Послизнувся, граючи із собакою: у Байдена діагностували дві тріщини в кістках ноги

Комп'ютерна томографія, яку Джо Байден зробив після розтягнення ноги, показала тріщини в кістках. Протягом декількох тижнів йому доведеться ходити в спеціальному черевику.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив його лікар Кевін О'Коннор, передає The Hill.

Байден послизнувся і вивихнув кісточку під час гри із собакою. У заяві офісу демократа йдеться, що інцидент стався в суботу.

За словами лікаря, спочатку рентгенівський знімок не показав переломів.

"Подальша комп'ютерна томографія підтвердила мікротріщини бічної і середньої клиновидних кісток", - сказав О'Коннор.

Кортеж Байдена прибув до ортопеда в місті Ньюарк штату Делавер приблизно о 16 годині за місцевим часом. Кортеж супроводжували журналісти, однак їм не дозволили залишати мікроавтобус і вони не могли бачити, як Байден заходить до будівлі.

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Чинний президент США Дональд Трамп побажав одужання Байдену - "Одужуй швидше!", написав Трамп у Twitter.

Байден і його дружина Джилл - власники двох німецьких вівчарок. Мейджора пара взяла в 2018 році в притулку Delaware Humane Association.

Таке рішення політик ухвалив після того, як його дочка Ешлі надіслала пост організації у Facebook, в якому йшлося, що цуценята шукають новий будинок. Іншого вихованця, Чемпа, Байдени придбали десятьма роками раніше у заводчика.