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Двоє громадян РФ намагалися влаштуватися на службу в Національну гвардію, - військова контррозвідка СБУ

Двоє громадян РФ намагалися влаштуватися на службу в Національну гвардію, - військова контррозвідка СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила двох громадян РФ, які намагалися влаштуватися в Національну гвардію, в наявності подвійного громадянства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Двоє мешканців Києва, один з яких колишній співробітник МВС, інший – уродженець Росії, намагалися укласти контракт на проходження військової служби в Національній гвардії України. Під час оформлення відповідних документів кандидати свідомо приховали наявність громадянства РФ.

Встановлено, що колишній міліціонер одержав іноземний паспорт під час перебування на тимчасово анексованій території АР Крим. За оперативними даними, чоловік мав зв’язки серед представників окупаційних правоохоронних органів на півострові. Другий ‒ закінчив школу в РФ, отримав російський паспорт, невдовзі переїхав на постійне проживання в нашу країну і став її громадянином.

Наразі перевіряється інформація щодо причетності викритих осіб до діяльності спецслужб РФ.

Служба безпеки України передала отриману інформацію командуванню Національної гвардії для прийняття відповідних рішень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ запобігла теракту, організованому "МДБ" ДНР": намагалися підірвати електропідстанцію в зоні ООС. ФОТОрепортаж

Автор: 

росія (64871) СБУ (12761) Національна гвардія (1515) військова контррозвідка (32)


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Топ коментарі
+9
Не фиг было скрывать наличие российского гражданства. Но для обмена сойдет.
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30.11.2020 12:09
+8
у меня простой вопрос - а нашим контразведчикам за єто не чего не будет - а то как то за них переживать начинаю
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30.11.2020 12:00
+5
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30.11.2020 12:24
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Не фиг было скрывать наличие российского гражданства. Но для обмена сойдет.
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30.11.2020 12:09 Відповісти
у меня простой вопрос - а нашим контразведчикам за єто не чего не будет - а то как то за них переживать начинаю
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30.11.2020 12:00 Відповісти
Не хвилюйтеся. Їх видно "ткнули носом", діватися було ніяк, не віддавати ж "лаври перемоги", та і наприкінці року треба ж мати якісь показники в роботі.
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30.11.2020 12:30 Відповісти
ЗЕ6іл і так їх там наплодив...
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30.11.2020 12:22 Відповісти
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30.11.2020 12:24 Відповісти
а в вру сколько сидит явных и тайных врагов..!? СБУ не хочет там покопаться..!?
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30.11.2020 12:26 Відповісти
а толку?
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30.11.2020 13:41 Відповісти
Тим більше на передову можна і не їхати, починати "зверху" і з тилу.
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30.11.2020 12:32 Відповісти
не верю - они до сих пор не мугут определить наличие 2-ого гражданства ни у труханова, ни у кого из офиса президента, ни у кернеса, а тут бац- и определили...
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30.11.2020 12:46 Відповісти
тю.. в нас оно в Раду на роботу кацапи-зажопники без проблем влаштовуються..
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30.11.2020 13:28 Відповісти
тут само напрашивается "а че так можно было?"
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30.11.2020 13:40 Відповісти
Ну например у Баканова жена россиянка с российским гражданством ,у Ермака отец ФСБешник в России, Портнов наверняка гражданин РФ, а Ара Хамия получил украинское гражданство лишь в 2015 году и возможно так же является и гражданином РФ,о Труханове и Пальчевском с Шариём и говорить не хочется это 101% россияне да ещё и наверняка шпионы.
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30.11.2020 13:55 Відповісти
Мне вот что интересно... Служба в украинской нацгвардии не является особо престижной. Потому что завтра тебя могут поставить на какой-нибудь майдан, где разные бывают варианты для жизни. В росгвардии, насколько мне известно, зарплата выше да и опасности меньше. Что же их заставило, имея такой выбор, пойти в украинскую НГ?
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30.11.2020 13:59 Відповісти
все простоь- сначала они то и устроились в росгвардию или куда еще потеплее, а уже оттуда их и отправили в командировку к нам..
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30.11.2020 14:19 Відповісти
В нацгвардии потеплее? Смешно. На сегодня это - единственная силовая структура в Украине, где с 14-го года гибнут срочники. Плюс - возвращение из зоны АТО, пару дней отдыха, а потом "на Киев" под Радой стоять. В остальное время командование заботливо думает, чтоб у тебя не появилось свободное время и отправляет на всякого рода патрулирования и стояния на "акциях" из 3,5 калек. Я в свое время это прошел - по горло хватило. В этом году в нашу часть перевелся пацанчик из "Азова", чтоб дома служить. После 2 месяцев сказал "дануегона***" и сбежал опять в "Азов", потому что выигрывал во всем: свободном времени, зарплате, обеспечении. Не... нах, нах, если опять мобилизация, то буду всеми силами решать, лишь бы в другую структуру, пусть на передок, пусть в самую жопу, лишь бы не в НГ.
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30.11.2020 14:32 Відповісти
Чому це москалів у мери Українських міст та у депутати можна, а у мусора ні?
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30.11.2020 20:40 Відповісти
 
 