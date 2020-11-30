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Закон про відповідальність за брехню в деклараціях Рада планує розглянути цього тижня, - Разумков

Закон про відповідальність за брехню в деклараціях Рада планує розглянути цього тижня, - Разумков

Верховна Рада може розглянути закон про відповідальність за недостовірне е-декларування вже цього тижня. Йдеться про законопроєкт, який напрацюють на базі проєктів президента і робочої групи щодо виходу з кризи з Конституційним судом України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив спікер ВР Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради.

Разумков нагадав, що наприкінці минулого тижня президент Володимир Зеленський вніс законопроєкт щодо відновлення статті 366 - за недекларування або внесення недостовірних відомостей до декларації.

За словами спікера, сьогодні зранку відбулася зустріч із керівниками всіх депутатських груп. Була досягнута домовленість, що на базі президентського та проекту робочої групи буде напрацьовано новий закон.

"Ми будемо створювати доопрацьований законопроєкт, з урахуванням усіх побажань, як у президентському законопроєкті, так і в законопроєкті (робочої групи. - Ред.)… Якщо все буде добре, то вже цього тижня за процедурою, яку ми називаємо "ковідною", ми зможемо розглянути це питання у стінах ВР України та вийти на результат", - зазначив Разумков.

Також читайте: Разумков вилікувався від COVID-19: "Нарешті знову звичний робочий графік"

Автор: 

ВР (14940) КС (1427) Разумков Дмитро (1526)


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Кто уже обещал рубить руки за воровство, пора бы уже. Народ жаждет!
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30.11.2020 11:52 Відповісти
Ответственность просто ужасная и страшная - штраф.
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30.11.2020 11:55 Відповісти
а как же они, простите конечно,разве могут себя наказывать строго?
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30.11.2020 12:12 Відповісти
Подібно, як унтер-офіцерська вдова.
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30.11.2020 12:23 Відповісти
ЗЕмерзота
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30.11.2020 12:20 Відповісти
В черговий раз щось "надєлают", що Венеціанська комісія за голови буде хвататися. А можливо вже і не здивуються.
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30.11.2020 12:21 Відповісти
Ці бандити з ВРУ не можуть створити і прийняти дієвий і справедливий антикорупційний закон бо вони в більшості і є злочинцями клрупціонерами, законими злодіями. Законими тому що Написали закони по яких розікрали народне добро. Законом, в разі порушення, повино бути передбачено терміни увязнення від 5 до 20 років, не моливість в подальшому займати любі посади в органах влади, і балатуватись в депутати. А то в нас що не депутат то злодій.
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30.11.2020 12:29 Відповісти
...за ложь в декларациях Рада планирует расстрелять на этой неделе...
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30.11.2020 14:02 Відповісти
 
 