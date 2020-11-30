За добу в МВС виявили 416 нових випадків COVID-19, один правоохоронець помер від ускладнень. ІНФОГРАФІКА
Минулого тижня на COVID-19 захворіли 2570 працівників системи МВС, за вихідні дні зафіксовано 559 нових випадків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.
За даними відомства, за минулу добу зареєстровано 416 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби серед правоохоронців.
Найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстровано в Запорізькій, Донецькій областях та у м.Києві.
Від початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 22 228 співробітників МВС, одужали - 21 270, померли - 67.
Також у відомстві повідомили, що вчора в реанімаційному відділенні лікарні від ускладнень коронавірусної інфекції помер працівник Бориспільського відділу поліції Київщини Віктор Кириченко.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним і друзям поліцейського", - додали в пресслужбі МВС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль