,потьому что ждал квартиру 12 лет...,строители блин...
показати весь коментар
30.11.2020 08:38 Відповісти
Не проплатили стаистику сбой призошел. На местах новые пришли. А в наше время просто так только петух кукарекает.
показати весь коментар
30.11.2020 09:33 Відповісти
Чехия ослабляет карантинные меры

В Чехии возобновят работу все магазины розничной торговли и рестораны. Какие-то ограничение все же останутся, но уже не в такой мере.
показати весь коментар
30.11.2020 08:43 Відповісти
так что никакого ДАУНА не будет, как и выплаты по 8шт..
показати весь коментар
30.11.2020 09:04 Відповісти
станом на
28 листопада зроблено 67348 тестів (виявлено 16294 це 24%)
29 листопада зроблено 49 180 тестів (виявлено12978 це 26%)
30 листопада зроблено 31 901 тестів (виявлено 9946 це 31%)
показати весь коментар
30.11.2020 09:06 Відповісти
В Украине резкий спад числа зараженных COVID-19-Корреспондент.При этом за сутки провели 31 901 тестирование на COVID-19, из которых методом ПЦР - 26 290, методом ИФА - 5 611. Днем ранее, когда было подтверждено 12 978 заражений, сделали более 49 тысяч тестирований на коронавирус.Чтобы было меньше заболевших-нодо делать меньше тестов.Сделаем 0-будет 0 выявленных.Не благодарите за идею!!
показати весь коментар
30.11.2020 09:23 Відповісти
дайте ваксыну епта! в Боярке уже ваксынируют!
показати весь коментар
30.11.2020 09:29 Відповісти
Во-первых это сведения двухнедельной давности, во-вторых большинство заболевших уже не попадают в статистику, потому что не обращаются к медикам ввиду абсолютной бесполезности траты сил и времени на это. Реально посчитать только тяжёлых
показати весь коментар
30.11.2020 09:46 Відповісти
В выходные заболевших меньше!
Значит карантин работает.
показати весь коментар
30.11.2020 10:05 Відповісти
Зменшення перетикань людей робить Ваш висновок цiлком можливим.
показати весь коментар
30.11.2020 12:33 Відповісти
Меньше тестов - меньше статистика. Половина лабораторий не работает в выходные.
показати весь коментар
30.11.2020 13:18 Відповісти
почитал ковидзомбаков. Уменьшилось - плохо, увеличивается - то же х. Шо хотят так и не понял, но было интересно.
показати весь коментар
30.11.2020 10:06 Відповісти
Неужели кто то еще продолжает верить в эту ковидную Брехню?
показати весь коментар
30.11.2020 10:31 Відповісти
красавцы по жонглированию цифрами
показати весь коментар
30.11.2020 11:10 Відповісти
 
 