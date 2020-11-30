Спроба мінування позицій ООС на Донбасі: українська делегація в ТКГ чекає на реакцію від МЗС

Українська делегація в Тристоронній контактній групі чекає на реакцію з боку Міністерства закордонних справ України на спробу найманців РФ мінувати позиції українських військових на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу української делегації в ТКГ.

"Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Чекаємо також на відповідну реакцію МЗС України", - повідомила делегація.

Зазначається, що таким чином "російсько-окупаційні війська підступно порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року".

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Як повідомлялося, українські воїни зірвали спробу ДРГ ворога провести мінування позицій ЗСУ і збили ворожий безпілотник.

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