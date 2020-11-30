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Новини Агресія Росії проти України
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Спроба мінування позицій ООС на Донбасі: українська делегація в ТКГ чекає на реакцію від МЗС

Спроба мінування позицій ООС на Донбасі: українська делегація в ТКГ чекає на реакцію від МЗС

Українська делегація в Тристоронній контактній групі чекає на реакцію з боку Міністерства закордонних справ України на спробу найманців РФ мінувати позиції українських військових на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу української делегації в ТКГ.

"Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Чекаємо також на відповідну реакцію МЗС України", - повідомила делегація.

Зазначається, що таким чином "російсько-окупаційні війська підступно порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року".

Також дивіться: Бійці ЗСУ зірвали спробу диверсантів замінувати українські позиції біля Луганського, - пресцентр Об'єднаних сил. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, українські воїни зірвали спробу ДРГ ворога провести мінування позицій ЗСУ і збили ворожий безпілотник.

Також читайте: Українська делегація в ТКГ змінила тактику - ми почали вимагати, щоб РФ визнала відповідальність за те, що відбувається, - Гармаш

Автор: 

мінування (1217) Донбас (22354) Тристороння контактна група (827) операція Об’єднаних сил (6725)


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30.11.2020 10:14 Відповісти
А МИД у нас тоже зе!ленский возглавляет? Оно, небось, согласовывает с ****** как эту информацию в нужном для роSSии свете донести до рядовых граждан? На кой тогда Кулеба, если он такой яловый и безинициативный?!!
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30.11.2020 10:18 Відповісти
Идиоты!... Или продажные твари. Враг минирует позиции ВСУ, а в ТКГ ждут реакции от МИДа. Что МИД будет разминировать или вражеских миниров уничтожать? шут довел страну до абсурда. Чем это закончится и представить страшно
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30.11.2020 10:28 Відповісти
ох и будет щас им....аж страшно представить...))))))
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30.11.2020 10:50 Відповісти
 
 