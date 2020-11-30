УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8080 відвідувачів онлайн
Новини Річниця Революції Гідності
3 657 39

Спроба назвати Революцію Гідності "переворотом" - це і є реванш, і ми мусимо його зупинити, - Порошенко

Спроба назвати Революцію Гідності

7 років тому в ніч на 30 листопада на Майдані пролилася перша кров - звіряче побиття студентів "Беркутом" стало моментом, після якого було зрозуміло, що немає вороття у минуле, що боротьба тільки починається. Режим Януковича перейшов останню межу. У відповідь мільйони українців вийшли на вулиці і показали силу, здатну рушити найавторитарніші режими. Бо владою в Україні є і буде народ.

Про це йдеться в заяві п'ятого президента, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка, передає Цензор.НЕТ.

"Після кривавого побиття студентів нас чекали провокації і безчинства "беркуту" 1 грудня, облави на Автомайдан, нацьковування тітушок на протестувальників, убивства Нігояна, Жизневського, Вербицького, спалення Будинку профспілок, штурми Майдану і розстріл Небесної Сотні. За право жити вільно та гідно Україна заплатила дійсно велику ціну…

Також читайте: Обвинувачуваний у розстрілах на Євромайдані ексберкутівець Маринченко через суд намагається поновитися в поліції, - адвокат Решко

Як нещодавно сказала мама Героя Небесної Сотні Романа Гурика: "Якщо зараз ми, дорослі, не виборемо незалежність для нашої країни, це прийдеться робити нашим дітям".

Нинішня спроба переписати історію, назвати Революцію Гідності "переворотом" - це теж злочин проти нашої незалежності і проти пам‘яті тих, хто ціною власного життя і здоров’я зупинив злочинців. Це і є реванш. І ми маємо його зупинити. Заради майбутнього України, заради минулих і прийдешніх поколінь", - йдеться в заяві Порошенка.

Автор: 

Беркут (532) Порошенко (15156) студенти (429) Євромайдан (957) Європейська Солідарність (1081)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Революция - это когда кардинально, полностью меняют устрой страны. В нашем случае произошла смена кланов и система так и осталась феодально-олигархической. Вот когда исчезнут разные парашенки, медведчуки, коломойские, ахметовы и прочая шваль, тогда и можно будет говорить про революцию.
показати весь коментар
30.11.2020 11:52
+9
показати весь коментар
30.11.2020 11:33
+8
Почему же ВЫ не ходили на отчёт к народу на Майдан ? Почему не ходили возложить цветы к НЕбесной сотне ? Зато втихаря начали сажать на нары всех тех , кто защищал Украину . При этом никого не посадив из бывшей власти .И не забываем про ночные визиты Медведчука к Порошенко , не говоря уже о отдыхах во время войны на Мальдивах и его кума Цуцыка , на Сейшелах ..А о масштабнов воровстве с Гонтаревой уже и речи не веду .
показати весь коментар
30.11.2020 12:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
30.11.2020 11:33 Відповісти
врот это на фото вверху и есть ПЕРЕВОРОТ и явление именуемое контр революция попытка красиво опять овно закуатть в красивую упаковку русской канхетной фабрики убогое дефективное еврейское и даже хуже чем берхливое трусливое наглое жлобнястое нре военный уклонист радующися за Рассею наивный (в глазах Пу..ло ищем мыру) мамина оця...
показати весь коментар
30.11.2020 11:54 Відповісти
Судя по тому, что у нас во всем до сих пор виноват овощ - еще лет пять точно
показати весь коментар
30.11.2020 12:54 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2020 11:37 Відповісти
...коли наступного дня Київ виходить з берегів

https://www.youtube.com/watch?v=4_gxor5_BIA&ab_channel=MiloradovProduction
показати весь коментар
30.11.2020 12:35 Відповісти
Революция - это когда кардинально, полностью меняют устрой страны. В нашем случае произошла смена кланов и система так и осталась феодально-олигархической. Вот когда исчезнут разные парашенки, медведчуки, коломойские, ахметовы и прочая шваль, тогда и можно будет говорить про революцию.
показати весь коментар
30.11.2020 11:52 Відповісти
Sama revoliucija byla stob pomeniat kurs strani s prorosijskogo na proevropejski i eto udolos.Oligarxi oni nekuda neisceznut,no dolzno bit tak sto oni sovsem nevlijali na vlast,pered zakonam oni byli ravni .Rada i drugyje pravovije organi neimeli nekakogo vlijanije ot oligarxov,a jesli kto to iz nix imejet srazu uvolit i posadit v tiurmu
показати весь коментар
30.11.2020 12:22 Відповісти
Ага,и появятся фроськи бурлаковы,швондеры,шариковы,шарии и любимая калбасаподвадвадцать-мечта и любовь хохляцкой черни и плебеев.
показати весь коментар
30.11.2020 12:56 Відповісти
Не городите чушь
показати весь коментар
30.11.2020 13:07 Відповісти
А ви, певно, вважаєте, що видали наукову сентенцію?
показати весь коментар
30.11.2020 21:44 Відповісти
при вас, 73/43%зебілах, і завдяки вам - ***** повзе в Україну
показати весь коментар
30.11.2020 13:31 Відповісти
Почему же ВЫ не ходили на отчёт к народу на Майдан ? Почему не ходили возложить цветы к НЕбесной сотне ? Зато втихаря начали сажать на нары всех тех , кто защищал Украину . При этом никого не посадив из бывшей власти .И не забываем про ночные визиты Медведчука к Порошенко , не говоря уже о отдыхах во время войны на Мальдивах и его кума Цуцыка , на Сейшелах ..А о масштабнов воровстве с Гонтаревой уже и речи не веду .
показати весь коментар
30.11.2020 12:02 Відповісти
в тебе методичка пригожина? Чи пальчевського? Почім? Просто цікавлюсь ціною кожного "виробника", купувати не збираюсь.
показати весь коментар
30.11.2020 13:53 Відповісти
кто не с нами , тот против нас ? Кто против Порошенко или Зеленского , тот работает на Раху ? Вы в своём уме ? Или простой порохобот ?
показати весь коментар
30.11.2020 21:20 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2020 12:04 Відповісти
а всього на всього слід було прийняти закон про заборону вибирати та бути обраними хронічних алкголіків та наркозалежних (якщо "любит скорость" то андреналінозалежний). Адже за овоча вже були в раді явні наркомани. Для неможливості підкупу тестування узаконити паралельне тестування і іноземними лабораторіями, що мають міжнародний імідж. Невже серед минулої свори депутатів було скільки наркош і алкашів, що боялися не попасти у нову раду? Якраз через неприйняття такого закону і не попали.
показати весь коментар
30.11.2020 12:35 Відповісти
Для того, чтоб не было "реванша", результаты протестов должны быть такими, чтоб сторонники реванша не имели поддержки в обществе от слова "совсем". Чтоб их даже сажать не нужно было, потому что их бы речи, кроме брезгливой ухмылки ничего не вызывали, т. к. ни у кого бы не осталось сомнений в правильности прозападного курса. Чтоб эта правильность подтверждалась снижением коррупции, повышением уровня жизни. Чтоб крымчане и донбасцы волосы рвали от злости на самих себя, что не находятся в составе Украины. И у Петра Алексеевича были все шансы это сделать. Были.
показати весь коментар
30.11.2020 13:00 Відповісти
тільки 73/43%зебіл може вважати, що Президент одноосібно здатен зробити "все хорошее против всего плохого", а він сам - ніпричому.

Ну, нагаласували ви - так тепер вимагайте віж свого бубочки.
показати весь коментар
30.11.2020 13:41 Відповісти
Так почему во время предвыборной компании Петр не сказал: "Украинцы, я не смогу сделать то и то, потому что....", а давал вместо этого красивые обещания? Вывод напрашивается сам собой: либо он не понимал, что выполнить обещания невозможно, тогда он - непрофессионал, либо понимал, но врал, что еще хуже. И да, я вычеркнул обоих из бюллетеня, так что, по поводу зелебота - мимо, почитай мои посты в других темах, там меня обвиняют в порохоботстве.
показати весь коментар
30.11.2020 14:12 Відповісти
а по поводу реванша - ну, давай представим, что кто-то в Чехии начинает говорить: "зря мы тогда революцию устроили, сейчас бы жили как прежде" - прокатила бы такая предвыборная риторика? Нет. И не надо для этого устраивать истерики, кого-то закрывать за критику власти - потому что у чехов перед глазами лучшее доказательство бредовости таких заявлений.
показати весь коментар
30.11.2020 14:16 Відповісти
хотів було відповісти - але потім зрозумів, що відповідати 73/43%зебілу з таким мізерним рівнем ІQ - даремна трата часу. Тому просто спамлю.
показати весь коментар
30.11.2020 14:26 Відповісти
Перевожу: "я не нашел контраргументов, поэтому оскорблю тебя и сольюсь".
показати весь коментар
30.11.2020 14:33 Відповісти
Черчеля после войны ,вумные и уставшие от войны,англичани ,то же не выбрали - дебилы - факт )))
показати весь коментар
30.11.2020 13:00 Відповісти
Черчиль во время войны на Мальдивах не загорал, по чужому паспорту
показати весь коментар
30.11.2020 13:06 Відповісти
А ишшо он убил своего брата и обогатился в стопитсоттыщраз.ганьба.
показати весь коментар
30.11.2020 13:21 Відповісти
ты у него паспорт проверял,дебил?а то что твое зечмо из Омана на встречу с кацапьем тайно каталось -все знают,и это во время войны
показати весь коментар
30.11.2020 14:01 Відповісти
В нас що війна вже закінчилась?!? Скількі раз ЗЕлена потвора іздила віддихати в червоних трусах по Турціях, Омані, Одесі і т.д- 19-20???? Зуби шкірило з Пуйлом на перемовинах!?! А Порошенко ОДИН раз на 5 днів за п"ять років своєї каденції поїхав - ви, ЗЕбіли, ніяк пережити не можете!
показати весь коментар
30.11.2020 14:23 Відповісти
Доказательств отдыха по чужому паспорту почему то у ГПУ нет.Слышим только одни фейки.
показати весь коментар
30.11.2020 13:21 Відповісти
Для неверующих смотри https://hromadske.ua/ru/posts/eks-pogranichnika-podozrevayut-v-nezakonnom-propuske-poroshenko-na-otdyh-na-maldivy
показати весь коментар
30.11.2020 13:36 Відповісти
такі "підозри" - ще не злочин. Бігус багато чого напідозрював. Хіба що для вас, зебілів. Щоб ви галасували.
показати весь коментар
30.11.2020 13:45 Відповісти
А у ГПУ по майдану доказательств до сих пор для суда нет
показати весь коментар
30.11.2020 13:25 Відповісти
не бреши, зебіл, беркутівців навіть судили, але під час триваючого судового засідання ваш бубочка руками рябошапки їх амністував і випустив "по обміну".
показати весь коментар
30.11.2020 13:47 Відповісти
А как же официальный ответ администрации президента, что отпуск за свой счет,

в целях безопасности https://news.24tv.ua/ru/roskoshnyj_otdyh_poroshenko_na_maldivah__jeto__vashe_mnenie_n915875

и это не Бигус а Ахметовский канал 24
показати весь коментар
30.11.2020 14:19 Відповісти
і що тут по суті тобі не подобається? Чи аби лиш ляпнути? Навіть не задумуючись про те, що Бігус і Сідлецька, а також рижа мразь і садовий - зовсім різні особи.
показати весь коментар
30.11.2020 14:32 Відповісти
В совке октябрьский переворот 1917 года гордо и насыщенно именовали Великой Октябрьской Социалистической Революцией. От этого событие не перестало быть переворотом - смена власти путем, не указанным в действующем законодательстве
показати весь коментар
30.11.2020 13:35 Відповісти
 
 