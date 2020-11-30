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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
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Катастрофа АН-26 під Чугуєвом: в "Укроборонпромі" не знайшли порушень під час ремонту літака

Катастрофа АН-26 під Чугуєвом: в

"Укроборонпром" провів службове розслідування щодо обслуговування літака АН-26, який зазнав катастрофи в Чугуєві. За результатами не було виявлено жодних порушень під час ремонту літака.

Про це розповів глава "Укроборонпрому" Ігор Фоменко в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, двигун літака ремонтувала "Мотор Січ", яка не входить у периметр "Укроборонпрому".

Також читайте: Уруський назвав причини катастрофи АН-26 під Чугуєвом: Системні порушення правил польотів і недостатня підготовка екіпажу

"410-й завод цивільної авіації, який займався планером і авіонікою, ми без сумніву перевірили відразу ж після трагедії. Були проведені внутрішні розслідування, були зроблені певні висновки щодо технологічних процесів. За результатами внутрішніх службових розслідувань не було виявлено порушень з боку процесів і працівників цього заводу", - сказав Фоменко.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа.Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

Читайте також: У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання

Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Автор: 

авіакатастрофа (1092) ремонт (2293) літак (2896) Харківщина (6054) Укроборонпром (1732)


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Топ коментарі
+2
Я поверю выводам ,если расследование будет делать buying , 😠.Все остальное фуфло , главное чтобы на ***** тень не пала 😡
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30.11.2020 09:51
+1
Не там шукають. Потрібно шукати кацапсинських диверсантів. АН 26 може летіти на одному двигуні і приземлитись без обох. А тут літак розсипався в повітрі.
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30.11.2020 09:02
+1
А значит, двигатель самолета, который ремонтировала Мотор сич, ещё не проверили?
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30.11.2020 09:02
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Это значит. что причина крушения,- человеческий фактор? Это кто-то ПОСМЕРТНО будет признан виновным...
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30.11.2020 08:56 Відповісти
к сожалению,в авиации так случается...

да и на дорогах довольно часто виновник погибает
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30.11.2020 09:00 Відповісти
Просто, мне кажется, могут последовать для назначенного виновника как финансовые, так и репутационные потери.
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30.11.2020 09:04 Відповісти
финансовые вряд ли ,все таки выполняли государственное задание,государство страхует .

репутационные скорее всего будут у начальника училища и вниз по служебной лестнице до командира подразделения.
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30.11.2020 09:13 Відповісти
Я имела в виду выплаты по случаю гибели.
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30.11.2020 09:21 Відповісти
Не там шукають. Потрібно шукати кацапсинських диверсантів. АН 26 може летіти на одному двигуні і приземлитись без обох. А тут літак розсипався в повітрі.
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30.11.2020 09:02 Відповісти
Шо ти верзеш? Який літак розсипався в повітрі?
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30.11.2020 11:24 Відповісти
А значит, двигатель самолета, который ремонтировала Мотор сич, ещё не проверили?
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30.11.2020 09:02 Відповісти
У меня был такой же вопрос по двигателю.
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30.11.2020 09:05 Відповісти
а у меня был и есть вопрос:

- почему, заходящий на посадку самолет, резко уходит влево сразу после включения фар?(так назвали резкую вспышку огня)
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30.11.2020 09:56 Відповісти
Намекаете на то, что включение фар сработало, как детонатор и ... рвонуло? А крен за счет чего? В рулевом что-то начудили?
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30.11.2020 10:22 Відповісти
не намекаю, а сомневаюсь - не умышленно ли комментатор назвал вспышку, включением фар...

вспышка с левой стороны, туда и крен
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30.11.2020 10:40 Відповісти
А причем здесь двигатель, если второй работал? Он мог спокойно летать и на одном.
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30.11.2020 09:33 Відповісти
Как можно объективно расследовать катастрофу, если ее расследуют люди из того же ведомства, а независимого органа нет?

Кому выгодно выносить сор из избы?

Никому.
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30.11.2020 09:32 Відповісти
Я поверю выводам ,если расследование будет делать buying , 😠.Все остальное фуфло , главное чтобы на ***** тень не пала 😡
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30.11.2020 09:51 Відповісти
Без кац. агентуры там не обошлось. Без покрывателей - тоже. Это однозначно. Первым был американский летчик (вместе с нашим командиром). Это второй случай. Значит, надо ждать еще более ужасного.

После первого взрыва арсенала не последовало никаких выводов. Были прикрытия и стрелочники. Потом: все повторялось с завидным постоянством.

То же самое можно говорить о пожарах в Одессе.

Так что: продолжение следует, как пишут в этих случаях.

Пора б уже тех, кто делает эти отмазки, брать за жабры.
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30.11.2020 10:01 Відповісти
 
 