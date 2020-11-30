Після реформи в "Укроборонпромі" залишаться 65 підприємств зі 116, - в.о. гендиректора Фоменко

Оборонний концерн "Укроборонпром" у рамках реформи може втратити майже половину своїх підприємств. Зі 116 підприємств планують залишити 65.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив глава концерну Ігор Фоменко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 17 підприємств, які входять до складу "Укроборонпрому", зараз не ведуть економічної діяльності і будуть передані до Фонду держмайна, після чого вони будуть продані приватним інвесторам.

"В результаті трансформації в "Укроборонпромі" повинні залишитися 65 підприємств. Зі 116 підприємств, які входять до складу концерну", - повідомив Фоменко.

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Він додав, що в рамках реформи в "Укроборонпромі" хочуть створити шість холдингів і об'єднати в них все підприємства.