Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 в цілому по Україні становить 48,9%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 30 листопада завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% у 12 областях України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу не перевищує 50% у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Луганській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській та Хмельницькій областях.
Завантаженість ліжок по Україні становить 48,9%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Будь ласка, зачекайте...
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остальные дома.. Будешь задыхаться звони(((
У степашка каждую неделю новые приказы....
Какие счас не знаю....
Но два первых почувствовала)
Днбил он или притворяется.. Чья лапа из его жопы торчит?
а вообще по жтим ребятам тюрьма плачет , если Малюська все тюрьмы не распродаст под казино и отели
Но вы туда не попадете.. Ну если уж совсем загибаться будете.
Хотя если все места будут забиты тяжелыми.. Я не знаю как одна медсестра справится.. Они ж экономят
.в зоне одна медсестра одна санитвркой и один врач..
Для меня эта больная тема.. В курсе... Вначале скорая ко мне не приехала.. Когда только все начиналось
Потом я отказалась когда мне на8!!день позвонили после результата пцр...я ж неделю уже сама была под капельницей
А на 10день поднялась темп.. Я вызвала скорую на удивление она поиехала
Я уже была в базе данныз
..но пока довезли.. Темп упала.. Сатурация в норме.. Ну и мне отказали в госпитализации.. Так как я прошла этот гребаный шторм и должна жить... А при моей пневмонии лучше быть дома.. А не сталкиваться с новой порцией вирусов.. Больные тяжелые.. Расписал мне лечение.. Успокоил...
Мда и сказал что я все правильно делала...
Вот такой у меня опыт с ковид
Хроники к меня нет... Хотя этот ковид наложится на бронхит.. Который никто не слышит(
А на кт есть все..
И по идее меня с кт должны были госпитализировать...
А я продолжала лечение..