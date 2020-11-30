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Новини
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Після реформи в "Укроборонпромі" залишаться 65 підприємств зі 116, - в.о. гендиректора Фоменко

Після реформи в

Оборонний концерн "Укроборонпром" у рамках реформи може втратити майже половину своїх підприємств. Зі 116 підприємств планують залишити 65.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив глава концерну Ігор Фоменко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 17 підприємств, які входять до складу "Укроборонпрому", зараз не ведуть економічної діяльності і будуть передані до Фонду держмайна, після чого вони будуть продані приватним інвесторам.

"В результаті трансформації в "Укроборонпромі" повинні залишитися 65 підприємств. Зі 116 підприємств, які входять до складу концерну", - повідомив Фоменко.

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Він додав, що в рамках реформи в "Укроборонпромі" хочуть створити шість холдингів і об'єднати в них все підприємства.

Автор: 

реформи (3206) Укроборонпром (1732) Фоменко Ігор (9)


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Топ коментарі
+9
После ваших зеленых "реформ" "Артем" перешел на однодневнуую (!) рабочую неделю. Что вы еще не угробили в оборонке?
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30.11.2020 09:39
+9
Это в стране которая воюет? Кацапы не сумели победить Украину в открытом противостоянии, решили разрушить ее изнутри. Кто главный диверсант понимают даже зебилы
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30.11.2020 09:45
+7
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30.11.2020 09:44
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30.11.2020 09:33 Відповісти
Проклятые иуды зеленский "Слуги рашистов -оккупантов "и все шобла присосавшихся журнашлюх
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30.11.2020 09:38 Відповісти
Без работы останутся тысячи людей...,главное не стрелять Мавзоленйных Хмырей Путлера...
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30.11.2020 09:38 Відповісти
Точнее так: есть шанс, что тысячи людей наконец-то займутся делом. Хотя, вряд ли... Их уволят
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30.11.2020 10:42 Відповісти
После ваших зеленых "реформ" "Артем" перешел на однодневнуую (!) рабочую неделю. Что вы еще не угробили в оборонке?
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30.11.2020 09:39 Відповісти
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30.11.2020 09:44 Відповісти
Это в стране которая воюет? Кацапы не сумели победить Украину в открытом противостоянии, решили разрушить ее изнутри. Кто главный диверсант понимают даже зебилы
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30.11.2020 09:45 Відповісти
А остальные чурка Муся передаст своим покравителям из ************?
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30.11.2020 09:48 Відповісти
да вообще всех поразгонять! Мешают России жить! Козлы)))
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30.11.2020 09:49 Відповісти
"После реформы в "Укроборонпроме" останутся 65 предприятий из 116" - рассказывали, что Янукович ослаблял обороноспособность Украины.
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30.11.2020 09:59 Відповісти
Зебіли, ви зробили це разом!

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30.11.2020 09:59 Відповісти
Хорошо, если что-то там останется. Ощущение, что капитуляцию осталось офрмить только юридически. Фактически, мы уже платим репарации. Содержим зеленых человечков. И, т.д.
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30.11.2020 10:18 Відповісти
Результат зеленых "реформ". Ужин на Ширлане

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30.11.2020 10:39 Відповісти
Головне завдання для України зараз - пережити Блазня.
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30.11.2020 11:24 Відповісти
 
 