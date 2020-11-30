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Новини
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Заява Татарова проти НАБУ - це удар на випередження з боку Офісу Президента, - Бутусов

Заява Татарова проти НАБУ - це удар на випередження з боку Офісу Президента, - Бутусов

Як би зараз ці заяви ОП не намагався виправдати, підґрунтя очевидне - влада хоче захиститися заздалегідь від нових корупційних розслідувань, які, як видно, зачіпають найближчих співробітників президента Зеленського.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Найімовірніше, Татаров як заступник голови ОП з питань правоохоронних органів, отримав за своїми каналами інформацію про операцію НАБУ, яка йому сильно не сподобалася. І заява Татарова прямо суперечить його службовим обов'язкам - він має координувати роботу правоохоронців, а не виступати проти однієї зі структур. Конфлікт інтересів очевидний. Ну скажемо доступніше, це якби під час концерту Зеленського адвокат "Кварталу" вискочив би на сцену зі своєю особистою думкою. Але президент Зеленський чомусь не поспішає цей конфлікт вирішувати.

Володимир Зеленський у всіх гострих політичних сутичках вичікує ситуацію, поки не бачить, у який бік хитнеться громадська думка і який розклад сил у його оточенні.

Висновок очевидний: Татаров вирішив заздалегідь випередити якийсь негатив і занести президенту інформацію, яка дискредитує НАБУ і виправдовує, тим самим, самого Татарова і тих, хто за ним стоїть.

Те, що Татарова після зухвалої витівки не звільнили, означає, що в конфлікті Татарова і НАБУ глава ОП Андрій Єрмак вирішив підтримати Татарова.

У тому випадку, якщо справа НАБУ стосується особисто Олега Татарова, то слід врахувати, що він адвокат, тобто спецсуб'єкт. І санкцію на дії проти нього має підписувати Спеціальний антикорупційний прокурор. А оскільки главу САП наразі не призначено, то підписувати санкції щодо спецсуб'єкта має Генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Татаров виконує плани глави Офісу Президента Андрія Єрмака, і вони проводять кампанію зі звільнення директора НАБУ, а також щодо звільнення Генерального прокурора. І саме Офіс Президента домігся звільнення з Держбюро розслідувань близького до Венедиктової заступника голови ДБР Олександра Бабікова, і відсторонили від виконання обов'язків глави ДБР іншого призначенця Генпрокурора Олександра Соколова.

Також читайте: Заява Татарова про НАБУ не відображає офіційної позиції президента України Зеленського, - ОП

А це значить, що в боротьбі з Офісом Президента Генпрокурор може завдати у відповідь удару, якщо підтримає дії НАБУ.

Подивимося на розвиток ситуації. З огляду на всі ознаками, насувається новий скандал", - розповів Бутусов.

Нагадаємо, 19 листопада президент Володимир Зеленський гарантував послам G7 збереження посади директора Національного антикорупційного бюро за Артемом Ситником.

Кабмін під час засідання 26 листопада схвалив проєкт "перехідного" закону, яким пропонується дозволити Артему Ситнику виконувати обов'язки директора НАБУ до призначення нового керівника.

На наступний день законопроєкт про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро України" зареєстрований у Верховній Раді.

Коментуючи цей документ, заступник керівника Офісу Президента України Олег Татаров заявив, що Ситник "не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і повинен піти".

У відповідь в Офісі Президента заявили, що заява Татарова про НАБУ не відображає офіційної позиції президента України Зеленського.

Автор: 

НАБУ (5057) Зеленський (23653) Бутусов Юрій (3574) ДБР (3467) Венедіктова (829) Єрмак Андрій (1366) Бабіков (77) Соколов Олександр (32) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+22
Такого бардака во власти Украина еще не знала. Что бы у зама ОП була власна думка, которую он озвучил не согласовав с президентом(прости господи), это уже за гранью Заметьте не в постели с женой или любовницей, а на голубом глазу вывалил власну думку народу. Він ще на посаді?...запитують посли G7
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30.11.2020 12:48
+21
Оказывается, сотрудник аппарата президента имеет право проводить свою собственную политику, и имеет право на свое мнение по ключевым государственным вопросам, даже если его мнение идет вразрез с мнением президента! Но это правда, ведь адвокат Татаров назначен Андреем Ермаком в ОП потому что он отображает мнение не Зеленского, а своего клиента Андрея Портнова - экс-замглавы администрации Януковича. Юрий Бутусов
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30.11.2020 12:58
+14
Постійні інформаційні провокації влади відволікають увагу від дерибану, задовбують громадян і руйнують репутацію країни. Це мета гуззкаваміра і Коломойського, втілена Зеленським?
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30.11.2020 13:07
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Просто виставляють замість себе одіозних фігур, на голови яких ллється критика. А самі тим часом у каламутній воді провертають свої гешефти.
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30.11.2020 12:36 Відповісти
какое болото развел зеленый окурок
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30.11.2020 13:35 Відповісти
Все эти надстройки для якобы борьбы просто перевод средств и отвлечение внимания . Никто не посажен и никто никогда не сядет .

Ни для этого эти конторки создаются ...
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30.11.2020 12:45 Відповісти
Такого бардака во власти Украина еще не знала. Что бы у зама ОП була власна думка, которую он озвучил не согласовав с президентом(прости господи), это уже за гранью Заметьте не в постели с женой или любовницей, а на голубом глазу вывалил власну думку народу. Він ще на посаді?...запитують посли G7
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30.11.2020 12:48 Відповісти
Просто уже стало интересно наблюдать за этим цирком. Что Зиц-клоун еще придумает? Жаль, что страдать будем мы. А окружение Зиц-клоуна еще те "чистые и пушистые". Да, как и он сам, скорее всего.
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30.11.2020 12:56 Відповісти
Оказывается, сотрудник аппарата президента имеет право проводить свою собственную политику, и имеет право на свое мнение по ключевым государственным вопросам, даже если его мнение идет вразрез с мнением президента! Но это правда, ведь адвокат Татаров назначен Андреем Ермаком в ОП потому что он отображает мнение не Зеленского, а своего клиента Андрея Портнова - экс-замглавы администрации Януковича. Юрий Бутусов
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30.11.2020 12:58 Відповісти
Ну так вся ж ОПа- презЕденти.
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30.11.2020 13:08 Відповісти
Слова Татарова о Сытнике не отражают позиции Зеленского - ОП.
Слова Давида Арахамии об "интеллектуальном карантине" не отражают позиции интеллекта - Интеллект.
Слова автора "Слова о полку Игореве" - о полку Игоревом - не отражают позиции Игоря - Полк Игоря.
Слова Челюстей о пропавшем без вести курортнике не отражают позиции заведующего пляжем - Кабинет заведующего пляжем.
Остановите меня кто-нибудь!
Евгений Кузьменко .
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30.11.2020 13:32 Відповісти
Постійні інформаційні провокації влади відволікають увагу від дерибану, задовбують громадян і руйнують репутацію країни. Це мета гуззкаваміра і Коломойського, втілена Зеленським?
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30.11.2020 13:07 Відповісти
"Ну скажем доступней, это как если во время концерта Зеленского адвокат "Квартала" выскочил бы на сцену со своим личным мнением."

Юрий, вы сказали доступнее и попали в самую точку. Дело в том, что концерт "Квартала" уже 1,5 года как транслируется с Банковой, а тех, кто не согласен с личным мнением "руководящего" им имбецильного дегенерата они щемят так, как могут. Получается это у них так же тупо, как и всё остальное, за что они берутся, поэтому вонь от них уже по всему миру расползлась.
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30.11.2020 13:18 Відповісти
Це не президент, я якась статистична погрішність.
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30.11.2020 13:25 Відповісти
А в Татарова не повернувся язик заявити, що і президент не має морального права займати свою посаду?
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30.11.2020 13:38 Відповісти
Читаем - В ответ в Офисе Президента заявили, что .
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30.11.2020 13:47 Відповісти
Хуцпа від блаЗЄнських. Ви здивовані? Отакої!

пане Юрію, Вас попереджели про те, що буде саме так.
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30.11.2020 13:49 Відповісти
а попереджали... не те що пригадую - а пам'ятаю! Щоправда, деякі намагаються забути наші попередження...
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30.11.2020 14:54 Відповісти
"Судя по всем признакам, надвигается новый скандал" - а можна подождать? А то я записувати (скандали) не встигаю.
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30.11.2020 13:49 Відповісти
Росія закликала Францію ставитись "більш відповідально" до ролі посередника у Мінському процесі
Про це йдеться у заяві МЗС РФ.У Росії розкритикували заяву МЗС Франції, щодо неімплементації "формули Штайнмаєра" у українське законодавстві - це було виправдано тривалими дискусіями в Тристоронній контактній групі.Москва підкреслює, що "формула Штайнмаєра" визначає компромісний порядок набуття чинності закону про статус Донбасу.

Хорошие новости - судя по тому ,КАК!!! ********* с пеной у рта сегодня гнали на Германию и Францию , не обсуждая тему ДЫР , это отличная новость .
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30.11.2020 13:55 Відповісти
"95-ый" у власти, как выгребная яма-404.., пардон копростан, всё гавно туда сливается! То "заслуженный юрист" - бохдан, то "заслуженный юрист" - татарOFF! Блин, ну и вони от от зЕлённой биомассы...
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30.11.2020 13:57 Відповісти
що таке "Ненпрокурор" в тексті??
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30.11.2020 14:07 Відповісти
високоповажний шеф! це тріо намагається зачистити сліди. Справа виходить на фініш. і, крім того, їх причетність до плівок Вовка, які не опубліковані. Скоріш за все там принижують саме Преза. там фокуси з приватом, зговір членів конституційного суду в обхід Преза, макулатура проти петра (звертають на генпрокуроршу) тощо. ці хлопці вперлись в стіну, нічого не получається. А єрмак хоче перевести стрілки на інших. глухий кут в ТКГ, як попереджував Козак, провал з крадіжкою плівок, продаж вагнерівців, недолуге "братання" з Пушиліним (кравчук,фокін). стара суддівська гвардія портного поріділа і нічого не може протиставити Верховному суду. спринтер Андрій Богдан не зміг усмирити ВС, ліквідувати НАБУ, скасувати земельну реформу. Зараз одна надія на КС, а підготовка була славною- нема конкурсу в ДБР,САП,. в КС в КС он вже кворум підбирають, одна членкіня СН прямо сказала я буду суддею КС, я одна достойна.
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30.11.2020 14:31 Відповісти
Такого бардака як правлять СЛУГИ УРОДИ в Україні не Було! Простло жах, і медицина і соціалка.і поліція один ДЕСТРУКТИВ за це подяка НОРОДУ 73% що вибрали слугуродів!!!
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30.11.2020 14:38 Відповісти
у шелкопера суркова був проект глубинного государства, адепти суркова в Україні цей проект перетворили в болотне государство, а болото як природне середовище саме не зникає, його необхідно осушувати. Болотні метастази окреслені виключно ОПУ з частковим вкрапленням у КС, печерський суд міноборони, сбу тощо, вони не впялися у всю Україну. і при осушенні московського болота всі водяні, вії зникнуть без вороття разом із своїми груповодами.
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30.11.2020 14:45 Відповісти
чума на оба ваших дома
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30.11.2020 14:47 Відповісти
Пособники Хряка рвутся к реваншу.
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30.11.2020 15:40 Відповісти
То, что генеральная прокуроркиня стала копать под любимое детище Зеленского , где расхищались деньги COVID фонда, говорит о том, что Венедиктова переходит в оппозицию к Зеленскому и хочет заранее обставить свое предстоящее увольнение, как месть за расследование махинаций. После увольнения, если все таки Зеленский на это решится, ушлая тетя многое расскажет о внутренней кухне в ОП.
https://antikor.com.ua/articles/422696-zelenskogo_objazateljno_vse_predadut_po_ego_he_vine
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30.11.2020 19:23 Відповісти
Рыгоанальные недоноски не будут править Украиной, и никакой Аваков не поможет.
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30.11.2020 22:26 Відповісти
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
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14.12.2020 19:58 Відповісти
 
 