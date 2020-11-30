Інтеграція ОРДЛО в Україну зараз відбулася б легше, ніж на початку війни, - Гармаш

Представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що сьоггодні окуповані території на Донбасі легше б реінтегрувалися в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Зараз інтеграція (ОРДЛО в решту України - ред.) більше можлива, ніж у 2015 році, тому що романтичний флер пройшов, люди розуміють, навіть ті, хто вірив, що вони будують соціальне суспільство, що вони побудували ще гірше — суспільство беззаконня. Умови життя все гірше й гірше, тому люди швидко повернуться в комфортні для себе умови. Людина завжди прагне до комфорту. Якщо Україна його надасть, а вона надасть в будь-якому випадку, тому що Україна — це держава", - зазначив Гармаш.

Однією з важливих причин Гармаш вважає пандемію коронавірусу.

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"Зараз там відбувається жорстка епідемія ковіду. Ситуація дуже важка. Там навіть за їхньою статистикою коефіцієнт 9 — це набагато вищий за український, російський та навіть світового рівня. При цьому немає ліків, при цьому вони не можуть виїхати в Україну купити ці ліки. Люди у важких умовах. Економіка звалилася через світову пандемію. зараз як ніколи люди можуть порівнювати, що було, і що вони мають зараз. Прагнення людей повернути статус-кво є", - пояснив представник української делегації в ТКГ.