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Тендер УЄФА на трансляцію матчів Єврокубків в Україні на 2021-2024 роки виграла компанія Megogo

Тендер УЄФА на трансляцію матчів Єврокубків в Україні на 2021-2024 роки виграла компанія Megogo

До 2024 року офіційним транслятором матчів Єврокубків в Україні буде компанія Megogo

OTT|VOD-платформа Megogo виграла тендер на трансляцію матчів Єврокубків (ЛЧ, ЛЄ, Ліга Конференцій) на 2021-2024 роки. Сума тендерної пропозиції переможця була рекордною для України - між 20 і 30 млн євро.

Про це повідомило джерело, наближене до тендеру.

Варто зазначити, що основними конкурентами Megogo були Медіа Група Україна (МГУ) з її футбольними каналами та платформою Oll.tv. Інші телекомунікаційний провайдери послуг та медіа-холдинги, такі, як "Воля - Кабель", Світ ТВ, Setanta Sports та "1+1" також проявили значний інтерес до тендеру.

"Перемога платформи над телевізійними гігантами, скоріше за все, найбільше вдарить по МГУ, яка вкладає чималі інвестиції у розвиток спортивного контенту, і лідерство у цьому напрямку важливо для акціонера – Ріната Ахметова. Це доволі цікавий ринковий кейс, коли одноосібні права отримала не медіагрупа, яка має у складі аж 3 футбольні канали та сервіс інтернет-телебачення Oll.tv, а OTT|VOD-платформа", - розповів співрозмовник.

Він не виключив, що такий програш може призвести і до змін у складі топ-менеджменту МГУ, яка понад 10 років вкладала велетенські неринкові інвестиції у футбольний контент, і тепер протягом найближчих років буде позбавлена ключового рейтингоутворюючого продукту для цієї ринкової ніші.

Інші учасники ринку зазначають, що інформація про перемогу в тендері платформи Megogo відповідає дійсності, оскільки одразу після закінчення процедур Oll.tv запропонував річну підписку на футбольні телеканали абонентам, які ще не знають, що з літа наступного року вже не зможуть переглядати трансляцію матчів Єврокубків на цій платформі. Також Oll.tv разом з телеканалами Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3 почали переключатись на інші види спорту, такі як художня гімнастика.

Автор: 

трансляція (61) УЄФА (150)


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Топ коментарі
+6
MEGOGO - кацапська контора. Постійно цензурують статтю про себе у українській вікіпедії, порушують умови використання вікіпедії. Вікіпедія навіть виводить кілька попереджень про замовність статті та про сумніви щодо її нейтральності:

https://uk.wikipedia.org/wiki/Megogo

Всі посилання до статті в українській вікіпедії зроблені на російськомовні джерела, хоча є українські відповідники. Бажаючі можуть почитати обговорення статті на самій вікіпедії:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F:Megogo
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30.11.2020 10:59
+4
Нагнули кротоканалы.....
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30.11.2020 10:11
+4
Новость отличная,только вот как я понимаю,еврокубки с 2021-го года будут в Украине исключительно в Интернете показывать?
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30.11.2020 10:15
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Нагнули кротоканалы.....
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30.11.2020 10:11 Відповісти
Нагнули Україну, надавши права на трансляцію кацапам.
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30.11.2020 11:01 Відповісти
Новость отличная,только вот как я понимаю,еврокубки с 2021-го года будут в Украине исключительно в Интернете показывать?
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30.11.2020 10:15 Відповісти
Для таких сервисов нужен стабильный интернет. Особенно по вечерам. Я при своих 100мб/с вечером ничего посмотреть не смогу .
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30.11.2020 10:33 Відповісти
значить у вас нема 100 мбіт або ви дивитесь піратські сопкасти/ейс-стрім які транслюються з росії... для трансляцій Мегого у відмінній якості достатньо чесних 10 мбіт.
(я при своїх 100 мбіт без проблем можу включати кілька трансляцій паралельно в HD якості і при цьому решта сім'ї не відчуває якихось проблем з інтернетом).
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30.11.2020 15:07 Відповісти
У меня нет и 10 по вечерам из-за того, что все сидят в инете. Так понятно?
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30.11.2020 15:13 Відповісти
короче писец для простого обывателя ..
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30.11.2020 10:40 Відповісти
ЗАЛИШАЄТЬСЯ SOPCAST І АСЕ STREAM
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30.11.2020 13:06 Відповісти
ну либо трансляхи испанских или французских каналов. никогда не прерываются
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30.11.2020 13:51 Відповісти
Просто есть надежда на то,что данный правообладатель за определённую сумму может дать права на трансляцию украинских клубов в еврокубках какой-либо медиагруппе и та будет их показывать наряду с "Мегого" на общенациональных телеканалах.
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30.11.2020 10:44 Відповісти
Может. Матчей много и сублицензия кому-то не исключена. Но "самым вкусным" никто делиться не будет.
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30.11.2020 10:46 Відповісти
Уроды нажратся не могут,все платное делают ,только медаедчуковские говноньюз останутся бесплатно.
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30.11.2020 10:51 Відповісти
медведчуковское говноньюс тоже платное. там вероятнее всего куйловские деньги вкладываются через медведчука.
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30.11.2020 12:05 Відповісти
звикайте - так живе весь нормальний цивілізований світ. в розвинутих країнах ви не подивитесь футбол безкоштовно.
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30.11.2020 15:09 Відповісти
MEGOGO - кацапська контора. Постійно цензурують статтю про себе у українській вікіпедії, порушують умови використання вікіпедії. Вікіпедія навіть виводить кілька попереджень про замовність статті та про сумніви щодо її нейтральності:

https://uk.wikipedia.org/wiki/Megogo

Всі посилання до статті в українській вікіпедії зроблені на російськомовні джерела, хоча є українські відповідники. Бажаючі можуть почитати обговорення статті на самій вікіпедії:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F:Megogo
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30.11.2020 10:59 Відповісти
Саме таке вражееня склалося й у мене. Наповнення "меґоґо" дуже совкове з совковими заїждженими кліше. Жодної гривні я не заплатив цим прокацапським "операторам".
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30.11.2020 11:03 Відповісти
контора то українська, але левову частку свого доходу отримує з російських підписників, тому зрозуміло, що вони будуть всіма правдами і неправдами захищати свій "обраний напрямок"...
коли мова йде про великі гроші, деякі можуть і матір рідну продати, не кажучи вже про поняття відсутності патріотизму... джаст бізнесс, як то кажуть...
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30.11.2020 16:17 Відповісти
Нехай оскаржать результати тендера в ОАСК або Печерський, що ні, не можна, от халепа, буває ж таке.
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30.11.2020 11:00 Відповісти
нтв+ , три футбольных канала можно смотреть за 1 бакс в месяц и не только эти каналы, больше 200 каналов, так что жизнь продолжается.
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30.11.2020 11:24 Відповісти
Но лопять же в интернете. Мне то пофиг, я смогу смотреть, но не у всех хороший интернет, да и не все пенсионеры которые платили за футболы, знают что это такое и с какой стороны к этому подойти.
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30.11.2020 11:45 Відповісти
дивитися в інтернеті, з затримкою картинки на 150секунд - це знущання над особою уболівальника навіть порівняно з трансляцією на клубних кротячих аналах з їхньою затримкою в 30секунд.
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30.11.2020 14:01 Відповісти
є ВАРІАНТ,ЗВИЧАЙНО,АХМЄТОВ ПІДТРИМАЄ ,ВВЕСТИ САНКЦІЇ ЧЕРЕЗ ВР ПРОТИ мЕГОГО (ЗА ТРАНСЛЯЦІЮ РОСІЙСЬКОГО КОНТЕНТУ.. тОДІ МОЖНА БУДЕ ЗВЕРНУТИСЬ ПРО ВІДМІНУ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНКУРСУ І ОГОЛОШЕННЯ НОВОГО
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30.11.2020 13:11 Відповісти
для цього Павелко має бути державником, а не пристосуванцем фірташевським.
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30.11.2020 14:02 Відповісти
Канал проросійського олігарха, платіть і все буде в вас добре...
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30.11.2020 11:38 Відповісти
да перепродадут часть матчей на ахмет тв
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30.11.2020 11:56 Відповісти
Также Oll.tv вместе с телеканалами Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3 начали переключаться на другие виды спорта, такие как художественная гимнастика.

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30.11.2020 15:59 Відповісти
для всех кто не в теме сообщаю нет никаких подвисаний и задержок, нужна тарелка и интернет от 5 мб/с для HD каналов, весь пакет каналов матч тв , включая дискавери, энимал планета,, более 40 каналов синема и т.д., все это за 1 бакс - 30-35 грн., смотрел 9 лет, сейчас отдал отцу вместе с тюнером, сам смотрю уже год через тв бокс iptv, без тарелки, эта услуга называется шаринг.
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30.11.2020 17:27 Відповісти
есть один минус, будете смотреть кацапскую рекламу
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30.11.2020 17:28 Відповісти
 
 