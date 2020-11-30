За добу від COVID-19 у Києві померли 13 осіб, виявили 1460 нових випадків, серед захворілих 162 дитини і 62 медики, - Кличко

За минулу добу COVID-19 в Києві захворіли 1460 осіб, 13 хворих померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

"У Києві за минулу добу виявили ще 1460 хворих на коронавірус. 13 випадків – летальні. Усього від коронавірусу за період пандемії померли 1292 киянина. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 70 478", - повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворіли: 783 жінки віком від 18 до 94 років і 99 дівчаток від семи місяців до 17 років. А також 515 чоловіків віком від 19 до 89 рокiв і 63 хлопчика від дев'яти місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, і 62 медики.

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До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 86 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці за добу 88 людей. Усього коронавірус подолали 22 843 мешканці Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 256, Подільському – 230 та в Деснянському районі – 180 випадків", - зазначив Віталій Кличко.