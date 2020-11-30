УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4479 відвідувачів онлайн
Новини
10 005 54

Послизнувся, граючи із собакою: у Байдена діагностували дві тріщини в кістках ноги

Послизнувся, граючи із собакою: у Байдена діагностували дві тріщини в кістках ноги

Комп'ютерна томографія, яку Джо Байден зробив після розтягнення ноги, показала тріщини в кістках. Протягом декількох тижнів йому доведеться ходити в спеціальному черевику.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив його лікар Кевін О'Коннор, передає The Hill.

Байден послизнувся і вивихнув кісточку під час гри із собакою. У заяві офісу демократа йдеться, що інцидент стався в суботу.

За словами лікаря, спочатку рентгенівський знімок не показав переломів.

"Подальша комп'ютерна томографія підтвердила мікротріщини бічної і середньої клиновидних кісток", - сказав О'Коннор.

Кортеж Байдена прибув до ортопеда в місті Ньюарк штату Делавер приблизно о 16 годині за місцевим часом. Кортеж супроводжували журналісти, однак їм не дозволили залишати мікроавтобус і вони не могли бачити, як Байден заходить до будівлі.

Читайте також: Байден оголосив про створення першої команди з комунікацій Білого дому, що складається лише із жінок

Чинний президент США Дональд Трамп побажав одужання Байдену - "Одужуй швидше!", написав Трамп у Twitter.

Байден і його дружина Джилл - власники двох німецьких вівчарок. Мейджора пара взяла в 2018 році в притулку Delaware Humane Association.

Таке рішення політик ухвалив після того, як його дочка Ешлі надіслала пост організації у Facebook, в якому йшлося, що цуценята шукають новий будинок. Іншого вихованця, Чемпа, Байдени придбали десятьма роками раніше у заводчика.

Автор: 

Байден (2883) США (22395)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
В Бєларусі Лука без намордника - на людей кидається.
показати весь коментар
30.11.2020 09:15
+7
Петі було 50, - а толку?
показати весь коментар
30.11.2020 09:50
+6
Возраст при сращивании костей и связок играет не на стороне "хозяина". Выздоровления Вам, господин Байден!
показати весь коментар
30.11.2020 08:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
БРЕХНЯ.

Американцы пишут, что пошёл гулять с собакой Мейджором и подвернул лодыжку.

А наши уже и трещину нашли, и не одну.
показати весь коментар
30.11.2020 08:34 Відповісти
"томография, которую Джо Байден сделал после растяжения ноги, показала трещины в костях "
показати весь коментар
30.11.2020 09:07 Відповісти
С каких пор кацапосепарские троли стали нашими ?
показати весь коментар
30.11.2020 09:12 Відповісти
Возраст при сращивании костей и связок играет не на стороне "хозяина". Выздоровления Вам, господин Байден!
показати весь коментар
30.11.2020 08:35 Відповісти
Байден не дотримується масочного режиму, судячи з фото.

Та й собака без намордника теж. Непорядок. )))
показати весь коментар
30.11.2020 08:45 Відповісти
Дотримується. У приміщенні був у масці - вийшов - зняв.
показати весь коментар
30.11.2020 09:08 Відповісти
В Бєларусі Лука без намордника - на людей кидається.
показати весь коментар
30.11.2020 09:15 Відповісти
Цілком зрозуміла реакція, - бульбозавр звик, що люди дарують його тонтон-макутам квіти. А тепер квітів уже нема, - от він і казиться. Цього слід було очікувати.
показати весь коментар
30.11.2020 09:53 Відповісти
Байден любить німецьких вівчарок. Меркель з полегшенням зітхнула.
показати весь коментар
30.11.2020 08:46 Відповісти
А российские СМИ его уже чуть ли не похоронили))
показати весь коментар
30.11.2020 08:51 Відповісти
Брехня. Вони навпаки заявляють, що ніякого перелому в нього нема, а тільки незначний вивіх.
показати весь коментар
30.11.2020 09:02 Відповісти
А собаку представили к очередному воинскому званию.
показати весь коментар
30.11.2020 09:07 Відповісти
Для РАБссии наступают дни вставания с каленак...,террорист Игорь Гиркин дал интевью Максиму Калашникову,где признался ... РАБссия несет полную отвественность за уничтожение части Дамбасса,никаких ДНР и ЛНР нет в природе,там орудуют РАБссиянские войска...,предатель Путлера...
показати весь коментар
30.11.2020 09:03 Відповісти
Гиркин решил стать депутатом ВРУ?..
показати весь коментар
30.11.2020 09:54 Відповісти
Трещина в кости пройдет. А вот трещина в прамой кишке, в сочетании с Паркинсоном, будут мучить Путина до самого недалекого конца.
показати весь коментар
30.11.2020 09:04 Відповісти
Буш постійно через своїх скотчей падав. Головне, шо традиція жити у Білому домі з собакою повертається. Додік був єдиним президентом, хто не мав собаки. Ще Шопенгауер казав, що людина, яка не відчуває жалю до собак - не є нормальною людиною.
показати весь коментар
30.11.2020 09:25 Відповісти
Ничего, до суда заживёт, сидеть долго, до конца дней...
показати весь коментар
30.11.2020 09:30 Відповісти
тpaмп банановую кожуру подкинул
показати весь коментар
30.11.2020 09:34 Відповісти
77 років !! Яке президентство вже у 77 років.. Невже деми не змогли знайти гідного кандидата, але якому не під вісімдсят?
показати весь коментар
30.11.2020 09:37 Відповісти
Петі було 50, - а толку?
показати весь коментар
30.11.2020 09:50 Відповісти
Толку?? Хочаб те, що ти сидиш у теплій хаті, не під обстрілами і не у зруйнованому кацапами місті/селі.. Але ж вам, тролякам, такі дрібнички не вдаються важливими, так же ж, дуст?
показати весь коментар
30.11.2020 10:05 Відповісти
вот то ли дело сейчас,при нынешнем - ******..
показати весь коментар
30.11.2020 10:07 Відповісти
а вот при нынешнем нелохе - збсь стало, да?
показати весь коментар
30.11.2020 16:54 Відповісти
Байдену не треба підіймати штангу - від нього вимагаеться мудрість та поміркованість.

Крім того, у Америці інший рівень життя і вікові рамки: Клінт Істуд набагато старший, при цьому керує власним вертольотом, грає у кіно і успішно працює режисером. Не треба судити по собі чи власних батьках.
показати весь коментар
30.11.2020 09:56 Відповісти
Іствуд.
показати весь коментар
30.11.2020 09:58 Відповісти
достатньо подивитись на його. Типовий лєонід ілліч часів розвинутого соціалізму. В 77 років людина вже погано соображає навіть, вік бере своє, як не крути. Де поділись американські Кеннеді !! Пан Байден, вибачте, на мумію вже схожий.
показати весь коментар
30.11.2020 10:07 Відповісти
извините -мне тоже 77 но чуствую себя прекрасно и не переступаю через молоденьких хотя вырос в Украине в селе без отца на войне в Венгрии погиб в 44 а какая была жизнь тогда это было жуть
показати весь коментар
30.11.2020 10:41 Відповісти
я радий за вас)). Але, Вам і не потрібно буде приймати рішень світового рівня. В мене батькам трохи за 80, ніколи не пиячили, здоровий образ життя ведуть, почуваються також (дякувати Богу) більш менш, але і увага вже не та, і пам"ять підводить інколи. Роки є роки, марно боротися з природою.
показати весь коментар
30.11.2020 10:45 Відповісти
Готовьтесь к тому , что в ближайшей перспективе президентом станет чёрная американкая индусского происхождения Камала Харрис , к этому собственно всё и шло . Хорошо это для Америки или плохо , поймёт только тот , кто знает , как работают темнокожие в штатах. Аминь.
показати весь коментар
30.11.2020 09:49 Відповісти
Надеемся - план Трампа таки сработает, несмотря на все коррупционные суды и таких же коррумпированных руководителей некоторых каунти и целых штатов. Всё выйдет наружу и тогда многим придется переобуваться на лету! Ждём. А бидон должен быть здоров, что бы предстать перед судом, хотя, он - пешка.
показати весь коментар
30.11.2020 09:57 Відповісти
Использованный Трампакс благополучно выброшен в урну. Смиритесь, убогие.
показати весь коментар
30.11.2020 10:00 Відповісти
Сразу видно осведомленного, грамотного и культурного человека.
показати весь коментар
30.11.2020 10:03 Відповісти
А "Бидон" - это чей уровень интеллекта ?
показати весь коментар
30.11.2020 12:20 Відповісти
Здесь моё личное неуважение к конкретному персонажу... Но инакомыслящих я "убогими" не обзывал.
показати весь коментар
30.11.2020 12:42 Відповісти
Зачем нам к этому готовиться? Это вы готовьтесь - вас ведь иметь будут.
показати весь коментар
30.11.2020 10:01 Відповісти
сиплеться просто на очах той байден. ліваки з дем партії із задоволенням потирають лапи
показати весь коментар
30.11.2020 09:55 Відповісти
интересно,почему их воротилы не снимут какой-нибудь сериал и не поставят Президентом своего Хэллобоуродко ?
показати весь коментар
30.11.2020 10:10 Відповісти
Хм... Клиновидная кость? Это надо, чтоб бетонный блок упал на стопу... От подворота, обычно, ломаются лодыжки
показати весь коментар
30.11.2020 10:13 Відповісти
або остеопороз
показати весь коментар
30.11.2020 10:23 Відповісти
держите вкурсе то там покакал и какая вворона на дереве пукнула и пописяла
показати весь коментар
30.11.2020 10:29 Відповісти
не вірю у випадковість.я гарно оглянула б те місце,де підковзнувся і взуття.
показати весь коментар
30.11.2020 10:41 Відповісти
Натякаєте, що це Трамп навмисне залишив свою какашку, щоб на ній послизнувся Байден?
показати весь коментар
30.11.2020 10:51 Відповісти
Головне, щоб ольцгеймер-бокс не тріснув
показати весь коментар
30.11.2020 10:47 Відповісти
нехай би грався собі з кошенятами чи тарганами там ....
показати весь коментар
30.11.2020 10:49 Відповісти
шойгу нашаманил...
показати весь коментар
30.11.2020 10:56 Відповісти
Старий Пердло ще не встиг за стерно взятися, а вже тріснув і з нього пісок посипався. А що ж воно далі буде? Колись піндоси насміхалися з пристаркуватого Політбюро і Генсека, тепер нехай у Білому Домі гериатричний пансіонат з памперсами відкривають. А Секретна Служба нехай вчиться контролювати відсутність грудочок у манній каші, щоб у ній вставна щелепа не застрявала.
показати весь коментар
30.11.2020 11:09 Відповісти
Что за чушь. Для политика важно не как он холит, а как он мыслит , какие решения принимает. Думаю, Байден справится. С их уровнем медицины- 77 не то же самое, что украинские 77. У нас умирают в 60.
показати весь коментар
30.11.2020 11:55 Відповісти
Хоть бы до инаугурации дожил бы...
показати весь коментар
30.11.2020 13:05 Відповісти
Фанати навіть не знають, скільки їхньому кумиру років.

Повних 78.

Але тут окремі верещали і бажали йому 8-річного терміну президентства.

Дивувати нема кому.
показати весь коментар
30.11.2020 15:33 Відповісти
Привіт! Та в нього вже немає житєвої енергії.Він вже явно старий духом.Трамп не набагато молодший,але ще бігає.Що може такий президент вирішити в ********* швидкоплинному світі? Там в дем партії що не було когось іншого? Ці питання не до тебе звісно.
показати весь коментар
30.11.2020 15:46 Відповісти
І тобі привіт ! Саме так. Він справляє дуже хворобливе враження: і воно не є оманливе. Я теж не раз писала про це: кидається у вічі страшенно. Його оточення про це добре знає. У них своя ціль: за його спиною привести інших, які насправді керуватимуть. Він обійшов інших кандидатів з різних причин. У них там своя =свайба=. Чи хай буде кухня.

Приємного тобі дня !
показати весь коментар
30.11.2020 15:59 Відповісти
 
 