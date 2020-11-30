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Новини Коронавірус і карантин
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"Слуга народу" пропонує запросити Степанова на годину запитань до уряду в Раді: хочуть знати про можливі варіанти локдаунів

Фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді пропонує запросити в п'ятницю на годину запитань до уряду міністра охорони здоров'я Максима Степанова і весь склад Кабінету Міністрів з метою обговорення особливостей боротьби з коронавірусною хворобою і можливості запровадження локдауну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко на погоджувальній раді депутатських фракцій (депутатських груп) Ради в понеділок, 30 листопада.

"Щодо години запитань до уряду, звичайно, зараз тема номер один у країні - це медицина, це пандемія, це можливі варіанти локдауну... Тому запрошуємо вже традиційно знову пана Степанова і весь Кабінет Міністрів для відповідей на запитання про боротьбу з епідемією і можливі варіанти локдаунів, карантинів. Гадаю, до п'ятниці це все вже буде відомо", - сказав він.

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Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5389) Степанов Максим (2196) Корнієнко (666) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) локдаун (339)


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на конюшню бы их лучше и пороть ,пороть и пороть - хотя даже такие методы для них бесполезны - где таких берут не понятно - но мы это точно заслужили ,все вместе
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30.11.2020 12:10 Відповісти
Потрібно знімати Степанова, він просто витрачає наш час і гроші на корупцію та безглузді речі. Замість того щоб готувати лікарні та нові шпиталі, Степанов нічого не робить і надіється на локдаун, який за нього зробить всю роботу. Дурний Степанов не розуміє що локдаун нічого не змінить в дінамиці нових заражень! Карантин вихідного дня нічого не дав, але Степанов та Радуцький цього не зрозуміли, Шмигаль та Зеленський бездіяльні і бояться приймати рішення, отже Верховна Рада як верховний орган влади в Україні має втрутитись в ситуацію, зняти Радуцького та Степанова і повернути Супрун на посаду міністра МОЗ.
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30.11.2020 12:15 Відповісти
Почему Степанов не работал ? А утренние так шоу о количестве заболевших ?
Хотя мог бы тогда заниматься кислородом - сколько жизней бы сберёг
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30.11.2020 12:26 Відповісти
Фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде предлагает пригласить в пятницу на час вопросов к правительству министра здравоохранениязахоронения Максима Степанова...
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30.11.2020 12:18 Відповісти
Какие любопытные слуги. Народа.
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30.11.2020 12:20 Відповісти
Локдаун может быть один - прекратить платить депутатам и чиновникам зарплату на период карантина

бо зарплата берётся из налогов украинского бизнеса , которому хотят запретить работать
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30.11.2020 12:22 Відповісти
ЗНАЮТ ЛИ СЛУГИ КТО ИМ ПЛАТИТ ?
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30.11.2020 12:23 Відповісти
ДЕЩО З "ПАРАЛЕЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ"...

САДОВИЙ ПРОТИ . ЗАКРИТТЯ МІСЦЬ РОЗВАГ ТУРИСТІВ

https://portal.lviv.ua/news/2020/11/30/sadovyj-pro-povnyj-*******-rizdvo-u-lvovi-skasovuvaty-ne-mozhna
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30.11.2020 13:04 Відповісти
 
 