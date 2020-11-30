Спроба назвати Революцію Гідності "переворотом" - це і є реванш, і ми мусимо його зупинити, - Порошенко

7 років тому в ніч на 30 листопада на Майдані пролилася перша кров - звіряче побиття студентів "Беркутом" стало моментом, після якого було зрозуміло, що немає вороття у минуле, що боротьба тільки починається. Режим Януковича перейшов останню межу. У відповідь мільйони українців вийшли на вулиці і показали силу, здатну рушити найавторитарніші режими. Бо владою в Україні є і буде народ.

Про це йдеться в заяві п'ятого президента, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка, передає Цензор.НЕТ.

"Після кривавого побиття студентів нас чекали провокації і безчинства "беркуту" 1 грудня, облави на Автомайдан, нацьковування тітушок на протестувальників, убивства Нігояна, Жизневського, Вербицького, спалення Будинку профспілок, штурми Майдану і розстріл Небесної Сотні. За право жити вільно та гідно Україна заплатила дійсно велику ціну…

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Як нещодавно сказала мама Героя Небесної Сотні Романа Гурика: "Якщо зараз ми, дорослі, не виборемо незалежність для нашої країни, це прийдеться робити нашим дітям".

Нинішня спроба переписати історію, назвати Революцію Гідності "переворотом" - це теж злочин проти нашої незалежності і проти пам‘яті тих, хто ціною власного життя і здоров’я зупинив злочинців. Це і є реванш. І ми маємо його зупинити. Заради майбутнього України, заради минулих і прийдешніх поколінь", - йдеться в заяві Порошенка.