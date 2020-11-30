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Новини Бюджет-2021
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"Слуга народу" Мокан про Держбюджет-2021: Підвищення зарплат трохи відкладається через брак коштів

У державному бюджеті на наступний рік є три пріоритетні сфери.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив нардеп "Слуги народу", представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.

За словами парламентарія, у проєкті бюджету на наступний рік всі соціальні показники індексуються за тими фінансовими можливостями, які має наша держава.

"Я б з великим задоволенням хотів піднімати пенсії, зарплати і соцвиплати, але ми повинні виходити з реалій. Пріоритетом в наступному році є нацбезпеки і оборона, сфера охорони здоров'я, хоча дещо не дотягли до того рівня, який би по максимуму забезпечив потреби системи охорони здоров'я в наступного року, включаючи істотне підвищення зарплати лікарям. Але це планують робити поступово. все-таки на третину медикам ... Ну і освіту, звичайно, також це стратегічний напрямок, все-таки на третину в наступному році зарплату медикам і педагогам піднімають", - пояснив Мокан.

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Нардеп зазначив, що підвищення зарплат трохи відкладається через брак коштів.

"Насправді дійсно Кабмін скасував постанову ще одного з попередніх урядів, яке істотно піднімало зарплати, але не було підкріплено фінансами, бо за розрахунками це вимагало плюс додатково 50 млн грн, яких зараз у нашої держави немає. Це відкладається, але це не означає, що не буде підвищення зарплат педагогам. З 1 січня наступного року планується підвищення їм зарплати на 20%, а в липні ще на 8,2%, тобто майже на третину виростуть оклади педагогів", - додав Мокан.

Автор: 

держбюджет (2387) Мокан Василь (55)


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Топ коментарі
+18
Не хватает средств при росте экономики на 40%?...Так бывает?....
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30.11.2020 09:22
+14
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30.11.2020 09:29
+12
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30.11.2020 09:43
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я бы тоже хотел поднять зарплаты, но за это желание меня презом не выбирают...
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30.11.2020 09:18 Відповісти
Это патамушо не тем зарплаты поднять хотите.
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30.11.2020 11:05 Відповісти
Не хватает средств при росте экономики на 40%?...Так бывает?....
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30.11.2020 09:22 Відповісти
просто в экономике прорыв
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30.11.2020 09:27 Відповісти
и даже не один прорыв... целое сито прорывов...
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30.11.2020 09:51 Відповісти
👍🤣😁
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30.11.2020 09:27 Відповісти
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30.11.2020 09:43 Відповісти
та ничего страшного... главное, чтобы хватило ОПе, прокурорам и ментам, вдупутатам...
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30.11.2020 09:25 Відповісти
То отож!!!)))
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30.11.2020 09:33 Відповісти
О чем речь, людям ведь тоже повыстли. Только на газ и свет. Ну а пенсии, то попизжее.
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30.11.2020 09:25 Відповісти
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30.11.2020 11:09 Відповісти
Если разворовывать такими темпами то их никогда не хватит !
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30.11.2020 09:26 Відповісти
А как же обещание поднять зарплаты на сумму которую Порох воровал????
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30.11.2020 09:26 Відповісти
Підождіть. Вже півтора року слідство ніяк не може встановити суму вкраденого, вже навіть і по панамських офшорах "шарили" і на Гонтарєву в Лондоні "наїзджали" але все марно. Не допогла і заміна нового Генпрокурора. Так що поки "надо ждать, надєяться і вєріть".
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30.11.2020 11:53 Відповісти
Ввели локдаун лохам на зарплати
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30.11.2020 09:27 Відповісти
Локдаун ввели , как Зеленский принял присягу.
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30.11.2020 09:29 Відповісти
Всем свидетелям коронавируса читать ,,лох-даун,, ! )))
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30.11.2020 09:30 Відповісти
Как это? Но ведь клован 73% дурачкам обещал.
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30.11.2020 09:28 Відповісти
Обіцяти ,не означає оженитись !!))
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30.11.2020 09:31 Відповісти
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30.11.2020 09:29 Відповісти
На фіга ти витягнув це фуфло ???)))
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30.11.2020 09:32 Відповісти
Напомнил 73% их "эксперда" с быстрых реформ. Они его пустой треп приводили как аргумент.
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30.11.2020 09:36 Відповісти
Про нього навіть згадувати гидко !!))
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30.11.2020 09:38 Відповісти
Если не помнить своих ошибок, то неизбежно их повторение. Вот для 73% постоянно напоминаем.
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30.11.2020 10:05 Відповісти
Как только "Порошенко убрался",зелёные макаки жидко обделались и просрали весь бюджет в минус казне.
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30.11.2020 09:36 Відповісти
Чтобы отмазать Каломойского от Суда в США,Зеля заплатит за братана любую сумму...
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30.11.2020 09:30 Відповісти
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30.11.2020 09:31 Відповісти
папа рэбэ карломойский и зелебуратиина
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30.11.2020 10:28 Відповісти
Калло Мойский !
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30.11.2020 09:31 Відповісти
Уточняю.Какой он Шмаркле братан? Это его пахан.
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30.11.2020 11:42 Відповісти
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30.11.2020 09:32 Відповісти
А где каменты от фанатов зеленожопого?Вам,дблам по прежнему "хуже не будет"?"Папередники " оставили в казну 130млрд,куда делись деньги?Але, зебильные?
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30.11.2020 09:35 Відповісти
В асфальт закатали !!)))
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30.11.2020 09:37 Відповісти
"Римонт дарог"...
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30.11.2020 09:42 Відповісти
А повышение цен нет, не откладывается. Вы главное потерпите еще немного. примерн годика 3 и все будет хорошо. Но не у вас, лошары

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30.11.2020 09:37 Відповісти
Зеленым брехать, не мешки ворочать. "Приоритет нацбезопасность и соц сфера", ага, то то же ОПе Ермака , прокурорам и полиции поднимают, и из ковид фонда на распил по стройке дорог отправляют.
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30.11.2020 09:37 Відповісти
та накуй взагалі ті зарплати... он бубочкє зп не треба, дєрьмак теж не на зп живе... зарплати се пережиток для країни з юродивими які закінчили епоху бідності
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30.11.2020 09:38 Відповісти
Повышение зарплат и уровня жизни переносится до выборов нормального президента
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30.11.2020 09:44 Відповісти
А рост цен не хотите отложить?Хотя бы на жратву.Народ уже в АТБ ходит,как в музей.Аааа...Это не к вам вопрос?
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30.11.2020 09:48 Відповісти
ЗЕлохи, обіцяного 3 роки чекають.
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30.11.2020 09:51 Відповісти
Почему не назвал самое приоритетное задание?
Убить мелкий и средний бизнес.
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30.11.2020 10:02 Відповісти
Как же так? Выходит, эпоха бедности продолжается?
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30.11.2020 10:09 Відповісти
а ви візьміть грошей з мільонних зарплат керівника Укрпошти, чи Нафтогазу..
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30.11.2020 10:14 Відповісти
"Слуга народа" Мокан о Госбюджете-2021: Повышение зарплат немного откладывается из-за нехватки средств - а кто украл больше чем запланировано? Не уж-то опять Коломойский , Фирташ, Пинчук и другие на них похожие?
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30.11.2020 10:20 Відповісти
Та Порох продовжує красти. Ніяк не вгамується.
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30.11.2020 10:48 Відповісти
Так, а чому ж тоді не откдадиваєтся зростання цін на харчі та товари? чи то таке... захочуть їсти - бубуть купувати.
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30.11.2020 10:45 Відповісти
Члени слуги, а чололвіку Бєня_диктовалки ви це сказали, замість того, щоб нарахувати йому 750 тис грн? А що ж так?
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30.11.2020 10:49 Відповісти
Повышение зарплат немного откладывается из-за нехватки средств - немного это сколько,год два. Просто если они дальше будут в том же духе некого будет защищать. А может под защищать он имеет ввиду Ахметова с Коломойским.
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30.11.2020 11:01 Відповісти
Что то киля азиров вспоминается. Со своей нетленкой-,,пакращення прийдэ папизже". Все меньше отличий между,,новымилицами,, и старыми совковыми маразматиками
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30.11.2020 11:28 Відповісти
"Птєнци Керенського", сер.
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30.11.2020 11:41 Відповісти
Не розумію про який пріорітет сфери охорони здоров*я він говорить, коли на неї зменшили видатки, як і на оборону, а,навпаки, збільшили на силові структури, апарат ОПУ і ВР. Не здивуюся, що цю заяву знову девуалюють як особисту думку депутата чи вирвану з контексту.
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30.11.2020 11:39 Відповісти
 
 