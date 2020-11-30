Через рік у армії може з'явитися аналог безпілотника Bayraktar, - в.о. гендиректора "Укроборонпрому" Фоменко

Українська армія через рік може прийняти на озброєння український безпілотний летальний апарат "Сокіл-300". Це аналог турецького безпілотника "Байрактар".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив глава концерну "Укроборонпром" Ігор Фоменко.

Цей безпілотник уже був представлений конструкторським бюро "Луч".

"Це аналог того ж турецького "Байрактара". За наявності фінансування через рік він може бути прийнятий на озброєння", - сказав Фоменко.

За його словами, головною особливістю БПЛА "Сокіл-300" є те, що КБ "Луч", як розробник високоточних ракетних систем, може ідеально адаптувати його під свої розробки.

"Як на мене, це геніальна ідея, і дай Бог, щоб вона була реалізована", - додав глава "Укроборонпрому".

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