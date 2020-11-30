"Слуга народу" пропонує запросити Степанова на годину запитань до уряду в Раді: хочуть знати про можливі варіанти локдаунів

Фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді пропонує запросити в п'ятницю на годину запитань до уряду міністра охорони здоров'я Максима Степанова і весь склад Кабінету Міністрів з метою обговорення особливостей боротьби з коронавірусною хворобою і можливості запровадження локдауну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко на погоджувальній раді депутатських фракцій (депутатських груп) Ради в понеділок, 30 листопада.

"Щодо години запитань до уряду, звичайно, зараз тема номер один у країні - це медицина, це пандемія, це можливі варіанти локдауну... Тому запрошуємо вже традиційно знову пана Степанова і весь Кабінет Міністрів для відповідей на запитання про боротьбу з епідемією і можливі варіанти локдаунів, карантинів. Гадаю, до п'ятниці це все вже буде відомо", - сказав він.

Також читайте: За добу від COVID-19 у Києві померли 13 осіб, виявили 1460 нових випадків, серед захворілих 162 дитини і 62 медики, - Кличко