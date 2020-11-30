Інтеграція ОРДЛО в Україну зараз відбулася б легше, ніж на початку війни, - Гармаш
Представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що сьоггодні окуповані території на Донбасі легше б реінтегрувалися в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Зараз інтеграція (ОРДЛО в решту України - ред.) більше можлива, ніж у 2015 році, тому що романтичний флер пройшов, люди розуміють, навіть ті, хто вірив, що вони будують соціальне суспільство, що вони побудували ще гірше — суспільство беззаконня. Умови життя все гірше й гірше, тому люди швидко повернуться в комфортні для себе умови. Людина завжди прагне до комфорту. Якщо Україна його надасть, а вона надасть в будь-якому випадку, тому що Україна — це держава", - зазначив Гармаш.
Однією з важливих причин Гармаш вважає пандемію коронавірусу.
"Зараз там відбувається жорстка епідемія ковіду. Ситуація дуже важка. Там навіть за їхньою статистикою коефіцієнт 9 — це набагато вищий за український, російський та навіть світового рівня. При цьому немає ліків, при цьому вони не можуть виїхати в Україну купити ці ліки. Люди у важких умовах. Економіка звалилася через світову пандемію. зараз як ніколи люди можуть порівнювати, що було, і що вони мають зараз. Прагнення людей повернути статус-кво є", - пояснив представник української делегації в ТКГ.
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Кого ви зібрались там "інтегрувати"? Будете так довго "жувати соплі" то реінтегруються і нині підконтрольні території.
С 41-го до конца 42-го партизаны в лесах как мыши под веником сидели. И только когда пошло снабжение с Большой земли, заворочались
Ща уже неактуально. Но в 14 даже базу гильзотеки не закрыли.
Та нахрін сєпари тут потрібні, Зе дебіли? Своєї вати хватає, ще не вистачало сєпарам які воювали проти України создавати комфортні умови на податки громадян України.
Донбас треба поставити у стан фільтрації після контролю над кордоном з паРашею років на 10 - 12 і цьому альтернатив немає.
И суд был, и за разворовывание он ответил? Нет? Даже не пытались предьявить. Ничего, пусть они ответят. Все скопом, и дети малые.
При Ленине кулаков (И полкулачников) персонально в сибирь ссылали.
При Сталине не заморачивались - народы в Казахстан вывозили. А Бог разберётся.
Сегодня РАБссия слаба как никогда...Эрдоган показал кто есть кто ...,кишка тонка у КГБиста денег нет,но вы держитесь