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На засідання Комітету Ради не винесено важливі питання про підтримку бізнесу і "євробляхи", - "слуга народу" Леонов

На засідання Комітету Ради не винесено важливі питання про підтримку бізнесу і

На засідання Комітету Ради з питань фінансів і податкової політики не винесені важливі питання про підтримку бізнесу в період локдауну, законопроєкти про РРО, податкові пільги для бізнесу, а також про "евробляхи".

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" Олексій Леонов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 14.00 відбудеться засідання комітету з питань фінансів і податкової політики. На жаль, на порядок денний не винесені такі вкрай важливі питання, як-от:

  1. Президентська ініціатива "Про підтримку малого і середнього бізнесу" в період локдауну згідно з яким, до 2 млн працюючих українців зможуть отримати компенсацію в розмірі 8 тис. грн. Як заявляв раніше Давид Арахамія, цей закон має бути прийнятий до 9 грудня
  2. Доля одного з найодіозніших законопроєктів про РРО.
  3. Податкові пільги для малого і середнього бізнесу: зменшення ПДВ, ЄСВ, скасування або зменшення земельного податку, військового збору та ін.
  4. Ініціативи від Кабінету Міністрів і комітету для підтримки сфери обслуговування, яка сьогодні найбільш вразлива через карантинних обмежень.
  5. Розгляд закону про "евробляхи" (зміни в процедуру митного оформлення автомобілів)", - зазначив парламентарій.

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За словами Леонова, всі перераховані вище законопроєкти повинні бути прийняті якнайшвидше.

"Але мабуть ми живемо в паралельній реальності, де у пана Гетманцева зовсім інші пріоритети. Чомусь інтереси гральних, енергетичних і сигаретних магнатів ставляться понад долі малого та середнього бізнесу в Україні. У мене питання до глави комітету Данила Гетманцева: чого ми чекаємо? Чому важливі для людей закони не виносяться на сьогоднішньому засіданні комітету?!" - підсумував нардеп.

Автор: 

ВР (14940) Гетманцев (869) Леонов Олексій (13)


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Топ коментарі
+3
ФОП при карантине не работали , а налоги заставляют платить

при этом Рада кидается деньгами налево и направо , например 100 млн на курсы укр языка для абитуриентов из Крыма и лугандона

а почему 100 млн не дать ФОП , которые понесли убытки за весну
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30.11.2020 12:44
+1
Пусть освобождают ФОП от налогов:

ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ВНЕСОК за спд
единый подарок за спд ,
единый социальный внесок за сотрудников спд,
податок на прибыток с зарплат сотрудников спд ,
военный сбор за сотрудников спд

А то останавливают работу, а налоги требуют , чтобы жилось роскошно депутатам
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30.11.2020 12:40
+1
прикольно одна шлюга урода - леонов критикует другую шлюгу - гетьманцева)

Непримиримая оппозиция прям

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30.11.2020 12:46
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Пусть освобождают ФОП от налогов:

ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ВНЕСОК за спд
единый подарок за спд ,
единый социальный внесок за сотрудников спд,
податок на прибыток с зарплат сотрудников спд ,
военный сбор за сотрудников спд

А то останавливают работу, а налоги требуют , чтобы жилось роскошно депутатам
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30.11.2020 12:40 Відповісти
ФОП при карантине не работали , а налоги заставляют платить

при этом Рада кидается деньгами налево и направо , например 100 млн на курсы укр языка для абитуриентов из Крыма и лугандона

а почему 100 млн не дать ФОП , которые понесли убытки за весну
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30.11.2020 12:44 Відповісти
прикольно одна шлюга урода - леонов критикует другую шлюгу - гетьманцева)

Непримиримая оппозиция прям

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30.11.2020 12:46 Відповісти
Закляті однопартійці
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30.11.2020 12:52 Відповісти
Якщо ви Гетьманцева називаєте шлюхою уродів - то заперечувати нічим. Дуже точно.

Тільки не називайте Лєонова шлюхою уродів. Бо він - насправді сутенер шлюх *****; дарма, що по документам в слугах.
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30.11.2020 13:21 Відповісти
Не надо бизнес поддерживать, нужно просто не мешать. И не закрывать фопов. И платить не надо тогда будет по 8 тысяч. За эти деньги расширяйте возможности больниц. Сейчас все равно всех по домам не загонишь
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30.11.2020 12:53 Відповісти
РРО мають бути однозначно, але з відповідальністю і звітністю треба переглянути, занадто все зарегульвано, має бути простіше, а по бляхах треба не тільки процедуру змінювати, а вартість акциз і ПДВ.
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30.11.2020 13:17 Відповісти
а чого ви чекали від цих кидал?
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30.11.2020 13:38 Відповісти
Да, на сегодня все так отлично в Украине, что самый важный на сегодня это вопрос о евробляхах.

народ не успокоится пока на таможне доплачивать за ввоз машины не будут
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30.11.2020 13:44 Відповісти
поршенко гарно контролює концлагер митних поборів , южаніна справляється щоб українці на раши ширпотребі камазі пазі уазі зілу довбешках які хавають по тоні палива за годину а Дафи податок 1 000 000 , а коли той мільон має підприємець відробити а ще і авто ?Це Геноцид і модний слуга став слугою олігархів
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30.11.2020 13:50 Відповісти
евробляхи это важный вопрос щас?
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30.11.2020 14:01 Відповісти
євробляхи чи бізнес ? Вантажні машини заборонено ввозити! Митний код товара 8703 становить 1.35 за кубік обєму двигуна!? тобто Ман реф чи бортовий чи інше з двигуном 12900 становить 17400 євро лиш акцизу !+мито + пдв! итого 40 тисяч доларів!!хто і коли ці тисячі має відробити тому і ніхто незавозить а переварють інше і так мучаться а тарифи на автоперевезення високі відповідно видрбраження на товара які ми купуємо ! ВИ що щоб ціни були захмарні !
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30.11.2020 14:18 Відповісти
Да запретите вы уже этот мелкий бизнес совсем.
Не издевайтесь!
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30.11.2020 14:30 Відповісти
http://od.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/179585.html так вже порошенко давно і заборонив 1.35 за кубік двигунавантажівок
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30.11.2020 14:38 Відповісти
 
 