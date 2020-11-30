Ситуація з COVID-19 в Україні залишається напруженою: за тиждень майже на 7 тис. нових випадків і на 1,6 тис. госпіталізованих більше, - Степанов

В Україні продовжує залишатися напруженою ситуація з поширенням коронавірусу. За минулий тиждень в країні зафіксували майже на 7 тисяч більше нових випадків COVID-19, ніж тижнем раніше.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Так, за минулий тиждень було виявлено 96 936 нових випадків COVID-19. Тижнем раніше заразилися рівно 90 тисяч осіб. Крім цього, продовжує збільшуватися кількість госпіталізацій - за минулий до лікарні потрапили 11 606 осіб, тижнем раніше 10 597.

"Ситуація залишається доволі напруженою. Збільшується кількість хворих і як наслідок збільшується кількість людей, які госпіталізуються в наші лікарні", - заявив Степанов.

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