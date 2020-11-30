Закон про відповідальність за брехню в деклараціях Рада планує розглянути цього тижня, - Разумков

Верховна Рада може розглянути закон про відповідальність за недостовірне е-декларування вже цього тижня. Йдеться про законопроєкт, який напрацюють на базі проєктів президента і робочої групи щодо виходу з кризи з Конституційним судом України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив спікер ВР Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради.

Разумков нагадав, що наприкінці минулого тижня президент Володимир Зеленський вніс законопроєкт щодо відновлення статті 366 - за недекларування або внесення недостовірних відомостей до декларації.

За словами спікера, сьогодні зранку відбулася зустріч із керівниками всіх депутатських груп. Була досягнута домовленість, що на базі президентського та проекту робочої групи буде напрацьовано новий закон.

"Ми будемо створювати доопрацьований законопроєкт, з урахуванням усіх побажань, як у президентському законопроєкті, так і в законопроєкті (робочої групи. - Ред.)… Якщо все буде добре, то вже цього тижня за процедурою, яку ми називаємо "ковідною", ми зможемо розглянути це питання у стінах ВР України та вийти на результат", - зазначив Разумков.

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