Тендер УЄФА на трансляцію матчів Єврокубків в Україні на 2021-2024 роки виграла компанія Megogo
До 2024 року офіційним транслятором матчів Єврокубків в Україні буде компанія Megogo
OTT|VOD-платформа Megogo виграла тендер на трансляцію матчів Єврокубків (ЛЧ, ЛЄ, Ліга Конференцій) на 2021-2024 роки. Сума тендерної пропозиції переможця була рекордною для України - між 20 і 30 млн євро.
Про це повідомило джерело, наближене до тендеру.
Варто зазначити, що основними конкурентами Megogo були Медіа Група Україна (МГУ) з її футбольними каналами та платформою Oll.tv. Інші телекомунікаційний провайдери послуг та медіа-холдинги, такі, як "Воля - Кабель", Світ ТВ, Setanta Sports та "1+1" також проявили значний інтерес до тендеру.
"Перемога платформи над телевізійними гігантами, скоріше за все, найбільше вдарить по МГУ, яка вкладає чималі інвестиції у розвиток спортивного контенту, і лідерство у цьому напрямку важливо для акціонера – Ріната Ахметова. Це доволі цікавий ринковий кейс, коли одноосібні права отримала не медіагрупа, яка має у складі аж 3 футбольні канали та сервіс інтернет-телебачення Oll.tv, а OTT|VOD-платформа", - розповів співрозмовник.
Він не виключив, що такий програш може призвести і до змін у складі топ-менеджменту МГУ, яка понад 10 років вкладала велетенські неринкові інвестиції у футбольний контент, і тепер протягом найближчих років буде позбавлена ключового рейтингоутворюючого продукту для цієї ринкової ніші.
Інші учасники ринку зазначають, що інформація про перемогу в тендері платформи Megogo відповідає дійсності, оскільки одразу після закінчення процедур Oll.tv запропонував річну підписку на футбольні телеканали абонентам, які ще не знають, що з літа наступного року вже не зможуть переглядати трансляцію матчів Єврокубків на цій платформі. Також Oll.tv разом з телеканалами Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3 почали переключатись на інші види спорту, такі як художня гімнастика.
Будь ласка, зачекайте...
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(я при своїх 100 мбіт без проблем можу включати кілька трансляцій паралельно в HD якості і при цьому решта сім'ї не відчуває якихось проблем з інтернетом).
https://uk.wikipedia.org/wiki/Megogo
Всі посилання до статті в українській вікіпедії зроблені на російськомовні джерела, хоча є українські відповідники. Бажаючі можуть почитати обговорення статті на самій вікіпедії:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F:Megogo
коли мова йде про великі гроші, деякі можуть і матір рідну продати, не кажучи вже про поняття відсутності патріотизму... джаст бізнесс, як то кажуть...
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