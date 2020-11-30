УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4554 відвідувача онлайн
Новини
2 382 38

"Слуга народу" Гришина про школу для 5-річних дітей: Це буде перехідний період між садочком і школою

Школа для 5-річних дітей, ідея якої обговорюється у Верховній Раді, не є школою в класичному розумінні цього слова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це заявила нардепка "Слуги народу", член комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

"Це не та школа, про яку ми говоримо. Це буде перший клас, але не такий, де діти будуть сидіти за партами, це буде перехідний період між садочком і школою", - пояснила нардепка.

"Ми почали обговорювати питання 12-річної школи, що діти, які вступають до школи у віці 6 років, закінчуватимуть її у 18 років, а ті, хто у віці 7 років, – у 19 років. Ми дискутуємо, чи є в цьому проблема, й аналізуємо досвід інших країн", – додала Гришина.

За словами парламентарки, більшість європейських країн працює саме за такою системою.

За словами Гришиної, якщо в Україні буде ухвалено рішення про п'ятирічних школярів, то "це однозначно не буде так, що 5-річна дитина одягне шкільну форму, візьме рюкзак і піде до школи".

Також читайте: В Україні 84% вчителів та батьків підтримують сексуальну освіту в школах, але вони мають багато упереджень, - дослідження

Автор: 

діти (5035) освіта (1297) школа (2202) Гришина Юлія (41)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
скоро у детей не останется времени быть собственно детьми...
показати весь коментар
30.11.2020 10:14
+6
Починали б з пологового будинку.

І мамкам булоб легше, і говорти починалиб з пелюшків.
показати весь коментар
30.11.2020 10:17
+3
Когда коту нечего делать, он...
показати весь коментар
30.11.2020 10:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
скоро у детей не останется времени быть собственно детьми...
показати весь коментар
30.11.2020 10:14 Відповісти
Потрібно обмежити фантазії депутатів і обмежити безкоштовне навчання в школі 10 класами а краще 8 класами і скоротити кількість педагогів в безкоштовних школах. Після 8 класу безкоштовну освіту мають отримувати або найкращі учні які склали тести на вищий бал, або пільговики. Всі решта мають платити за навчання.
показати весь коментар
30.11.2020 10:18 Відповісти
Так вже раніше робили при таварище Сталинє. Навчання було платним у старших класах, підручники теж. Все для того, щоб мати достатньо робочих рук для заводів і фабрик.
показати весь коментар
30.11.2020 10:48 Відповісти
Да, было при Сталине. Но это мировая практика. Развивающиеся страны до сих пор от подобного подхода не отказались. Турция, например
показати весь коментар
30.11.2020 12:20 Відповісти
твою ж фантазію ніхто не обмежує, просто спамлять. А чим пільовики кращі, за тих, хто не здав тести на вищий бал, що вони можуть продовжити навчання в школі, а ті хто не здав ні?
показати весь коментар
30.11.2020 11:04 Відповісти
Погоджуюсь, що цьому депутатському корпусу не слід лізти у вирішення проблем української освіти. Бо переважна більшість із них нічого навіть не чула про Шаталова і Балабана.
показати весь коментар
30.11.2020 11:41 Відповісти
Це перемога?
показати весь коментар
30.11.2020 10:17 Відповісти
Починали б з пологового будинку.

І мамкам булоб легше, і говорти починалиб з пелюшків.
показати весь коментар
30.11.2020 10:17 Відповісти
Вам здалося це смішним, але деякі мами починають навчання свого дитяти ще з утроби. Дитина чує голос, відчуває емоції. Мами учать із дитиною англійську, співають і слухають з нею якісну музику і таке інше. Ніколи в цей час розумна сімья не допустить розмови на повишених тонах чи лайку у якихось суперечках.
показати весь коментар
30.11.2020 11:45 Відповісти
Вірити в це - особиста справа кожного, накштал, як у релігії.

Одні вірять, що Бог є, інщі вірять, що Бога нема.

Ні одне, ні інше не доказуємо.
показати весь коментар
30.11.2020 13:27 Відповісти
с двух...кто меньше?
показати весь коментар
30.11.2020 10:17 Відповісти
Для 5-6 леток должно быть10часовое пребывание в школе.Родители работают.
показати весь коментар
30.11.2020 10:18 Відповісти
"...Занимаюсь на труде синхрофазотроном!..."
показати весь коментар
30.11.2020 10:22 Відповісти
Когда коту нечего делать, он...
показати весь коментар
30.11.2020 10:22 Відповісти
....во многих странах!) но не всех. не вкидуйте эти манипуляции и не пытайтесь придумать колесо если ничего не выходит вобще. олени! переводите время каждый месяц как весной и осенью. вреда меньше
показати весь коментар
30.11.2020 10:25 Відповісти
та віддавайте вже прямо з пологового будинку, що там чекати.. Ідіотизм якийсь. Навіщо??
показати весь коментар
30.11.2020 10:26 Відповісти
- С какого возраста можно заниматься воспитанием ребёнка?

- А сколько вашему ребёнку лет?

- Три года.

- Вы опоздали ровно на три года.
показати весь коментар
30.11.2020 10:30 Відповісти
Так в чем новшество ЗЕбилов ?

Я помню что в старшей группе дети писать учились и читать а группу в школу 2 раза в неделю водили и по пару часов дети сидели за партами ...

Было это все уже !!!
показати весь коментар
30.11.2020 10:34 Відповісти
А ще є "Дітки" для яких потрібно зробити перехідний період між школою та ВУЗом... а потім ще перехідний період до роботи і так далі... бачите скільки перспективних періодів... Найвеличніши політики 95-гокварталу знають про що іде мова.
показати весь коментар
30.11.2020 10:35 Відповісти
Зебіли! Не чіпайте нічого!
показати весь коментар
30.11.2020 10:41 Відповісти
Не трогайте детей. Результаты вашей "деятельности" страна уже ощутила в полной мере.
показати весь коментар
30.11.2020 10:44 Відповісти
Тоді відновлюйте НВК, які масово поліквідовували в кінці 90-х на початку 2000-х тисячних.
показати весь коментар
30.11.2020 10:47 Відповісти
Складається враження що так звану підготовчу групу хотять перетягнути до школи.Тобто збільшують час на школу і зменшують час на дитсадок. Питання: Нах.я? Чим підготовча група гірше за шкільний клас п'ятирічних?
показати весь коментар
30.11.2020 10:48 Відповісти
нічим, але ж має бути якась "реформа" під яку можна відмити мільйони
показати весь коментар
30.11.2020 11:08 Відповісти
Может быть так хотят решить проблему нехватки детских садов?
показати весь коментар
30.11.2020 13:33 Відповісти
У англійців така система. Умовний перший клас - з пяти років. Сидять, граються.
показати весь коментар
30.11.2020 10:49 Відповісти
Длина обучения растёт, обучаемость - нет.
показати весь коментар
30.11.2020 11:00 Відповісти
Переймаються відвертою дурнею, а до якості самої освіти справ немає.
показати весь коментар
30.11.2020 11:03 Відповісти
Тут дописувачі пропонують з пологового будинку... , а в мене ще "краща пропозиція": А давайте ще в утробі матері будемо давати домашні завдання для майбутнього малюка. А що? і майбутній мамі не буде часу сумувати, та й шкільну програму згадає. Повторєніє мать ученія.
показати весь коментар
30.11.2020 11:08 Відповісти
Вам здалося це смішним, але деякі мами починають навчання свого дитяти ще з утроби. Дитина чує голос, відчуває емоції. Мами учать із дитиною англійську, співають і слухають з нею якісну музику і таке інше. Ніколи в цей час розумна сімья не допустить розмови на повишених тонах чи лайку у якихось суперечках.

Дивно, що ви цього як жінка не знаєте.
показати весь коментар
30.11.2020 11:48 Відповісти
Я про шкільну програму, а Ви про інше.
показати весь коментар
30.11.2020 13:52 Відповісти
пропозицію Гришиной ми почули, а що скажуть Коліна, Мішина, і ще чиїсь лахудри?
показати весь коментар
30.11.2020 11:09 Відповісти
Зачем и кому это нужно? Школа сейчас нуждается совсем в другом. Ей нужно полное реформирование в соответствии со временем. Школа превратилась не в место, где дают знания, а в место, куда можно отдать ребёнка, чтобы не мешал дома. Нужно пересмотреть вообще объемы знаний , их нужность в будущей жизни. Количество изучаемых предметов нужно сокращать в пользу обязательных для жизни наук
показати весь коментар
30.11.2020 11:29 Відповісти
А учитель будет не учителем в класссическом понимании, скорее нянечкой.
показати весь коментар
30.11.2020 11:44 Відповісти
Выдержат ли родитетели 12 лет делать домашние задания?
показати весь коментар
30.11.2020 12:27 Відповісти
Млин, а когда деткам иметь детство? Нормальное, когда им все можно,особенно набивать собственные синяки и шишки? Когда ты нашкодил, Мама наказала, а ты бежишь до Дiду на Маму ябедничать?
показати весь коментар
30.11.2020 12:54 Відповісти
И шо они дебилы творят молодеж совсем деградирует.
показати весь коментар
30.11.2020 13:13 Відповісти
 
 