Арахамія порівняв нинішню медсистему з українською армією 2014 року: "Вона щодня нарощує м'язи"
Медична система України зміцнюється так само, як це було з українською армією в 2014 році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Украина 24" народний депутат України, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.
"Потрібно розуміти, що ми в умовах, як приблизно в 2014 році армія була, і треба було терміново воювати, ось приблизно в такій ситуації і медична система. Але вона щодня нарощує м'язи. І, по суті, коли люди не розуміють, кажуть, яка різниця, три тисячі, чи п'ять, чи сім тисяч. Різниця в тому, що ми купуємо час. І кожен день, який ми купуємо, він нарощує м'язи медичної системи", - повідомив він.
Разом з тим Арахамія висловив надію, що в майбутньому медсистема України буде здатна ефективно обробляти епідеміологічні кризи.
"І дасть Бог, якщо ми все це пройдемо, то у нас медична система буде здатна в сотні разів ефективніше обробляти епідеміологічні кризи", - додав нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сколько чего закупили, сколько клиник построили или оборудовали, сколько денег на это потратили. Какие ближайшие планы.
Что ты узколоьая оьезьяна подразумеваешь под мышцами???
Состоянием на 20.11.2020 г. дефицит медицинских кадров определенных ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях составляет:
1. Врачи, различных категорий - 28-33%, по некоторым категориям, например инфекционисты - до 50%.
2. Средний медицинский персонал 25-30%. По некоторым категориям, например манипуляционные сестры - до 60%
3. Младший медицинский персонал - 20-25%.
Общее уменьшение медицинских кадров 6-8% в месяц.
Доплаты на работу в условиях эпидемии получают около 10% медицинских работников в режиме нерегулярных выплат.
Требования приказ № 1227 "Про затвердження Змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» от 20.05.2020" в части обязательного IFA-тестирование выполнятся на 10-12% от реальной потребности.
Государственное страхование медицинских работников вообще и кадров определенных ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях полностью отсутствует.
Дополнительные бюджетные расходы для частичного исправления ситуации и введения госстрахования медицинских кадров нуждается в выделении дополнительно около 8-12 млрд. гривен.
Кризис системы здравоохранения начинается не тогда, когда не хватает лекарств, или коек в больницах.
Кризис здравоохранения начинается тогда, когда не хватает врачей.
В случае сохранения данного положения мы к концу года будем иметь рост смертности исключительно по причине несвоевременного и ненадлежащего оказания медицинской помощи.