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Новини Коронавірус і карантин
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Арахамія порівняв нинішню медсистему з українською армією 2014 року: "Вона щодня нарощує м'язи"

Арахамія порівняв нинішню медсистему з українською армією 2014 року:

Медична система України зміцнюється так само, як це було з українською армією в 2014 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Украина 24" народний депутат України, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

"Потрібно розуміти, що ми в умовах, як приблизно в 2014 році армія була, і треба було терміново воювати, ось приблизно в такій ситуації і медична система. Але вона щодня нарощує м'язи. І, по суті, коли люди не розуміють, кажуть, яка різниця, три тисячі, чи п'ять, чи сім тисяч. Різниця в тому, що ми купуємо час. І кожен день, який ми купуємо, він нарощує м'язи медичної системи", - повідомив він.

Разом з тим Арахамія висловив надію, що в майбутньому медсистема України буде здатна ефективно обробляти епідеміологічні кризи.

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"І дасть Бог, якщо ми все це пройдемо, то у нас медична система буде здатна в сотні разів ефективніше обробляти епідеміологічні кризи", - додав нардеп.

Автор: 

карантин (18172) медицина (2114) Арахамія (1103) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+13
Пока мы видим, как начальство любого ведомства каждый день своего нахождения у власти наращивает себе жир. И больше ничего. Никаких мышц в системе здравоохранения нет. Арахамия, кстати, тоже неплохо округлил морду лица за время своего депутатства. Тоже мускулатура, наверное...
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30.11.2020 11:29
+7
Слова, конечно, громкие, но хотелось бы услышать конкретный отчет о проделанной за 9 месяцев работе по борьбе с эпидемией.

Сколько чего закупили, сколько клиник построили или оборудовали, сколько денег на это потратили. Какие ближайшие планы.
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30.11.2020 11:32
+7
То есть дурачок Арахамия признал, что Порох укреплял армию.
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30.11.2020 11:36
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Пока мы видим, как начальство любого ведомства каждый день своего нахождения у власти наращивает себе жир. И больше ничего. Никаких мышц в системе здравоохранения нет. Арахамия, кстати, тоже неплохо округлил морду лица за время своего депутатства. Тоже мускулатура, наверное...
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30.11.2020 11:29 Відповісти
Це дуже гарно помітно на обличчі чинного президента - там суцільне нарощування.
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30.11.2020 11:42 Відповісти
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30.11.2020 11:50 Відповісти
Слова, конечно, громкие, но хотелось бы услышать конкретный отчет о проделанной за 9 месяцев работе по борьбе с эпидемией.

Сколько чего закупили, сколько клиник построили или оборудовали, сколько денег на это потратили. Какие ближайшие планы.
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30.11.2020 11:32 Відповісти
Ну если медицина,как армия сейчас *накачивает мышцы*,то песец медицине и нам.
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30.11.2020 11:36 Відповісти
То есть дурачок Арахамия признал, что Порох укреплял армию.
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30.11.2020 11:36 Відповісти
У нас нема 6 років щоб з чахлика вийшов Арні.))
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30.11.2020 11:44 Відповісти
Да ты шо?? И каслорола нет...люди в больницах умирают от того что электрика вырубилась...

Что ты узколоьая оьезьяна подразумеваешь под мышцами???
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30.11.2020 11:53 Відповісти
Рекорды по воровству у вас. А люди , перенесшие ковид и полуившие фиброз, вы на что их обрекли? Залезьте в интернет и поинтересуйтесь сколько люди живут с фиброзом, и он, ко всему прочему , не лечится. Сколько больниц вы построили , сколько оборудования приобрели, сколько защитных костюмов для медиков в асфальт закатали. Мышцы они накачивают, хвастается оно, медицину угробившее.
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30.11.2020 12:20 Відповісти
Годину тому підписав попередження про скорочення.
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30.11.2020 11:55 Відповісти
наращивать мышцы без крепкого скелета - профанация
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30.11.2020 12:01 Відповісти
ЗЕ6ол....
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30.11.2020 12:24 Відповісти
Залишки медсистеми працюють на самознищення Нікому, Ніколи небуде потрібен лікар по телефону...! Невідомо єхто,й невідомо яким чином без 'обєктивки' ставлячий діагноз - 'зі слів' 'й невідпмтовідаячий ні-за,які наслідки... Дегенератизаціія мавпятника йде за планом...
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30.11.2020 12:57 Відповісти
Шо это ЧМО курит?
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30.11.2020 12:58 Відповісти
Косить под дурачка бывает очень даже выгодно, мол, что с дурачка возьмешь? Никакой тебе ответственности, лепишь горбатого в свободное от мутняков время.
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30.11.2020 13:26 Відповісти
Ну почему косит ? Я не согласен .
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30.11.2020 13:28 Відповісти
Да, хорошо бы пред избранием на государственные должности проходили бы тесты на IQ.
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30.11.2020 13:39 Відповісти
А какие мышцы могут быть у рахита?У нас довно уже нет медицины,в европейском понимании,у нас знахарство и лекари-шаманы с бубном.
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30.11.2020 13:32 Відповісти
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30.11.2020 14:09 Відповісти
5 тысяч врачей уволилась, еще столько же это сделает в ближайшее время, тысячи врачей и медсестер болеют ковидлой---это "наращивание мышц"? Он идиот?
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30.11.2020 23:08 Відповісти
TZE

Состоянием на 20.11.2020 г. дефицит медицинских кадров определенных ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях составляет:
1. Врачи, различных категорий - 28-33%, по некоторым категориям, например инфекционисты - до 50%.
2. Средний медицинский персонал 25-30%. По некоторым категориям, например манипуляционные сестры - до 60%
3. Младший медицинский персонал - 20-25%.
Общее уменьшение медицинских кадров 6-8% в месяц.
Доплаты на работу в условиях эпидемии получают около 10% медицинских работников в режиме нерегулярных выплат.
Требования приказ № 1227 "Про затвердження Змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» от 20.05.2020" в части обязательного IFA-тестирование выполнятся на 10-12% от реальной потребности.
Государственное страхование медицинских работников вообще и кадров определенных ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях полностью отсутствует.
Дополнительные бюджетные расходы для частичного исправления ситуации и введения госстрахования медицинских кадров нуждается в выделении дополнительно около 8-12 млрд. гривен.
Кризис системы здравоохранения начинается не тогда, когда не хватает лекарств, или коек в больницах.
Кризис здравоохранения начинается тогда, когда не хватает врачей.
В случае сохранения данного положения мы к концу года будем иметь рост смертности исключительно по причине несвоевременного и ненадлежащего оказания медицинской помощи.
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01.12.2020 00:19 Відповісти
 
 