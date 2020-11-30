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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Інтеграція ОРДЛО в Україну зараз відбулася б легше, ніж на початку війни, - Гармаш

Інтеграція ОРДЛО в Україну зараз відбулася б легше, ніж на початку війни, - Гармаш

Представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що сьоггодні окуповані території на Донбасі легше б реінтегрувалися в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Зараз інтеграція (ОРДЛО в решту України - ред.) більше можлива, ніж у 2015 році, тому що романтичний флер пройшов, люди розуміють, навіть ті, хто вірив, що вони будують соціальне суспільство, що вони побудували ще гірше — суспільство беззаконня. Умови життя все гірше й гірше, тому люди швидко повернуться в комфортні для себе умови. Людина завжди прагне до комфорту. Якщо Україна його надасть, а вона надасть в будь-якому випадку, тому що Україна — це держава", - зазначив Гармаш.

Однією з важливих причин Гармаш вважає пандемію коронавірусу.

Також читайте: "Якщо буде "стіна", то це інша держава, яку ми ніколи, ви розумієте, не визнаємо, ніколи", - Зеленський про Донбас

"Зараз там відбувається жорстка епідемія ковіду. Ситуація дуже важка. Там навіть за їхньою статистикою коефіцієнт 9 — це набагато вищий за український, російський та навіть світового рівня. При цьому немає ліків, при цьому вони не можуть виїхати в Україну купити ці ліки. Люди у важких умовах. Економіка звалилася через світову пандемію. зараз як ніколи люди можуть порівнювати, що було, і що вони мають зараз. Прагнення людей повернути статус-кво є", - пояснив представник української делегації в ТКГ.

Автор: 

інтеграція (36) окупація (6657) Донбас (22354) Гармаш (136)


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Топ коментарі
+24
Знаю я, как эта интеграция будет проходить "хунта давай жрать и будешь выполнять все наши прихоти", уже на примере Славянска все увидели, сначала голодные от "русскага мира" местные просили пожрать у военных, а теперь вякают "валите в свою галичину с украинским языком" и голосуют за ОПЗЖ.
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30.11.2020 11:35
+15
Еще через пару лет с зеленой властью Украина станет неотличима от ОРДЛО. Тогда интеграция вообще как по маслу пойдет.
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30.11.2020 11:38
+13
Стремление людей вернуть статус-кво есть.... То починайте партизанські дії проти окупанта, кидайтесь під танки, вивішуйте українські прапори. А то якось не переконливо - може просто в животі бурчить?
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30.11.2020 11:41
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Не потрібно тішити себе марними надіями.

Кого ви зібрались там "інтегрувати"? Будете так довго "жувати соплі" то реінтегруються і нині підконтрольні території.
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30.11.2020 11:35 Відповісти
А вони не про нас турбуються. Це узеленські про те, що сепарня вже не буде сильно комизитись і милостиво погодиться приєднати Україну до ордло.
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30.11.2020 12:27 Відповісти
Знаю я, как эта интеграция будет проходить "хунта давай жрать и будешь выполнять все наши прихоти", уже на примере Славянска все увидели, сначала голодные от "русскага мира" местные просили пожрать у военных, а теперь вякают "валите в свою галичину с украинским языком" и голосуют за ОПЗЖ.
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30.11.2020 11:35 Відповісти
А нам именно этого сейчас, как раз, и не хватало...
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30.11.2020 11:35 Відповісти
После диеты кормильцы уже не такие гордые?
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30.11.2020 11:35 Відповісти
Лечебное голодание помогает не только от болезней желудочно-кишечного тракта, но и от всяких тараканов в голове.
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30.11.2020 12:33 Відповісти
Дырляндия вошла в штопор))))Гиркин сдал РАБссию...
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30.11.2020 11:37 Відповісти
Еще через пару лет с зеленой властью Украина станет неотличима от ОРДЛО. Тогда интеграция вообще как по маслу пойдет.
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30.11.2020 11:38 Відповісти
нужно так же и понимать, шо это мордло и его мордловцы это по сути часть Украины с положительным тестом на коронавирус и их интеграция сегодня равносильна внесению инфекции в не очень то и так здоровую часть страны, а вместе с этим способствование росту заболеваемости. сначала нужен карантин, с механизмом удаления всех поражённых вирусом русизма на их любимую парашку, ну а потом, быть посмотреть, шо делать дальше.
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30.11.2020 11:41 Відповісти
Стремление людей вернуть статус-кво есть.... То починайте партизанські дії проти окупанта, кидайтесь під танки, вивішуйте українські прапори. А то якось не переконливо - може просто в животі бурчить?
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30.11.2020 11:41 Відповісти
Проще свалить оттуда, а то еще и статью какую пришьют украинские правоохранители.
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30.11.2020 12:35 Відповісти
Ага, ага спасибо подсказали. Вдоль всей линии разграничения лагеря подготовки подпольщиков работают. Токарей взрывному делу учат.

С 41-го до конца 42-го партизаны в лесах как мыши под веником сидели. И только когда пошло снабжение с Большой земли, заворочались

Ща уже неактуально. Но в 14 даже базу гильзотеки не закрыли.
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30.11.2020 14:02 Відповісти
Интнегрировать ОРДЛО? За чей счет предполагается этот банкет?
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30.11.2020 11:42 Відповісти
а оно надо? лично мне эта пьянь не нужна, я понимаю что они порезали на металл все заводы и опять хотят жрать, но это проблемы оккупантов, ***** пусть их кормит, кормильцы куевы.
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30.11.2020 11:44 Відповісти
Какие там нахрен интеграции, ватаны всю жизнь мечтали о путинпамаги и путинвведивойска. Только тотальное выселение в Парашу.
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30.11.2020 11:45 Відповісти
Когда передохнут все,землю интегрируем обязательно.
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30.11.2020 11:51 Відповісти
Памятник чЛенину в ДАУНетске не снесут,даже когда РАБссия сдохнет по примеру ССсра)))
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30.11.2020 11:57 Відповісти
Інтегрувати тільки території та лояльне до України населення, всіх кацапів та прокацаплених - гуртом до паРаші.
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30.11.2020 11:58 Відповісти
Воно все там перемішано, розбиратись треба довго і нудно
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30.11.2020 12:09 Відповісти
Якість нашого держуправління настільки низька, що держава не зможе відділити одних від інших. Чинуші просто продаватимуть довідки про лояльність за пару сотень баксів, влаштувавши для себе надприбутковий бізнес.
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30.11.2020 12:36 Відповісти
Звичайно легше.Московські спецслужби для цього вже все приготували.
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30.11.2020 12:03 Відповісти
Условия жизни все хуже и хуже, поэтому люди быстро вернутся в комфортные для себя условия. Человек всегда стремится к комфорту. Если Украина его предоставит, а она предоставит в любом случае, потому что Украина - это государство", - отметил Гармаш. Источник:

Та нахрін сєпари тут потрібні, Зе дебіли? Своєї вати хватає, ще не вистачало сєпарам які воювали проти України создавати комфортні умови на податки громадян України.

Донбас треба поставити у стан фільтрації після контролю над кордоном з паРашею років на 10 - 12 і цьому альтернатив немає.
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30.11.2020 12:05 Відповісти
В понимании чинуш, привыкших жить за счет коррупции, государство это такая бездонная кормушка, в которой хватит жрачки на всех. До них похоже не доходит, что каждую гривну, потраченную из бюджета, туда кто-то положил. И я даже не представляю, сколько дополнительных налогов придеться заплатить всем нам, чтобы провести эту их "реинтеграцию" и чтобы Медведчук получил два-три дополнительных миллиона своих избирателей.
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30.11.2020 12:29 Відповісти
Кстати если Зеля начнет начнет просирать бюджет на откорм лугандона, то многие украинцы изменят отношение к налогам и каждую лишнюю копейку, попавшую с их подачи в бюджет будут воспринимать как личное оскорбление
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30.11.2020 12:41 Відповісти
Я уже именно так и воспринимаю налоги. Без всякого ОРДЛО, чисто из-за коррупции.
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30.11.2020 13:07 Відповісти
Кроме головорезов там осталось много "стада" которое нужно вести и оно пойдёт в любую сторону. Так вы будете смеяться но оно всю жизнь платило налоги (во всяком случае не меньше вашего). Они дурни с 91-го кормили нашу украинскую армию. Которая как только - так сразу защитит. Не бросит. И не они её (армию) разворовали. Мы ща кормим другую родную армию, но, по словам министра она тоже уже устала. И ждёт политического решения. Вы не боитесь?
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30.11.2020 14:15 Відповісти
Так а разве не их президент разворовал эту самую армию, которая должна была их защитить? Конечно другие тоже приложили свои грязные ручонки, но именно Янык больше всех разрушал ВСУ, вплоть до того, что назначил министром обороны российского шпиона.
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30.11.2020 16:36 Відповісти
У вас и у меня флаги украинские. Наш президент разворовал эту самую армию,

И суд был, и за разворовывание он ответил? Нет? Даже не пытались предьявить. Ничего, пусть они ответят. Все скопом, и дети малые.

При Ленине кулаков (И полкулачников) персонально в сибирь ссылали.

При Сталине не заморачивались - народы в Казахстан вывозили. А Бог разберётся.
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30.11.2020 18:42 Відповісти
Что он несёт? Сепары ещё репараций потребуют!
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30.11.2020 12:07 Відповісти
Байден придет порядок в Мире наведет.По мой версии Байден будет в Киеве в мае-июне
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30.11.2020 12:09 Відповісти
Наличие Байрактаров и Джавелинов существенно упрощают процесс, но режим фильтрации и депортация имеющих российское гражданство необходимы.
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30.11.2020 12:13 Відповісти
Коли гангрена вразила кінцівку тіла, врятує тільки ампутація, якби цього і не хотілося.
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30.11.2020 12:15 Відповісти
Ты сторонник какой партии? «Донецкая республика» или «Свободный Донбасс»? А Крым тоже по твоему должен принадлежать Московии?
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30.11.2020 12:33 Відповісти
Нельзя говорить о возвращении оккупированных земель без четкой политики в отношении коллаборантов эти земли населяющих.
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30.11.2020 12:40 Відповісти
Ну коллаборационисты населяют всю Украину. Но моя реплика не об этом. Я удивлен призывами к Украине отказаться от захваченных территорий.
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30.11.2020 13:06 Відповісти
При чому тут партії? Я ж про гангрену як терапевтично невиліковану хворобу, а ви мені про Крим. Ще згадайте землі Курської, Воронежської областей і Кубані.
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30.11.2020 13:18 Відповісти
Андрей Пионтковский пару дней назад сказал дословно...
Сегодня РАБссия слаба как никогда...Эрдоган показал кто есть кто ...,кишка тонка у КГБиста денег нет,но вы держитесь
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30.11.2020 12:22 Відповісти
Чи потрібно це НАМ, гармаша, як і всю цю владу, мало цікавить.
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30.11.2020 12:29 Відповісти
УКРАЇНІ ЦЕЙ ЧИРЯК НЕ ПОТРІБЕН. БО ХВОРБА ВРАЗИТЬ ВСЮ ДЕРЖАВУ. ТАКІ ЧИРЯКИ ТРЕБА ВИДАЛЯТИ, ТІЛЬКИ ТАК ЗБЕРЕЖЕМО СУВЕРЕНУ ДЕРЖАВУ. ПРИЙДЕ ЧАС ДЕРЖАВА ЗМІЦНІЄ І ОКУПОВАНІ ЗЕМЛІ ПОВЕРНУТЬСЯ АЛЕ НА УМОВАХ УКРАЇНИ.
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30.11.2020 12:36 Відповісти
Как примечательно звучит - интеграция ОРДЛО в Украину. Не возвращение оккупированных земель, а интеграция, бл.
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30.11.2020 12:38 Відповісти
Хай ще років 10 поваряться в "срюзкому міре" ще більше повернутись захочуть
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30.11.2020 12:50 Відповісти
От поц. Після 7 років зомбування там той ще став лохторат, особливо молодь, що вирісла у ненависті до України.
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30.11.2020 13:18 Відповісти
Недарма ж є істина - зрадивши раз, зрадять і вдруге.
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30.11.2020 13:21 Відповісти
Даешь УБД ополченцам - они тоже воевали!!!!!!!!
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30.11.2020 13:27 Відповісти
Здесь сваих маргеналов и сепоров пруд не мерянный, хотели жить в рашке пустьть наслаждаются всеми прелестямирусского мира.
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30.11.2020 13:37 Відповісти
Та ні дружочок, чим довше період окупації, тим довше період карантину і жорсткіші міри.
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30.11.2020 14:13 Відповісти
Ну так по этой логике лет через 20 интеграция пройдет еще лучше...а уж через 50 .....
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30.11.2020 16:09 Відповісти
ніякої інтеграції,цю нечість і виродків птрібно ізолювати назавжди,ніяких скотам пенсій,світла іт.д. на власний прокорм нехай киздують!!!
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30.11.2020 16:19 Відповісти
Дело в том что весной 19го наша чернь и плебеи вместо того что бы свалить в любимые ЛНР и ДНР с их наридной властю без биндер,приволокла эту наридну власть сюда.Разница между ними мвленькая,одни совковое убожество,другие хохляцкое убожество.
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30.11.2020 18:16 Відповісти
 
 