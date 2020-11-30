"Скіф", "Стугна", "Корсар" і радари: "Укроборонпром" назвав, яка зброя українського виробництва популярна за кордоном
Оборонний концерн "Укроборонпром" більше працює на експорт, ніж на внутрішній ринок. За кордоном найпопулярнішими є ракети і радари українського виробництва.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава "Укроборонпрому" Ігор Фоменко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, концерн продає за кордон дві третини від усього виробництва.
"Це ракетні системи "Скіф", "Стугна" і "Корсар", які мають велику популярність. Також популярні за кордоном українські радіолокаційні системи, ракетні системи, запчастини до авіаційної техніки, це установки для Військово-морського флоту інших країн, наприклад, Індії", - сказав Фоменко.
Також популярні українські послуги з ремонту військової техніки.
"Наприклад, конотопський завод "Авіакон" вперше отримав контракт з агентством НАТО і взяв зараз два вертольоти в ремонт. Це відкриває великий ринок ремонту вертолітної техніки, яку експлуатують ЄС, США та інші країни. Таким чином, ми можемо забрати у Росії великий шматок роботи в цій сфері", - додав глава концерну.
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