Катастрофа АН-26 під Чугуєвом: в "Укроборонпромі" не знайшли порушень під час ремонту літака

"Укроборонпром" провів службове розслідування щодо обслуговування літака АН-26, який зазнав катастрофи в Чугуєві. За результатами не було виявлено жодних порушень під час ремонту літака.

Про це розповів глава "Укроборонпрому" Ігор Фоменко в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, двигун літака ремонтувала "Мотор Січ", яка не входить у периметр "Укроборонпрому".

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"410-й завод цивільної авіації, який займався планером і авіонікою, ми без сумніву перевірили відразу ж після трагедії. Були проведені внутрішні розслідування, були зроблені певні висновки щодо технологічних процесів. За результатами внутрішніх службових розслідувань не було виявлено порушень з боку процесів і працівників цього заводу", - сказав Фоменко.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа.Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

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Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.