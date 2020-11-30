В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, виявлено 9946 нових випадків, видужав 5771 пацієнт

В Україні станом на ранок понеділка, 30 листопада, зафіксовано 9946 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали 5771 особа, померли 114 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"9946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 570 дітей та 360 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 161 особу;

летальних випадків – 114;

одужало – 5 771 особа;

здійснено тестувань за добу – 31 901 (зокрема методом ПЛР – 26 290, методом ІФА – 5 611).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 465 тис. осіб, кількість хворих перевищила 63 млн. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 732 625 осіб;

одужало – 345 149 осіб;

летальних випадків – 12 327;

проведено ПЛР-тестувань – 4 528 772.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях", - розповів Степанов.



