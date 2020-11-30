Боровся за незалежність України і піднімав у Дніпрі перший синьо-жовтий прапор: від COVID-19 помер журналіст Геннадій Сахаров

У Дніпрі на 76-му році життя від коронавірусної хвороби помер громадський діяч і журналіст Геннадій Сахаров, багаторічний кореспондент "Радіо Свобода".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про його смерть повідомив голова Дніпровського товариства політичних в'язнів і репресованих Іван Дремлюга.

Як повідомляється, росіянин за походженням, Генадій Сахаров був одним із тих, хто боровся за незалежність України.

У 1980-90-х брав активну участь у громадсько-політичній роботі – стояв біля витоків Народного Руху в Дніпрі, піднімав у місті перший синьо-жовтий прапор.

З 1991 по 2006 роки працював кореспондентом Радіо Свобода в Дніпрі. Друзі згадують його як сміливого, відповідального, компетентного журналіста.

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"Саме він для мене був прикладом, та й залишається прикладом справжнього журналіста і журналістської порядності", – написав на своїй сторінці у фейсбуці Олег Ростовцев.

Сахаров був учасником і висвітлював події Помаранчевої революції та Революції Гідності, зокрема брав участь в акціях протесту на захист свободи слова.

Планується, що прощання із журналістом відбудеться наступного тижня.