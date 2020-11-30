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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в МВС виявили 416 нових випадків COVID-19, один правоохоронець помер від ускладнень. ІНФОГРАФІКА

Минулого тижня на COVID-19 захворіли 2570 працівників системи МВС, за вихідні дні зафіксовано 559 нових випадків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

За даними відомства, за минулу добу зареєстровано 416 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби серед правоохоронців.

Найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстровано в Запорізькій, Донецькій областях та у м.Києві.

Від початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 22 228 співробітників МВС, одужали - 21 270, померли - 67.

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Також у відомстві повідомили, що вчора в реанімаційному відділенні лікарні від ускладнень коронавірусної інфекції помер працівник Бориспільського відділу поліції Київщини Віктор Кириченко.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і друзям поліцейського", - додали в пресслужбі МВС.

За добу в МВС виявили 416 нових випадків COVID-19, один правоохоронець помер від ускладнень 01
За добу в МВС виявили 416 нових випадків COVID-19, один правоохоронець помер від ускладнень 02

Автор: 

карантин (18172) МВС (3499) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Окрема статистика для мєнтів ? Це щоб іще грошенят підкинули і не питали ,за що отримують ковідні доплати і щорічне збільшення бюджету ??
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30.11.2020 11:02 Відповісти
Цікава статистика. 1:416 або 67:22228. Порівняйте з загальною. Виходить, правду кажуть, що для відгодованих цей вірус не смертельний?
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30.11.2020 11:42 Відповісти
 
 