COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 1460, Дніпропетровщина - 1138 та Одещина - 818

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві (1460), Дніпропетровській (1138) та Одеській (818) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 30 листопада в Києві на коронавірус захворіли 1460 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 70 478 осіб.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1292 особи, за минулу добу - 13. Від початку епідемії одужали 22 843 пацієнти.

Станом на 30 листопада кількість активних хворих у Києві становить 46 343 особи.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 29 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1740 осіб.

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До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Дніпропетровська й Одеська області.

Так, у Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 1138 осіб. Загальна кількість інфікованих - 38 789. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 892 особи, за добу - 20. Від початку епідемії одужали 18 927 пацієнтів. Кількість активних хворих у Дніпропетровській області - 18 970.

В Одеській області на коронавірус захворіли 818 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 44 949 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 579 осіб, за минулу добу - 12. Від початку епідемії одужали 9113 пацієнтів. Кількість активних хворих в Одеській області становить 35 257 осіб.