"Слуга народу" пропонує запросити Степанова на годину запитань до уряду в Раді: хочуть знати про можливі варіанти локдаунів
Фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді пропонує запросити в п'ятницю на годину запитань до уряду міністра охорони здоров'я Максима Степанова і весь склад Кабінету Міністрів з метою обговорення особливостей боротьби з коронавірусною хворобою і можливості запровадження локдауну.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко на погоджувальній раді депутатських фракцій (депутатських груп) Ради в понеділок, 30 листопада.
"Щодо години запитань до уряду, звичайно, зараз тема номер один у країні - це медицина, це пандемія, це можливі варіанти локдауну... Тому запрошуємо вже традиційно знову пана Степанова і весь Кабінет Міністрів для відповідей на запитання про боротьбу з епідемією і можливі варіанти локдаунів, карантинів. Гадаю, до п'ятниці це все вже буде відомо", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
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Хотя мог бы тогда заниматься кислородом - сколько жизней бы сберёг
охранениязахоронения Максима Степанова...
бо зарплата берётся из налогов украинского бизнеса , которому хотят запретить работать
САДОВИЙ ПРОТИ . ЗАКРИТТЯ МІСЦЬ РОЗВАГ ТУРИСТІВ
https://portal.lviv.ua/news/2020/11/30/sadovyj-pro-povnyj-*******-rizdvo-u-lvovi-skasovuvaty-ne-mozhna