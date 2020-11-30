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Через рік у армії може з'явитися аналог безпілотника Bayraktar, - в.о. гендиректора "Укроборонпрому" Фоменко

Через рік у армії може з'явитися аналог безпілотника Bayraktar, - в.о. гендиректора

Українська армія через рік може прийняти на озброєння український безпілотний летальний апарат "Сокіл-300". Це аналог турецького безпілотника "Байрактар".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив глава концерну "Укроборонпром" Ігор Фоменко.

Цей безпілотник уже був представлений конструкторським бюро "Луч".

"Це аналог того ж турецького "Байрактара". За наявності фінансування через рік він може бути прийнятий на озброєння", - сказав Фоменко.

За його словами, головною особливістю БПЛА "Сокіл-300" є те, що КБ "Луч", як розробник високоточних ракетних систем, може ідеально адаптувати його під свої розробки.

"Як на мене, це геніальна ідея, і дай Бог, щоб вона була реалізована", - додав глава "Укроборонпрому".

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Автор: 

оборона (4764) зброя (7430) Укроборонпром (1732) ЗСУ (7483) Фоменко Ігор (9)


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Топ коментарі
+10
Ключові слова..."може з'явитися". А може і ні... Скоріш завсе що ні бо грошей нема і найближчі роки не буде.
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30.11.2020 10:41
+4
чисто теоретически Сокол -300 лучше Байрактара . по крайнейней мере в плане вооружения . самым существенным недостатком турка является полезная нагрузка всего 55кг . поднять стандартные управляемые ракеты он не может . поэтому турки на базе своей ПТУР UMTAS ( вес 38 кг ) сделали бездвигательный управляемый боеприпас MAM-I ( вес 22кг ) . очевидно что управляемая ракета все таки лучше чем управляемая бомба . правда в очередной модификации полезную нагрузку планируют увеличить но все равно она будет значительно меньше чем заявленные у нашего Сокола 300кг
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30.11.2020 10:50
+3
предлагаешь вооружаться луками и рогатками? сгинь, винторогое!
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30.11.2020 11:14
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30.11.2020 10:33 Відповісти
Шо то за квадратик у твоєму коментарі?
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30.11.2020 10:39 Відповісти
шось дуже важне
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30.11.2020 13:57 Відповісти
Байрактар- главное датчики ,системы управления и наведения.Сам беспилотник -10% от всего.Орда тоже сопли не жуёт и активно ищет противоядие ,и сама пытается производить аналоги.
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30.11.2020 10:37 Відповісти
Из осиновой коры и бересты...
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30.11.2020 11:28 Відповісти
Как обычно ....из говна и веток.
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30.11.2020 11:46 Відповісти
надо шурудить зеленую плесень,шоб они под благими предлогами не угробили хорошее начинание
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30.11.2020 10:39 Відповісти
Ключові слова..."може з'явитися". А може і ні... Скоріш завсе що ні бо грошей нема і найближчі роки не буде.
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30.11.2020 10:41 Відповісти
Турецкие в три дорога покупать деньги есть, САУ чешские покупать деньги есть, что то самим сделать денег нет...
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30.11.2020 11:24 Відповісти
И что, он также как Байрактар будет сделан из композитньіх материалов и обладать такой же низкой радиозаметностью? Глядя на фотографию в ето слабо верится.
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30.11.2020 10:43 Відповісти
Из чугуна отольют.
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30.11.2020 11:25 Відповісти
Квартал 3000))))
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30.11.2020 10:44 Відповісти
чисто теоретически Сокол -300 лучше Байрактара . по крайнейней мере в плане вооружения . самым существенным недостатком турка является полезная нагрузка всего 55кг . поднять стандартные управляемые ракеты он не может . поэтому турки на базе своей ПТУР UMTAS ( вес 38 кг ) сделали бездвигательный управляемый боеприпас MAM-I ( вес 22кг ) . очевидно что управляемая ракета все таки лучше чем управляемая бомба . правда в очередной модификации полезную нагрузку планируют увеличить но все равно она будет значительно меньше чем заявленные у нашего Сокола 300кг
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30.11.2020 10:50 Відповісти
Грузоподъемность: 150 кг полезной нагрузкиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-:0-6 [6]
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30.11.2020 12:25 Відповісти
у кого именно 150 ?
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30.11.2020 12:38 Відповісти
А конце циферка, нажимаешь и попадаешь по ссылке. 150кг у байрактара тв2.
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30.11.2020 20:13 Відповісти
так это с топливом если считать . а так боевая нагрузка как я и писал 55 кг две управляемые бомбы MAM-I и два НУРСа все . убедитесь на фото именно бомбы а не ПТУР UMTAS

Через рік у армії може з'явитися аналог безпілотника Bayraktar, - в.о. гендиректора "Укроборонпрому" Фоменко - Цензор.НЕТ 8195
у последней модификации больше ( сколько не знаю ) но нам такие не поставлялись
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30.11.2020 21:27 Відповісти
москаль неплохо описал достоинства и недостатки Байрактара . ну и историю появления

https://www.youtube.com/watch?v=7kSTuMyKWeE&feature=emb_logo
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30.11.2020 21:29 Відповісти
В чем гениальность? Увидеть и повторить за турками?
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30.11.2020 10:52 Відповісти
головна фішка Сокола в інтеграції в єдину систему з Нептуном та Вільхою
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30.11.2020 11:23 Відповісти
Тут ведь как: Может паявицца. А можэт и ни паявицца. То есть, скарее всиво ни паявицца
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30.11.2020 10:58 Відповісти
Против кого Украине нужны беспилотники? Если РФ возьмется, там ничего не пролетит. Американцы так россиян натренировали в Сирии, там вокруг баз РФ горы беспилотников, после первого полета, походу больше ничего пролететь не получилось.
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30.11.2020 11:01 Відповісти
предлагаешь вооружаться луками и рогатками? сгинь, винторогое!
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30.11.2020 11:14 Відповісти
ну и каких беспилотников там горы ? купленных на Али-Экспрессе ? военный беспилотник и игрушка из магазина это не одно и тоже
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30.11.2020 11:26 Відповісти
Да, есть в Сирии беспилотники.

Они расхерачили парашную базу, Скабеева естественно об этом не сообщала.
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30.11.2020 11:39 Відповісти
Кацапья сразу набежо, ипанутым нет покоя...
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30.11.2020 11:27 Відповісти
Байрактар это прежде всего долгое нахождение в воздухе, разведка, нахождение целей и целеуказание.

Следующие войны выиграет тот, кто сделает недорогие пикирующие ракеты с ИИ по наведению и целеуказанию вместо дронов-камикадзе.
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30.11.2020 12:17 Відповісти
Дрон-камікадзе і зараз так працює, в чому проблема? Тобі реактивна тяга конче потрібна? І на чорта камікадзе власний інтелект, коли цілі підсвічуватиме Байрактар, або Ф-35? Потрібен найпростіший автомат.
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30.11.2020 13:26 Відповісти
Мені власне не потрібно, я кажу про те, хто виграє війну.

Реактивна тяга дешевше и швидше, конструкція простіша.

Підлетіли зверху, побачили ту саму картинку що передав розвідник і влупили, усе.

Розвідник собі може хоть сотню цілей повідмічати ,передати і полетіти далі.
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30.11.2020 15:11 Відповісти
А куди поспішати? І так наздоганяє, а от керувати на великій швидкості складніше. До того ж реактивна тяга не може висіти в небі годинами, палива не вистачає.
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01.12.2020 08:42 Відповісти
Читай уважно, я кажу про ракети, а не про розвідник.
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01.12.2020 08:47 Відповісти
А я кажу, що ракетам потрібен носій, який може довго висіти, а це вже ускладнення системи. Хто проти що БПЛА "Ріпер" гарний, але коштує як три танка "Оплот" + супутник потрібен.
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01.12.2020 10:10 Відповісти
А я про спосіб швидкої доставки подаруночків для ворога в необхідній кількості та асортимента)
І про те, що ваша тактика в цьому протистоянні програє.
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01.12.2020 10:49 Відповісти
БМ-21 тобі в руки.
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01.12.2020 11:22 Відповісти
"главной особенностью БПЛА "Сокол-300" является то, что КБ "Луч", как разработчик высокоточных ракетных систем, может идеально адаптировать его под свои разработки."
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30.11.2020 12:45 Відповісти
 
 