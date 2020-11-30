"Слуга народу" Гришина про школу для 5-річних дітей: Це буде перехідний період між садочком і школою

Школа для 5-річних дітей, ідея якої обговорюється у Верховній Раді, не є школою в класичному розумінні цього слова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це заявила нардепка "Слуги народу", член комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

"Це не та школа, про яку ми говоримо. Це буде перший клас, але не такий, де діти будуть сидіти за партами, це буде перехідний період між садочком і школою", - пояснила нардепка.

"Ми почали обговорювати питання 12-річної школи, що діти, які вступають до школи у віці 6 років, закінчуватимуть її у 18 років, а ті, хто у віці 7 років, – у 19 років. Ми дискутуємо, чи є в цьому проблема, й аналізуємо досвід інших країн", – додала Гришина.

За словами парламентарки, більшість європейських країн працює саме за такою системою.

За словами Гришиної, якщо в Україні буде ухвалено рішення про п'ятирічних школярів, то "це однозначно не буде так, що 5-річна дитина одягне шкільну форму, візьме рюкзак і піде до школи".

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