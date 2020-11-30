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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 1460, Дніпропетровщина - 1138 та Одещина - 818

COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 1460, Дніпропетровщина - 1138 та Одещина - 818

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві (1460), Дніпропетровській (1138) та Одеській (818) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 30 листопада в Києві на коронавірус захворіли 1460 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 70 478 осіб.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1292 особи, за минулу добу - 13. Від початку епідемії одужали 22 843 пацієнти.

Станом на 30 листопада кількість активних хворих у Києві становить 46 343 особи.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 29 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1740 осіб.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, виявлено 9946 нових випадків, видужав 5771 пацієнт

До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Дніпропетровська й Одеська області.

Так, у Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 1138 осіб. Загальна кількість інфікованих - 38 789. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 892 особи, за добу - 20. Від початку епідемії одужали 18 927 пацієнтів. Кількість активних хворих у Дніпропетровській області - 18 970.

В Одеській області на коронавірус захворіли 818 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 44 949 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 579 осіб, за минулу добу - 12. Від початку епідемії одужали 9113 пацієнтів. Кількість активних хворих в Одеській області становить 35 257 осіб.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19400) Одеська область (3177) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Дніпропетровська область (3602)


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30.11.2020 08:44 Відповісти
Наприклад, в мене мати, їй 62 роки, вона працює вчителем в Київській школі. Вчителям за декілька місяців дали лише одну маску для захисту. Одну, Карл! Якщо в супермаркетах, банках, магазинах огорожуються хоч целофаном, то в школі учні на тобі буквально виснуть. Діти дуже близько спілкуються і цього їм не заборониш. Чому вчителі повинні так ризикувати своїм життям. Хто їм оплатить важкий перебіг хвороби ? А платити доведеться до 50 тисяч. Ще гарно, якщо знайдеться місце, а не залишать помирати вдома. Наберіть в гуглі "від ковід помер вчитель". Побачите скільки педагогів вже не зайдуть в свій клас. Доречі, на дистанційному вчителі працюють ще більше ніж у школі: в Зум, Скайп, Гугл Мит, вайбер тощо. І учні з батьками виносять мозок аж до ночі. Сам був свідком цього. Вчителі не дадуть сбрехати.
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30.11.2020 09:16 Відповісти
Вже на пенсії, хай сидить вдома. Молодих фахівців які бажають працювати і не можуть влаштуватися вистачає.
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30.11.2020 09:59 Відповісти
Пенсія півтора роки. Як вижити на пенсію 3000 грн ? Молодих багато на вчителя у Києві за 7-8 000 грн ? До 35 дебілів у клас ? Ню-ню... Ви б до них пішли ?

https://www.youtube.com/watch?v=_GxgECRGNJ0

Чи до таких https://youtu.be/TjjxIvN9nTE?t=48
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30.11.2020 13:11 Відповісти
Кожен сам робить свій вибір, ніхто нікого не примушує. А маски шийте самі і зрозумійте, нарешті, в цій країні вам ніхто нічого не зобов'язаний. Вчіться розраховувати тільки на себе.
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30.11.2020 14:39 Відповісти
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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30.11.2020 09:17 Відповісти
тогда уже ДнепропетровСЧине, если на ОдеСЧине
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30.11.2020 10:22 Відповісти
 
 