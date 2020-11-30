Заява Татарова проти НАБУ - це удар на випередження з боку Офісу Президента, - Бутусов

Як би зараз ці заяви ОП не намагався виправдати, підґрунтя очевидне - влада хоче захиститися заздалегідь від нових корупційних розслідувань, які, як видно, зачіпають найближчих співробітників президента Зеленського.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Найімовірніше, Татаров як заступник голови ОП з питань правоохоронних органів, отримав за своїми каналами інформацію про операцію НАБУ, яка йому сильно не сподобалася. І заява Татарова прямо суперечить його службовим обов'язкам - він має координувати роботу правоохоронців, а не виступати проти однієї зі структур. Конфлікт інтересів очевидний. Ну скажемо доступніше, це якби під час концерту Зеленського адвокат "Кварталу" вискочив би на сцену зі своєю особистою думкою. Але президент Зеленський чомусь не поспішає цей конфлікт вирішувати.

Володимир Зеленський у всіх гострих політичних сутичках вичікує ситуацію, поки не бачить, у який бік хитнеться громадська думка і який розклад сил у його оточенні.

Висновок очевидний: Татаров вирішив заздалегідь випередити якийсь негатив і занести президенту інформацію, яка дискредитує НАБУ і виправдовує, тим самим, самого Татарова і тих, хто за ним стоїть.

Те, що Татарова після зухвалої витівки не звільнили, означає, що в конфлікті Татарова і НАБУ глава ОП Андрій Єрмак вирішив підтримати Татарова.

У тому випадку, якщо справа НАБУ стосується особисто Олега Татарова, то слід врахувати, що він адвокат, тобто спецсуб'єкт. І санкцію на дії проти нього має підписувати Спеціальний антикорупційний прокурор. А оскільки главу САП наразі не призначено, то підписувати санкції щодо спецсуб'єкта має Генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Татаров виконує плани глави Офісу Президента Андрія Єрмака, і вони проводять кампанію зі звільнення директора НАБУ, а також щодо звільнення Генерального прокурора. І саме Офіс Президента домігся звільнення з Держбюро розслідувань близького до Венедиктової заступника голови ДБР Олександра Бабікова, і відсторонили від виконання обов'язків глави ДБР іншого призначенця Генпрокурора Олександра Соколова.

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А це значить, що в боротьбі з Офісом Президента Генпрокурор може завдати у відповідь удару, якщо підтримає дії НАБУ.

Подивимося на розвиток ситуації. З огляду на всі ознаками, насувається новий скандал", - розповів Бутусов.

Нагадаємо, 19 листопада президент Володимир Зеленський гарантував послам G7 збереження посади директора Національного антикорупційного бюро за Артемом Ситником.

Кабмін під час засідання 26 листопада схвалив проєкт "перехідного" закону, яким пропонується дозволити Артему Ситнику виконувати обов'язки директора НАБУ до призначення нового керівника.

На наступний день законопроєкт про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро України" зареєстрований у Верховній Раді.

Коментуючи цей документ, заступник керівника Офісу Президента України Олег Татаров заявив, що Ситник "не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і повинен піти".

У відповідь в Офісі Президента заявили, що заява Татарова про НАБУ не відображає офіційної позиції президента України Зеленського.