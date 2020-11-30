"Слуга народу" Мокан про Держбюджет-2021: Підвищення зарплат трохи відкладається через брак коштів
У державному бюджеті на наступний рік є три пріоритетні сфери.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив нардеп "Слуги народу", представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.
За словами парламентарія, у проєкті бюджету на наступний рік всі соціальні показники індексуються за тими фінансовими можливостями, які має наша держава.
"Я б з великим задоволенням хотів піднімати пенсії, зарплати і соцвиплати, але ми повинні виходити з реалій. Пріоритетом в наступному році є нацбезпеки і оборона, сфера охорони здоров'я, хоча дещо не дотягли до того рівня, який би по максимуму забезпечив потреби системи охорони здоров'я в наступного року, включаючи істотне підвищення зарплати лікарям. Але це планують робити поступово. все-таки на третину медикам ... Ну і освіту, звичайно, також це стратегічний напрямок, все-таки на третину в наступному році зарплату медикам і педагогам піднімають", - пояснив Мокан.
Нардеп зазначив, що підвищення зарплат трохи відкладається через брак коштів.
"Насправді дійсно Кабмін скасував постанову ще одного з попередніх урядів, яке істотно піднімало зарплати, але не було підкріплено фінансами, бо за розрахунками це вимагало плюс додатково 50 млн грн, яких зараз у нашої держави немає. Це відкладається, але це не означає, що не буде підвищення зарплат педагогам. З 1 січня наступного року планується підвищення їм зарплати на 20%, а в липні ще на 8,2%, тобто майже на третину виростуть оклади педагогів", - додав Мокан.
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