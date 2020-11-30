На засідання Комітету Ради не винесено важливі питання про підтримку бізнесу і "євробляхи", - "слуга народу" Леонов
На засідання Комітету Ради з питань фінансів і податкової політики не винесені важливі питання про підтримку бізнесу в період локдауну, законопроєкти про РРО, податкові пільги для бізнесу, а також про "евробляхи".
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" Олексій Леонов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні о 14.00 відбудеться засідання комітету з питань фінансів і податкової політики. На жаль, на порядок денний не винесені такі вкрай важливі питання, як-от:
- Президентська ініціатива "Про підтримку малого і середнього бізнесу" в період локдауну згідно з яким, до 2 млн працюючих українців зможуть отримати компенсацію в розмірі 8 тис. грн. Як заявляв раніше Давид Арахамія, цей закон має бути прийнятий до 9 грудня
- Доля одного з найодіозніших законопроєктів про РРО.
- Податкові пільги для малого і середнього бізнесу: зменшення ПДВ, ЄСВ, скасування або зменшення земельного податку, військового збору та ін.
- Ініціативи від Кабінету Міністрів і комітету для підтримки сфери обслуговування, яка сьогодні найбільш вразлива через карантинних обмежень.
- Розгляд закону про "евробляхи" (зміни в процедуру митного оформлення автомобілів)", - зазначив парламентарій.
За словами Леонова, всі перераховані вище законопроєкти повинні бути прийняті якнайшвидше.
"Але мабуть ми живемо в паралельній реальності, де у пана Гетманцева зовсім інші пріоритети. Чомусь інтереси гральних, енергетичних і сигаретних магнатів ставляться понад долі малого та середнього бізнесу в Україні. У мене питання до глави комітету Данила Гетманцева: чого ми чекаємо? Чому важливі для людей закони не виносяться на сьогоднішньому засіданні комітету?!" - підсумував нардеп.
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ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ВНЕСОК за спд
единый подарок за спд ,
единый социальный внесок за сотрудников спд,
податок на прибыток с зарплат сотрудников спд ,
военный сбор за сотрудников спд
А то останавливают работу, а налоги требуют , чтобы жилось роскошно депутатам
при этом Рада кидается деньгами налево и направо , например 100 млн на курсы укр языка для абитуриентов из Крыма и лугандона
а почему 100 млн не дать ФОП , которые понесли убытки за весну
Непримиримая оппозиция прям
Тільки не називайте Лєонова шлюхою уродів. Бо він - насправді сутенер шлюх *****; дарма, що по документам в слугах.
народ не успокоится пока на таможне доплачивать за ввоз машины не будут
Не издевайтесь!