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Новини Коронавірус і карантин
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У медзакладах Києва сьогодні лікуються 2,2 тис. хворих на COVID-19, з яких 926 - тяжкі. Заповненість ліжко-місць - 57%, - Кличко

У медзакладах Києва сьогодні лікуються 2,2 тис. хворих на COVID-19, з яких 926 - тяжкі. Заповненість ліжко-місць - 57%, - Кличко

На сьогодні заповненість ліжко-місць у комунальних медзакладах столиці становить майже 57%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"Як бачимо, у нас стабільно велика кількість хворих, які потребують госпіталізації. Всього в стаціонарах медичних закладів міста сьогодні лікуються 2222 хворих на коронавірус. З них 35 дітей. 926 пацієнтів перебувають у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1335 осіб. З апаратами ШВЛ - 31 хворий, - сказав Кличко.

Також мер додав, що заповненість ліжко-місць у комунальних медзакладах столиці становить майже 57%.

Також читайте: За добу від COVID-19 у Києві померли 13 осіб, виявили 1460 нових випадків, серед захворілих 162 дитини і 62 медики, - Кличко

Автор: 

карантин (18172) Кличко (3505) госпіталізація (187) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Статистичні звіти - це добре. Але чомусь ні пари з вуст, як місто буде боротись з поширенням пандемії.
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30.11.2020 12:31 Відповісти
Нужно ещё больше сократить врачей и сами больницы . Скайп и Гугл наше всё .

Нужно больше развивать чиновников , силовиков , прокуроров и судей . И обязательно ещё больше повысить им зарплату .

Они решат все наши проблемы .
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30.11.2020 12:35 Відповісти
 
 