Катастрофа АН-26 під Чугуєвом: в "Укроборонпромі" не знайшли порушень під час ремонту літака
"Укроборонпром" провів службове розслідування щодо обслуговування літака АН-26, який зазнав катастрофи в Чугуєві. За результатами не було виявлено жодних порушень під час ремонту літака.
Про це розповів глава "Укроборонпрому" Ігор Фоменко в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, двигун літака ремонтувала "Мотор Січ", яка не входить у периметр "Укроборонпрому".
"410-й завод цивільної авіації, який займався планером і авіонікою, ми без сумніву перевірили відразу ж після трагедії. Були проведені внутрішні розслідування, були зроблені певні висновки щодо технологічних процесів. За результатами внутрішніх службових розслідувань не було виявлено порушень з боку процесів і працівників цього заводу", - сказав Фоменко.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа.Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.
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Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
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да и на дорогах довольно часто виновник погибает
репутационные скорее всего будут у начальника училища и вниз по служебной лестнице до командира подразделения.
- почему, заходящий на посадку самолет, резко уходит влево сразу после включения фар?(так назвали резкую вспышку огня)
вспышка с левой стороны, туда и крен
Кому выгодно выносить сор из избы?
Никому.
После первого взрыва арсенала не последовало никаких выводов. Были прикрытия и стрелочники. Потом: все повторялось с завидным постоянством.
То же самое можно говорить о пожарах в Одессе.
Так что: продолжение следует, как пишут в этих случаях.
Пора б уже тех, кто делает эти отмазки, брать за жабры.