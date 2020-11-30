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Новини Коронавірус і карантин
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Ситуація з COVID-19 в Україні залишається напруженою: за тиждень майже на 7 тис. нових випадків і на 1,6 тис. госпіталізованих більше, - Степанов

Ситуація з COVID-19 в Україні залишається напруженою: за тиждень майже на 7 тис. нових випадків і на 1,6 тис. госпіталізованих більше, - Степанов

В Україні продовжує залишатися напруженою ситуація з поширенням коронавірусу. За минулий тиждень в країні зафіксували майже на 7 тисяч більше нових випадків COVID-19, ніж тижнем раніше.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Так, за минулий тиждень було виявлено 96 936 нових випадків COVID-19. Тижнем раніше заразилися рівно 90 тисяч осіб. Крім цього, продовжує збільшуватися кількість госпіталізацій - за минулий до лікарні потрапили 11 606 осіб, тижнем раніше 10 597.

"Ситуація залишається доволі напруженою. Збільшується кількість хворих і як наслідок збільшується кількість людей, які госпіталізуються в наші лікарні", - заявив Степанов.

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Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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напряжонная сітуація нє із-за ковіда, а із-за зєбидла.
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30.11.2020 10:10 Відповісти
Потрібно терміново розгортати нові шпиталі та збільшувати кількість ліжко-місць в існуючих лікарнях! А також будувати нові морги та крематорії. Боротьбу з коронавірусом влада програла і це було прогнозовано. Безтолкові ідіоти не виграють війни! Зараз ми входимо в фазу боротьби з наслідками епідемії і тут все навантаження покладається на лікарів. Терміново потрібно знімати Степанова і повертати Супрун.
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30.11.2020 10:20 Відповісти
Степашка почав подавати інформацію інакше. На скільки більше. Путає сліди.
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30.11.2020 10:13 Відповісти
Неделю назад тестов делали 75-80 тыс, а сейчас 30-32. Вот и вся суть его "статистики".
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30.11.2020 10:41 Відповісти
зельц вошел в эту статистику?
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30.11.2020 10:37 Відповісти
 
 