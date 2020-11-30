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Стефанчук закликав Раду розглянути законопроєкт про народовладдя через референдум у вівторок

Стефанчук закликав Раду розглянути законопроєкт про народовладдя через референдум у вівторок

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав парламент 1 грудня розглянути законопроєкт про народовладдя через референдум.

Про це заявив перший віцеспікер на погоджувальній раді депутатських фракцій (депутатських груп) Ради в понеділок, 30 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Колеги, я ще раз закликаю вас, я знаю, що всі процедури вже пройдено, завтра, в цей історичний для України день (29-та річниця з дня проведення загальнонаціонального референдуму про проголошення Незалежності України, - Ред.), перейти до розгляду законопроєкту про народовладдя через референдум №3612, внесеного президентом Володимиром Зеленським", - зазначив Стефанчук.

Він закликав розглянути цей законопроєкт без особливих дискусій, оскільки "всі ці питання вже обговорено і є всі позитивні висновки та юридичного управління, і головного експертного управління".

Також читайте: Профільний комітет Ради схвалив до розгляду в другому читанні законопроєкт Зеленського про референдум

Автор: 

ВР (14940) референдум (627) Стефанчук Руслан (749)


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Топ коментарі
+12
Референдуми і маніпуляції за допомогою референдумів - це кремлівський метод руйнації держав.
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30.11.2020 12:33
+9
Ніякого народовладдя нам більше не потрібно! Це чергова дурка, щоб олігархи через референдуми вирішували свої питання! Не буде цього!
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30.11.2020 12:30
+8
Мертветчук стефанчуку видно хорошо платит 😀😀😀
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30.11.2020 12:34
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Стефанчук призвал Раду рассмотреть законопроект о народовластии через референдум во вторник.

Після дощичку в четвер...
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30.11.2020 12:29 Відповісти
Ніякого народовладдя нам більше не потрібно! Це чергова дурка, щоб олігархи через референдуми вирішували свої питання! Не буде цього!
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30.11.2020 12:30 Відповісти
Якраз народовладдя потрібне, а не "слуги народу". Просто сьогоднішня влада зробить так, що замість народовладдя буде олігарховладдя.
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30.11.2020 12:33 Відповісти
Народу який обрав презом зеленського треба не народовладдя а лоботомія.
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30.11.2020 12:38 Відповісти
Чтобы было народовластие, нужно чтобы дедушки-бабушки(которых около десятка миллионов) сохранили хоть какие-то остатки разума. Нельзя давать такие инструменты людям, которые совершенно не понимают, что с этим делать. Слуги народа и пришли к власти только потому, что народ лишился разума. Результат налицо.
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30.11.2020 12:39 Відповісти
зеленый мешок с гавном
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30.11.2020 13:41 Відповісти
все новое хорошо забитое старое...

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30.11.2020 12:30 Відповісти
Местным властям власть давно передана,проснулся блин,децентрализатор...
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30.11.2020 12:32 Відповісти
Референдуми і маніпуляції за допомогою референдумів - це кремлівський метод руйнації держав.
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30.11.2020 12:33 Відповісти
Мертветчук протягивает тему

лучше бы протянул ноги , кащейчик 😀
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30.11.2020 12:36 Відповісти
Мертветчук стефанчуку видно хорошо платит 😀😀😀
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30.11.2020 12:34 Відповісти
В стране шопа, а слуги урода продолжают заниматься популизмом для быдломасс
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30.11.2020 12:34 Відповісти
Великую Германию товарищ Гитлер, с помощью референдумов, слепил за 6 лет)
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30.11.2020 12:36 Відповісти
уже на даунбассе и в Крыму было народовластие по зову сердца, что то олигархи задумали и хряк запел про властие))
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30.11.2020 12:36 Відповісти
Денех нет,но вы держитесь Времена Кучмы вернулись с задержкой выплат зарплат и пенсий.А я вам год назад говорил..Кучмизмом запахло...Не верили..
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30.11.2020 12:36 Відповісти
Народовладдя від Зе виглядає десь так.

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30.11.2020 12:37 Відповісти
мерзотна зе -свиня.
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30.11.2020 12:42 Відповісти
Свинарчук. Настоящий,а не фейковый.
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30.11.2020 13:26 Відповісти
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30.11.2020 12:42 Відповісти
Падение гривны не за горами...,Зеля вяликий Ыканамист Готовимся 1 доллар = 40 гривен...
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30.11.2020 12:43 Відповісти
Так уже ж по-моему и по 100 было, а потом правда снизили до 50. Теперь значит 40. Просто не знаешь к чему уже и готовиться.
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30.11.2020 12:48 Відповісти
А шо уже по стописят отменяется?
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30.11.2020 12:50 Відповісти
можеш бахнуть і двєстіпіісят.
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30.11.2020 12:54 Відповісти
Гривня 100 гривен никогда не была,это пока что не Венесуэлла....
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30.11.2020 12:53 Відповісти
У Зеленского выход один....единственный...
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30.11.2020 12:55 Відповісти
скільки прейдеться слідуючому парламенту і президенту відміняти законів і рішень,завалять роботою зеленодуби
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30.11.2020 12:55 Відповісти
Транш ВМФ не дадут,а посему дефолт...КГБист ждет не дождется... Но...
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30.11.2020 13:00 Відповісти
За бюджет взятись нема коли, бо рехверендуму хочеться...
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30.11.2020 13:14 Відповісти
Свинарчуку нейметься! Опять пургу несет.
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30.11.2020 13:23 Відповісти
ВСЁ УЖЕ ПОРЕШАЛИ, СТАЛИ ЖИТЬ ЛУЧШЕ, ВЕСЕЛЕЙ,! НУ А ТЕПЕРЬ РРЕФФЕРРЕННДУМ! ТАДАМ!!!
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30.11.2020 13:51 Відповісти
 
 