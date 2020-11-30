В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, виявлено 9946 нових випадків, видужав 5771 пацієнт
В Україні станом на ранок понеділка, 30 листопада, зафіксовано 9946 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали 5771 особа, померли 114 пацієнтів.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"9946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 570 дітей та 360 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 161 особу;
летальних випадків – 114;
одужало – 5 771 особа;
здійснено тестувань за добу – 31 901 (зокрема методом ПЛР – 26 290, методом ІФА – 5 611).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 732 625 осіб;
одужало – 345 149 осіб;
летальних випадків – 12 327;
проведено ПЛР-тестувань – 4 528 772.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях", - розповів Степанов.
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https://uainfo.org/blognews/1606689300-tse-krah-sistemi-likar-rozpoviv-yak-vid-ukrayintsiv-prihovuyut.html
В Чехии возобновят работу все магазины розничной торговли и рестораны. Какие-то ограничение все же останутся, но уже не в такой мере.
28 листопада зроблено 67348 тестів (виявлено 16294 це 24%)
29 листопада зроблено 49 180 тестів (виявлено12978 це 26%)
30 листопада зроблено 31 901 тестів (виявлено 9946 це 31%)
Значит карантин работает.