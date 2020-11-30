Арахамія порівняв нинішню медсистему з українською армією 2014 року: "Вона щодня нарощує м'язи"

Медична система України зміцнюється так само, як це було з українською армією в 2014 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Украина 24" народний депутат України, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

"Потрібно розуміти, що ми в умовах, як приблизно в 2014 році армія була, і треба було терміново воювати, ось приблизно в такій ситуації і медична система. Але вона щодня нарощує м'язи. І, по суті, коли люди не розуміють, кажуть, яка різниця, три тисячі, чи п'ять, чи сім тисяч. Різниця в тому, що ми купуємо час. І кожен день, який ми купуємо, він нарощує м'язи медичної системи", - повідомив він.

Разом з тим Арахамія висловив надію, що в майбутньому медсистема України буде здатна ефективно обробляти епідеміологічні кризи.

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"І дасть Бог, якщо ми все це пройдемо, то у нас медична система буде здатна в сотні разів ефективніше обробляти епідеміологічні кризи", - додав нардеп.