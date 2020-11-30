Стефанчук закликав Раду розглянути законопроєкт про народовладдя через референдум у вівторок

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав парламент 1 грудня розглянути законопроєкт про народовладдя через референдум.

Про це заявив перший віцеспікер на погоджувальній раді депутатських фракцій (депутатських груп) Ради в понеділок, 30 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Колеги, я ще раз закликаю вас, я знаю, що всі процедури вже пройдено, завтра, в цей історичний для України день (29-та річниця з дня проведення загальнонаціонального референдуму про проголошення Незалежності України, - Ред.), перейти до розгляду законопроєкту про народовладдя через референдум №3612, внесеного президентом Володимиром Зеленським", - зазначив Стефанчук.

Він закликав розглянути цей законопроєкт без особливих дискусій, оскільки "всі ці питання вже обговорено і є всі позитивні висновки та юридичного управління, і головного експертного управління".

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