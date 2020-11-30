У медзакладах Києва сьогодні лікуються 2,2 тис. хворих на COVID-19, з яких 926 - тяжкі. Заповненість ліжко-місць - 57%, - Кличко
На сьогодні заповненість ліжко-місць у комунальних медзакладах столиці становить майже 57%.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.
"Як бачимо, у нас стабільно велика кількість хворих, які потребують госпіталізації. Всього в стаціонарах медичних закладів міста сьогодні лікуються 2222 хворих на коронавірус. З них 35 дітей. 926 пацієнтів перебувають у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1335 осіб. З апаратами ШВЛ - 31 хворий, - сказав Кличко.
Також мер додав, що заповненість ліжко-місць у комунальних медзакладах столиці становить майже 57%.
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Нужно больше развивать чиновников , силовиков , прокуроров и судей . И обязательно ещё больше повысить им зарплату .
Они решат все наши проблемы .