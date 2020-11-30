"Слуга народу" Радуцький про показник для запровадження локдауну: "Якщо система буде готова і до 30 тис., то і ця цифра зміниться"

Є ймовірна цифра, за якої в Україні можуть запровадити локдаун - це 30 тис. інфікованих на добу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.

"Якщо система буде готова і до 30 тисяч, то і ця цифра зміниться. Ми кожного дня нарощуємо потужність (медичної - Ред.) системи. Але на сьогоднішній день червоним прапорцем для роздумів про введення локдауну є цифра 30 тисяч. Це та кількість, яка для системи є критичною. Але не можна чекати 30 тисяч. Більш-менш серйозна розмова про зупинку країни може йти, коли перетнеться позначка у 25-26 тисяч хворих на добу", - каже Радуцький.

Він наголосив, що після цього Кабінет міністрів, за постановою Верховної Ради, має сім днів для того, аби попередити про карантин і підготуватися до введення локдауну.

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Радуцький розповів, що наразі МОЗ вивчає, чи приніс карантин вихідного дня бажані результати. Зокрема, чи є уповільнення розповсюдження захворювання та кількості інфікованих.