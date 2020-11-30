"Філіп Морріс" просить президента підтримати альтернативні пропозиції з поступовим підвищенням ставок податку на ТВЕН

ПрАТ "Філіп Морріс Україна", великий тютюновий виробник, пропонує замінити 320% підвищення податків на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН), яке має набути чинності з 1 січня 2021 року на щорічне збільшення на 50% протягом 2022- 2025 рр. або на 200% в 2021 році і на 20% в наступні роки.

Згідно з оприлюдненим листом гендиректора компанії Костаса Салвараса до президента України, поступове підвищення акцизного податку на ТВЕН на 50% на рік або на 200% в 2021 році і на 20% в наступні роки дозволить зберегти ринок від тотального переходу в тінь і принесе більше надходжень до держбюджету, ніж різке підвищення ставки акцизного податку на 320%, пише Інтерфакс Україна.

"Ми наполегливо просимо уряд відійти від практики непередбачуваної і нестабільної податкової політики, яка негативно відбивається як щодо інвесторів, так і на економіці країни. Підвищення податків має бути поступовим, а не чотириразовим", - йдеться у зверненні "Філіп Морріс".

У компанії зазначили, що бачення поступового підвищення ставки податку поділяють уряд і наукові кола. Так, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства підтримує ідею про підвищення ставки на ТВЕН на 50% з 1 січня 2021 р. і на 50% протягом 2022-2025 рр., а дослідження, проведене Інститутом економіки та прогнозування НАН України, свідчить, що поступове підвищення акцизу на ТВЕН забезпечить додатково 18,7 млн ​​грн надходжень до держбюджету в порівнянні з різким збільшенням ставки податку.

За оцінками "Філіп Морріс", різке підвищення акцизів призведе до втрати потенційних і реальних інвестицій, доходів держбюджету, росту рівня контрабанди, конфлікту з законодавством ЄС.

У компанії помітили, що її фабрика в Харківській області при потужності в 40 млрд шт. сигарет на рік виробляє близько 20 млрд шт., оскільки внутрішній легальний ринок сигарет з року в рік зменшується. Без модернізації виробництва під виготовлення нових продуктів підтримувати бізнес-модель буде важко. За даними "Філіп Морріс", компанія протягом останніх років вже вклала в розвиток екосистеми IQOS близько $ 140 млн.

"У разі 320% -ного підвищення податку ми не тільки втратимо цю екосистему, а й будемо змушені переглянути будь-які подальші інвестиції в економіку України", - йдеться в заяві "Філіп Морріс".

Крім цього, в компанії вважають, що різке підвищення ставки податку на ТВЕН призведе до значного підвищення ціни на таку продукцію. Вона стане відчутно дорожче, ніж в сусідніх країнах, що призведе до створення тіньового ринку ТВЕН. В результаті держава не отримає запланованих надходжень до бюджету.

У "Філіп Морріс" також помітили, що підвищення ставки акцизного податку на 320% і зрівняння його зі ставкою для звичайних сигарет не відповідає практиці ЄС. За даними компанії, середній показник різниці ставки податку на ТВЕН і на звичайні сигарети в ЄС в 2020 році становить 72%.

ПрАТ "Філіп Морріс Україна" спільно з ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистрибьюшн" є афілійованими компаніями Philip Morris International (PMI), одного з найбільших світових виробників тютюнових виробів.

В Україні компанія працює понад 20 років. Виробляє продукцію на фабриці в Харківській області.

У 2016 році Україна стала сьомим ринком, на якому "Філіп Морріс" запустив IQOS, діючий на основі технології нагрівання тютюну. Обидві афілійовані компанії забезпечують роботою понад 1,300 тис. Чол.

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