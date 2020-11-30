УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4546 відвідувачів онлайн
Новини
5 244 12

"Скіф", "Стугна", "Корсар" і радари: "Укроборонпром" назвав, яка зброя українського виробництва популярна за кордоном

Оборонний концерн "Укроборонпром" більше працює на експорт, ніж на внутрішній ринок. За кордоном найпопулярнішими є ракети і радари українського виробництва.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава "Укроборонпрому" Ігор Фоменко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, концерн продає за кордон дві третини від усього виробництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для ЗСУ в 2021 році закуплять п'ять нових безпілотників Bayraktar, - Хомчак

"Це ракетні системи "Скіф", "Стугна" і "Корсар", які мають велику популярність. Також популярні за кордоном українські радіолокаційні системи, ракетні системи, запчастини до авіаційної техніки, це установки для Військово-морського флоту інших країн, наприклад, Індії", - сказав Фоменко.

Також популярні українські послуги з ремонту військової техніки.

"Наприклад, конотопський завод "Авіакон" вперше отримав контракт з агентством НАТО і взяв зараз два вертольоти в ремонт. Це відкриває великий ринок ремонту вертолітної техніки, яку експлуатують ЄС, США та інші країни. Таким чином, ми можемо забрати у Росії великий шматок роботи в цій сфері", - додав глава концерну.

Також читайте: Кабмін після скандалу із закупівлею застарілої техніки змінив склад комісії з питань імпортозаміщення

Автор: 

зброя (7430) Укроборонпром (1732) Фоменко Ігор (9)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Угу, а на внутренний рынок приходится работать американцам и волонтерам
показати весь коментар
30.11.2020 09:02
+5
ну,это уже не их вина...а тех,кто бюджет принимает
показати весь коментар
30.11.2020 09:06
+5
А воно їм тре???В планаи кремля розвиток ВСУ не входить !!!)))
показати весь коментар
30.11.2020 09:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нужно максимально популяризировать его у жителей ОРДЛО.
показати весь коментар
30.11.2020 09:01 Відповісти
Угу, а на внутренний рынок приходится работать американцам и волонтерам
показати весь коментар
30.11.2020 09:02 Відповісти
ну,это уже не их вина...а тех,кто бюджет принимает
показати весь коментар
30.11.2020 09:06 Відповісти
Хто там на Банковій банкує ??))
показати весь коментар
30.11.2020 09:28 Відповісти
Слуги Коломойського, подруга Коломайського, за майбутнє Коломойського, пацюки й позафракційні.
Як за бюджет на 2021 рік голосували по фракціях та групах:

"Слуга народу": за - 209, проти - 0, утримався - 1, не голосувало 2.
ОПЗЖ: за - 0, проти - 17 утрималось - 0, не голосувало - 18.
"Європейська Солідарність": за - 0, проти - 24, утримались - 0, не голосували - 2.
"Батьківщина": за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
"Голос": за - 0, проти - 0, утримались - 13, не голосували - 0.
Депутатська група "Довіра": за - 20, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
Депутатська група "Партія "За майбутнє": за - 16, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 5.
Позафракційні: за - 11, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1.
показати весь коментар
30.11.2020 10:29 Відповісти
ПЭС та ПОПЗЖ - разом, ось що з цього виходить.
показати весь коментар
01.12.2020 08:31 Відповісти
Не столько тех кто принимает, а тех кто не осваивает средства, почему-то Аваков (не фанат Авакова, но эффективность в некоторых вопросах имеется) успевает все время во всех структурах МВД, а в мин обороне и при Порошенко и при Зеленском - ничего не успевают. Там на конец года постоянно остатки.
показати весь коментар
01.12.2020 08:29 Відповісти
ПреЗЕдент оказался обыкновенным барыгой, который не разорвал подписанные контракты и подписал новые для продажи вооружения в другие страны в то время, как на передовой "нет нормального вооружения"?...так все происходит, зелебобики?....сверьтесь с методичками двухлетней давности...
показати весь коментар
30.11.2020 09:06 Відповісти
Чому зелень не закуповує озброєння для ЗСУ?
показати весь коментар
30.11.2020 09:18 Відповісти
А воно їм тре???В планаи кремля розвиток ВСУ не входить !!!)))
показати весь коментар
30.11.2020 09:20 Відповісти
Ці мізерні об"єми мабуть і на 1% потенціала України не потягнут !!!)))
показати весь коментар
30.11.2020 09:26 Відповісти
Головне щоб кацапам ця зброя не попадала.
показати весь коментар
30.11.2020 15:48 Відповісти
 
 