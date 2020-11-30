Через рік у армії може з'явитися аналог безпілотника Bayraktar, - в.о. гендиректора "Укроборонпрому" Фоменко
Українська армія через рік може прийняти на озброєння український безпілотний летальний апарат "Сокіл-300". Це аналог турецького безпілотника "Байрактар".
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив глава концерну "Укроборонпром" Ігор Фоменко.
Цей безпілотник уже був представлений конструкторським бюро "Луч".
"Це аналог того ж турецького "Байрактара". За наявності фінансування через рік він може бути прийнятий на озброєння", - сказав Фоменко.
За його словами, головною особливістю БПЛА "Сокіл-300" є те, що КБ "Луч", як розробник високоточних ракетних систем, може ідеально адаптувати його під свої розробки.
"Як на мене, це геніальна ідея, і дай Бог, щоб вона була реалізована", - додав глава "Укроборонпрому".
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у последней модификации больше ( сколько не знаю ) но нам такие не поставлялись
https://www.youtube.com/watch?v=7kSTuMyKWeE&feature=emb_logo
Они расхерачили парашную базу, Скабеева естественно об этом не сообщала.
Следующие войны выиграет тот, кто сделает недорогие пикирующие ракеты с ИИ по наведению и целеуказанию вместо дронов-камикадзе.
Реактивна тяга дешевше и швидше, конструкція простіша.
Підлетіли зверху, побачили ту саму картинку що передав розвідник і влупили, усе.
Розвідник собі може хоть сотню цілей повідмічати ,передати і полетіти далі.
І про те, що ваша тактика в цьому протистоянні програє.