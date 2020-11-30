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Новини Коронавірус і карантин
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Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 в цілому по Україні становить 48,9%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 в цілому по Україні становить 48,9%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 30 листопада завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% у 12 областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу не перевищує 50% у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Луганській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській та Хмельницькій областях.

Завантаженість ліжок по Україні становить 48,9%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація з COVID-19 в Україні залишається напруженою: за тиждень майже на 7 тис. нових випадків і на 1,6 тис. госпіталізованих більше, - Степанов

Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 в цілому по Україні становить 48,9%, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5388) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Где они такую шмаль берут, чтобы каждый день такую ахинею писать?
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30.11.2020 10:45 Відповісти
МОЗ бессовестно врет и занижает заболеваемость в 3-5 раз ( из интревью Тодурова ютуб )
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30.11.2020 10:59 Відповісти
це як загальна температура по шпиталю...
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30.11.2020 10:48 Відповісти
Ага...

остальные дома.. Будешь задыхаться звони(((

У степашка каждую неделю новые приказы....

Какие счас не знаю....

Но два первых почувствовала)

Днбил он или притворяется.. Чья лапа из его жопы торчит?
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30.11.2020 10:49 Відповісти
Степашке надо продолжать неожиданно ездить по больницам . Хоть увидит как медицина существует

а вообще по жтим ребятам тюрьма плачет , если Малюська все тюрьмы не распродаст под казино и отели
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30.11.2020 11:01 Відповісти
опять больницы пустые?
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30.11.2020 11:02 Відповісти
Больницы пустые.. Есть места

Но вы туда не попадете.. Ну если уж совсем загибаться будете.

Хотя если все места будут забиты тяжелыми.. Я не знаю как одна медсестра справится.. Они ж экономят

.в зоне одна медсестра одна санитвркой и один врач..

Для меня эта больная тема.. В курсе... Вначале скорая ко мне не приехала.. Когда только все начиналось

Потом я отказалась когда мне на8!!день позвонили после результата пцр...я ж неделю уже сама была под капельницей

А на 10день поднялась темп.. Я вызвала скорую на удивление она поиехала

Я уже была в базе данныз

..но пока довезли.. Темп упала.. Сатурация в норме.. Ну и мне отказали в госпитализации.. Так как я прошла этот гребаный шторм и должна жить... А при моей пневмонии лучше быть дома.. А не сталкиваться с новой порцией вирусов.. Больные тяжелые.. Расписал мне лечение.. Успокоил...

Мда и сказал что я все правильно делала...

Вот такой у меня опыт с ковид

Хроники к меня нет... Хотя этот ковид наложится на бронхит.. Который никто не слышит(

А на кт есть все..

И по идее меня с кт должны были госпитализировать...

А я продолжала лечение..
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30.11.2020 11:26 Відповісти
 
 