У медзакладах Києва сьогодні лікуються 2,2 тис. хворих на COVID-19, з яких 926 - тяжкі. Заповненість ліжко-місць - 57%, - Кличко

На сьогодні заповненість ліжко-місць у комунальних медзакладах столиці становить майже 57%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"Як бачимо, у нас стабільно велика кількість хворих, які потребують госпіталізації. Всього в стаціонарах медичних закладів міста сьогодні лікуються 2222 хворих на коронавірус. З них 35 дітей. 926 пацієнтів перебувають у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1335 осіб. З апаратами ШВЛ - 31 хворий, - сказав Кличко.

Також мер додав, що заповненість ліжко-місць у комунальних медзакладах столиці становить майже 57%.

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