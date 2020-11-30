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Новини Коронавірус і карантин
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"Слуга народу" Радуцький про показник для запровадження локдауну: "Якщо система буде готова і до 30 тис., то і ця цифра зміниться"

Є ймовірна цифра, за якої в Україні можуть запровадити локдаун - це 30 тис. інфікованих на добу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.

"Якщо система буде готова і до 30 тисяч, то і ця цифра зміниться. Ми кожного дня нарощуємо потужність (медичної - Ред.) системи. Але на сьогоднішній день червоним прапорцем для роздумів про введення локдауну є цифра 30 тисяч. Це та кількість, яка для системи є критичною. Але не можна чекати 30 тисяч. Більш-менш серйозна розмова про зупинку країни може йти, коли перетнеться позначка у 25-26 тисяч хворих на добу", - каже Радуцький.

Він наголосив, що після цього Кабінет міністрів, за постановою Верховної Ради, має сім днів для того, аби попередити про карантин і підготуватися до введення локдауну.

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Радуцький розповів, що наразі МОЗ вивчає, чи приніс карантин вихідного дня бажані результати. Зокрема, чи є уповільнення розповсюдження захворювання та кількості інфікованих.

Автор: 

карантин (18172) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) локдаун (339)


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Топ коментарі
+4
Хотел прочитать статью и не только эту, но реклама на полстраницы закрывает текст. Ничего не понятно, я понимаю что реклама это основной источник дохода подобных сайтов, но правда вы думаете что круто сделали? Уберите эту полупрозрачную хрень слева на странице, вряд ли я один ничего не могу прочитать.
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30.11.2020 11:30
+3
Дістали негідники вже своїм "лохдауном"!
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30.11.2020 11:26
+3
Починали з 10 000... Потім 15, потім 20... А тепер вже 30000! Шулєра!
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30.11.2020 12:19
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Радуцький фізкультурник, що він може нарощувати, якщо він в медицині нічого не розуміє? Як наслідов діяльності Радуцького та його ставлеників на посаді міністра МОЗ маємо програну війну з коронавірусом і безглузді карантини! Для того щоб отримати результат потрібні професіонали на посаді міністра МОЗ і в парламенті. Потрібно знімати Степанова та Радуцького і повертати Супрун!
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30.11.2020 11:12 Відповісти
крадуцкий должен сидеть тюрма, а не комментарии давать
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30.11.2020 11:13 Відповісти
Дістали негідники вже своїм "лохдауном"!
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30.11.2020 11:26 Відповісти
Хотел прочитать статью и не только эту, но реклама на полстраницы закрывает текст. Ничего не понятно, я понимаю что реклама это основной источник дохода подобных сайтов, но правда вы думаете что круто сделали? Уберите эту полупрозрачную хрень слева на странице, вряд ли я один ничего не могу прочитать.
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30.11.2020 11:30 Відповісти
Чергове покращення від цензора☹

Зробіть вже кращу лінійку, хоч ту, що була ви ЗЕлохі!!!
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30.11.2020 12:26 Відповісти
вже неодноразово скаржились, я навіть написав на ел.пошту адмінам, а реклама й досі тут. Реально, пів сторінки не видно. І вона геть не прозора, кольори досить щильні, і тексту взагалі не видно. Здобули, пілять...
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30.11.2020 13:35 Відповісти
вор радуцкий планирует что за налик в чумаданах можно продать в этом году, маски продал зерно продал, пора прибарахлиться на вакцинах, зелебобики смирные и не пискнут, а мы будет продавать да с наваром зарабатывать.
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30.11.2020 11:37 Відповісти
Во всем мире борятся за жизни людей, у нас - со статистикой, и пропускной способностью вираульной ситемы
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30.11.2020 11:49 Відповісти
Зеленському і його уродам пох...р чи помре 50 людей від короновірусу чи 350... Воно влаштоване і пожиттєво з своєю родиною забезпечене грошима...
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30.11.2020 12:00 Відповісти
Зеленському похе.... р чи помре від короновірусу за добу 50 українців чи 550... Воно з сім'єю на 1000 років забезпечене грошима. . .
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30.11.2020 12:02 Відповісти
"слуга народа"?

Слуга клиники БАРИС!
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30.11.2020 12:16 Відповісти
Починали з 10 000... Потім 15, потім 20... А тепер вже 30000! Шулєра!
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30.11.2020 12:19 Відповісти
а чого ця барижна пика всюди завжди лізе зі своїми "совєтамі"? Воно має повноваження? Здається воно лише для продажу масок наділило себе відповідними повноваженнями. Стерво гнидне !
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30.11.2020 13:32 Відповісти
Сьогодні хворі на ковід помирають під лікарнями. А він дебіл про 30 000 говорить.
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30.11.2020 13:40 Відповісти
 
 