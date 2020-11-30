Послизнувся, граючи із собакою: у Байдена діагностували дві тріщини в кістках ноги
Комп'ютерна томографія, яку Джо Байден зробив після розтягнення ноги, показала тріщини в кістках. Протягом декількох тижнів йому доведеться ходити в спеціальному черевику.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив його лікар Кевін О'Коннор, передає The Hill.
Байден послизнувся і вивихнув кісточку під час гри із собакою. У заяві офісу демократа йдеться, що інцидент стався в суботу.
За словами лікаря, спочатку рентгенівський знімок не показав переломів.
"Подальша комп'ютерна томографія підтвердила мікротріщини бічної і середньої клиновидних кісток", - сказав О'Коннор.
Кортеж Байдена прибув до ортопеда в місті Ньюарк штату Делавер приблизно о 16 годині за місцевим часом. Кортеж супроводжували журналісти, однак їм не дозволили залишати мікроавтобус і вони не могли бачити, як Байден заходить до будівлі.
Чинний президент США Дональд Трамп побажав одужання Байдену - "Одужуй швидше!", написав Трамп у Twitter.
Байден і його дружина Джилл - власники двох німецьких вівчарок. Мейджора пара взяла в 2018 році в притулку Delaware Humane Association.
Таке рішення політик ухвалив після того, як його дочка Ешлі надіслала пост організації у Facebook, в якому йшлося, що цуценята шукають новий будинок. Іншого вихованця, Чемпа, Байдени придбали десятьма роками раніше у заводчика.
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Американцы пишут, что пошёл гулять с собакой Мейджором и подвернул лодыжку.
А наши уже и трещину нашли, и не одну.
Та й собака без намордника теж. Непорядок. )))
Крім того, у Америці інший рівень життя і вікові рамки: Клінт Істуд набагато старший, при цьому керує власним вертольотом, грає у кіно і успішно працює режисером. Не треба судити по собі чи власних батьках.
Повних 78.
Але тут окремі верещали і бажали йому 8-річного терміну президентства.
Дивувати нема кому.
Приємного тобі дня !