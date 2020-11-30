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Новини
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ДБР купило Land Cruiser майже за 2 млн грн і п'ять простіших позашляховиків по мільйону за штуку

Державне бюро розслідувань 20 і 24 листопада за результатами тендерів замовило в ТОВ "ВіДі Автострада" шість легкових автомобілів спеціального призначення 2020 р. випуску на загальну суму 8 120 000 грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші", про це повідомляється в системі "Прозорро".

До кінця року мають поставити тонований позашляховик Toyota Land Cruiser 200 4.6 Dual VVT-I 6 A/T Elegance із сигнально-гучномовним пристроєм та маячками на радіаторі за 1,8 млн грн. У салонах ця комплектація без спеціалізованого обладнання коштує 1 770 000 грн.

Автомобіль має клімат-контроль, круїз-контроль, задні та передні парктроніки, камеру заднього виду, системи активної безпеки, системи допомоги під час руху по бездоріжжю та систему моніторингу "сліпих" зон, підігрів керма, всіх сидінь і лобового та заднього стекол тощо. У ньому є фронтальні, бокові та колінні подушки безпеки водія і переднього пасажира, бокові подушки безпеки другого ряду, бокові захисні шторки для обох рядів.

ДБР купило Land Cruiser майже за 2 млн грн і пять простіших позашляховиків по мільйону за штуку 01

Крім того, замовили п’ять позашляховиків Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 D-4D 6 A/T у комплектації Base із сигнально-гучномовним пристроєм та маячками на радіаторі по 1,05-1,06 млн грн. У салонах цієї комплектації зараз немає, а інші коштують від 1 290 000 млн грн.

ДБР купило Land Cruiser майже за 2 млн грн і пять простіших позашляховиків по мільйону за штуку 02
Фото: із сайту "Наші гроші"

Ці автомобілі мають кондиціонер, системи активної безпеки, фронтальні та бокові подушки безпеки водія і переднього пасажира, колінну подушку безпеки водія, бокові захисні шторки, системи допомоги старту на підйому та під час руху згори тощо.

Усі шість автівок укомплектовані зимовими шинами і металевим захистом двигуна.

Також читайте: Рада закупила 14 автомобілів Toyota Camry за 12,5 млн грн

Сума угод на 0,04% нижча від загальної очікуваної вартості закупівель у 8 120 000 млн грн.

Єдиним конкурентом із такими самими автомобілями було львівське ТОВ "Сервісний центр "Діамант" Павла Волкова із Червонограда, яким керує Олександр Горбачов.

Засновниками "Віді Автострада" з-під Києва є ТОВ "Віді Алея" та ТОВ "Віді Груп", а кінцевим бенефіціаром – Віталій Джуринський. Усі три компанії входять в однойменну групу "ВіДі". Постачальник є офіційним дилером з продажу нових автомобілів Toyota.

Автор: 

авто (6131) держзакупівлі (383) ДБР (3467)


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Топ коментарі
+37


кожний з вас зєбіли припіздєнт. катайтесь!
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30.11.2020 12:55
+36
Хорошие недорогие велосипеды. Как и обещал презедент Зеленский
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30.11.2020 12:59
+24
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30.11.2020 13:00
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кожний з вас зєбіли припіздєнт. катайтесь!
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30.11.2020 12:55 Відповісти
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30.11.2020 12:58 Відповісти
Потрібно звільнити все керівництво ДБР яке причетно до цих закупівель, накуй, без пенсії та звання!
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30.11.2020 13:49 Відповісти
Коли чоловік Генпрокурорки поверне державі 750 тис. грн, шахрайським способом отриманих під час переоформлення на посаді? Вигнати накуй Генпрокурорку разом з її чоловіком, махінатори куєві.
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30.11.2020 13:50 Відповісти
Игорь , включи мозги ,100%свою Венедиктову назначил избранный тобой , профессиональный порношут зеленский,а

это значит , что ОН 🤢несёт ответственность за все ее действия и бездействие
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30.11.2020 14:46 Відповісти
Нєт, їйо барига падбросів зєлєнскаму, а он по неопитності патамушта чєсний і іскрєній, єщьо 100 днєй дайтє. Нічо-нічо, вже от от має проізойті економічєскій бум, саакашвілі всіх пересажає, а справжній палковнік гриценко водружить флаг перемоги лгбт на кутафьїй башні васільєвского сабора. А в хепі-апогеї, пуштун мустафа ****, в сікрєтному інстітуті оборонпрому, ексгумірує трупак брата порошенка і клонірує його для свідєтільскіх показаній в окружному адмінсуді. Отоді, вже точно порох не атвєртітся і наступить нірвана.
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30.11.2020 15:18 Відповісти
Красава)))
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30.11.2020 19:17 Відповісти
то було експірімєнтальноє мінутноє перевоплощеніє в середньостатістіческого зілібоба і скажу вам - дослід закінчився трагічєскі для тілівізора, а сусідам-алкашам навіть довелось визивать міліцію і батюшку.
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01.12.2020 09:29 Відповісти
даже если ты спрячешься в лесу за высоким забором, и просто будешь ждить как Робинзон Крузо, в один прекрасный день постучат, и скажут-эй, чьих будешь, кто позволил, гони монету!https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE

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30.11.2020 14:07 Відповісти
скажи коли та при кому було по іншому ...."слуги" себе шанують перед "господарями"...
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30.11.2020 13:18 Відповісти
при інших не було такого песдецю в країні, який влаштували зелені фігляри.
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30.11.2020 13:21 Відповісти
Так, так, так. Ось, зебіл навіть виправдовує презедента. Клоуна-наркомана, якого сам же і обрав. Зедауни будуть відстоювати свій даунський вибір навіть якщо це призведе до розвалу всієї країни. Бо вони ж не могли повестися на російський вислів: "Тільки не Порошенко!"
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30.11.2020 14:22 Відповісти
Слышал пословицу, что мыши окуевают настолько, насколько им кот позволяет?
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30.11.2020 15:04 Відповісти
ще потрібно розшифрувати хто і що сьогодні "коти" а що "миші" )))- а так все вірно...
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30.11.2020 20:34 Відповісти
При этих коллаборантах зелёных ,гбр реваншисты гебнявые вызывают на допросы участников Майдана , называя гос. ПЕРЕВОРОТОМ !
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30.11.2020 14:39 Відповісти
Хорошие недорогие велосипеды. Как и обещал презедент Зеленский
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30.11.2020 12:59 Відповісти
каждому лоху по лисапеду хаха
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30.11.2020 13:04 Відповісти
нищеброды

как вам зембицилы? нравится?
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30.11.2020 12:59 Відповісти
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30.11.2020 13:00 Відповісти
ФОПам придется по два РРО установить, но для удобства борьбы с коррупцией - не жалко
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30.11.2020 13:01 Відповісти
ФОПы под ОПой крутят вазелину песни с его квартала времен когда сам бедосик круто критиковал власть порошенко рассказывая "мы не такие...."
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30.11.2020 13:03 Відповісти
Купите уже им пару Боингов
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30.11.2020 13:04 Відповісти
На голову.
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30.11.2020 15:04 Відповісти
а зеркальные черные очки купили?
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30.11.2020 13:04 Відповісти
красиво жить не запретишь...
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30.11.2020 13:05 Відповісти
Кому як?

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30.11.2020 13:24 Відповісти
Теперь будут отрабатывать не посильным трудом. Ребята заслужили, служба и опасна, и трудна. Коррупционеры лопнут от зависти, так их, так.
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30.11.2020 13:06 Відповісти
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30.11.2020 13:06 Відповісти
Пипец ! Страна дураков и казнокрадов !
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30.11.2020 13:07 Відповісти
Осуждать эту страну могут только изнутри.
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30.11.2020 13:16 Відповісти
А мне можно? Мое родово село - на Черкасщини...
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30.11.2020 13:27 Відповісти
Изнутри она гниёт , а осуждать можно снаружи , чтобы не уделаться в дерьмо .
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30.11.2020 19:08 Відповісти
Значит деньги в государстве есть нас ******...ют)))
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30.11.2020 13:07 Відповісти
есть, только не для всех
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30.11.2020 14:10 Відповісти
Маладцы !!!! Катайтесь ..не обляпайтесь !!!!
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30.11.2020 13:09 Відповісти
теперь если клятый шокаладник опять выставит свои картины в каком музее, то група захвата приедет не на трамвае как раньше, а на гламурном крузаке)
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30.11.2020 13:10 Відповісти
без подогрева жопы гбр не может бороться с коррупцией
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30.11.2020 13:11 Відповісти
Это была "контрольная закупка"....ничего вы не понимаете...
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30.11.2020 13:11 Відповісти
Теперь, для комплекта, надо им по контрольному выстрелу в их дурные бошки сделать.
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30.11.2020 13:32 Відповісти
у нас точно дыра в бюджете?
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30.11.2020 13:14 Відповісти
Теперь да.
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30.11.2020 13:18 Відповісти
у нас да, у них нет
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30.11.2020 13:18 Відповісти
Мерзота і падли ця Зевлада. В країні біднота, мруть люди від зарази в результаті безгосподарності зелені...... а слуги шикують. "Пір під час чуми"
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30.11.2020 13:15 Відповісти
До тюнинга



после тюнинга

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30.11.2020 13:16 Відповісти
Вот-вот, в Эстонии министр позволила себе детей на служебном авто в школу отвозить и с позором выгнали... а у нас средневековье по сравнению с ними
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30.11.2020 16:31 Відповісти
тю.. а кажуть в бюджеті діра.. Чи вона тому і створилась, що такі круті тачанки собі держиморди купляють?

Тьху.. Гидота грьобана.
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30.11.2020 13:18 Відповісти
Ну і який МВФ дасть кредит імбИцилам та злочинцям, окрім рахи? Вибрали "наріТну" владу ригів.
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30.11.2020 13:19 Відповісти
Когда уже у нас народ поумнеет?
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30.11.2020 13:30 Відповісти
У вас сомнительные надежды.

После революции достоинства избрать придурка без достоинства .
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30.11.2020 14:18 Відповісти
Ну...Порошенко вовсе не придурок. Олигарх-казнокрад - да, но не придурок аж никак
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30.11.2020 14:37 Відповісти
Аж, наворовал в бюджет 130 млрд и передал зеленым наркоманам.

Теперь недостача -200млрд.
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30.11.2020 14:59 Відповісти
100 % !! Шанувальникам зеленої плісняви соромно зізнаватись що вони придурки, тож, будуть до голодних конвульсій не визнавати що помилились та були ідіотами, коли вибирали це зелене паскудство в президенти України.
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30.11.2020 15:38 Відповісти
їм не соромно - вони просто цього не розуміють
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30.11.2020 17:57 Відповісти
Уникальная страна, где даже антикоррупционные органы за пару лет становятся гнездом коррупции.
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30.11.2020 13:36 Відповісти
не, ну зачем внедорожник ещё такие дорогие, следователи на деу ланос ездить не могут? это просто наглость
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30.11.2020 13:38 Відповісти
покупать самую дорогую машину там где можно купить попроще - это и есть коррупция...
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30.11.2020 13:39 Відповісти
Можно было и б/у купить. Им же в offroad не участвовать.
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30.11.2020 13:43 Відповісти
просто они кино насмотрелись голливудского про фбр, а теперь дорвались до бабок...
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30.11.2020 13:46 Відповісти
Значит на Музей ещё придётся деньги выделять.
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30.11.2020 13:42 Відповісти
А на Деу-Ланос поїздити, щоб, так би мовити, підтримати вітчизняного виробника??? Довбані потвори...
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30.11.2020 13:43 Відповісти
Цікавлюсь, а комплекти ломів до цих автомобілей передбачені? Треба ж чимся ломати двері музеїв.
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30.11.2020 13:44 Відповісти
За останні *** півтори року виявилось, що в мене, ** ****. такий великий словниковий запас матів, що, ***, я вже ***... ю. Але ж,****, без матів останні півтори року жити вже неможливо,****.
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30.11.2020 13:50 Відповісти
ВИ були ДЕПУТАТом ЯКОЇСЬ РАДИ ВІД "БПП" ? ))))
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30.11.2020 14:49 Відповісти
Ні, НЕ БУВ. Ні депутатом, ні членом ніякої партії. Просто мені доводиться жити в цій країні. Мені, моїм дітям і внукам. А за останні півтори року в тому зеленому дурдомі без мату ну ніяк. Воно, звичайно, якби шмайсер зі ітріхи витягнгнути, або якийсь машингвер, то толку, напевно, б більше було, але ж для того треба, щоб нарід отямився, а так доводиться тільки матюкатись, ****, на жаль. Але нічого, будемо надіятись, що нарід отямиться і та вся зелена гидота ***** згине.
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30.11.2020 14:56 Відповісти
...шмайсер зі стріхи...
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30.11.2020 14:57 Відповісти
ага.. отямится той нарід, чекайте.. Той "мудрий" нарід досі ще у свойому напівжебрацькому стані звинувачує Пороха, який вже більш ніж півтора роки не президент. Такі зазвичай не отямлюються ніколи. Такі тягнуть у прірву за собою всіх.
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30.11.2020 15:42 Відповісти
на жаль...
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30.11.2020 16:12 Відповісти
ХУЖЕ НЕ БУДЕ- зедолбообы
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30.11.2020 14:08 Відповісти
ну фактически хуже пока и не произошло по теме конкретно этой новости. шо, разве до этого они не покупали крузаки и носки по 300 гривен?
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30.11.2020 19:28 Відповісти
Внедорожники!
Думают, что в ближайшее время в Киеве будет с дорогами **опа?
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30.11.2020 14:13 Відповісти
ну и бардак в стране! и кричат в казне нет денег?!
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30.11.2020 14:17 Відповісти
Если бы было видно выхлоп от их работы - то можно было бы согласиться с такими затратами. А так... читать о героическом задержании сержанта полиции и видеть абсолютную беззубость перед высшим чиновництвом... для таких результатов вполне хватит "ланосов" в эконом-варианте.
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30.11.2020 14:46 Відповісти
ЛКП «Зелений Львів» отримає новий мікроавтобус за мільйон гривень
https://4studio.com.ua/novyny/ НОВИНИ 30 ЛИСТОПАДА, 2020 71 0



https://4studio.com.ua/wp-content/uploads/2020/11/BUUS.png


Львівське комунальне підприємство «Зелений Львів» придбає мікроавтобус Peugeot Boxer за 996 тис. грн у ТОВ «Ілта Львів».

Про це повідомляють http://lviv.nashigroshi.org/2020/11/30/zelenyj-lviv-otrymaye-novyj-mikroavtobus-za-miljon-gryven/ Наші Гроші Львів , пише "http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія ".

Комунальники отримають семимісний фургон 2020 року випуску з кузовом для перевезення спецтехніки. До комплектації автомобіля входить також круїз-контроль, передній кондиціонер та протитуманні фари. На сайті Peugeot такий фургон коштує від 997 тис. грн.
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30.11.2020 14:47 Відповісти
Недавно написав: Читаєш початок фрази "ЄС надасть Україні 25 млн євро..." і перша думка ВКРАДУТЬ, ПРИСВОЯТЬ по якійсь хитрій схемі... Це ми так думаємо, а що думають про нас в ЄС, в світі?" А тепер би додав: А на ті що залишилися накуплять
Land Cruiser-ів і...
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30.11.2020 14:56 Відповісти
Це так тут фарисеї пишуть -= нададуть фінансової допомоги, а коли дістаєш оригінал документів то там записано чітко - фінансової допомоги у вигляді кредитів, які будуть віддавати ті, що гуляють у вигляді ДНК майбутніх батьків і майбутніх матерів. Цю ДБР потрібно всю гнати в шию!
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30.11.2020 15:06 Відповісти
Срака слідчого ДБР не пристосована до більш простіших автомобілів. А ось в крузері - їй вже комфортно. І діла зразу розслідуються. І результати відповідні -до сраки.
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30.11.2020 14:57 Відповісти
Они просто прикалываются,испытывают терпение,а края нет.
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30.11.2020 14:58 Відповісти
Вот теперь они коррупционеров наловят, стройте новые тюрьмы...
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30.11.2020 15:07 Відповісти
Ачётакова? А ничё,***! Гуляй,рванина....
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30.11.2020 15:12 Відповісти
Мрази.
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30.11.2020 15:24 Відповісти
Яка користь від цієї структури і навіщо вони пам такі дорогі?
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30.11.2020 15:47 Відповісти
А карабінери в "бідній" Італії їздять на Фіат 500L. "Боббі" в В.Британії на Опелях і т.д. Оце бажання показати всім свою "крутість" притаманно людям недалекого розуму.
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30.11.2020 16:01 Відповісти
Стулья подождут.
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30.11.2020 16:13 Відповісти
А не отложили бы введение кассовых аппаратов, то купили бы в 3-4 раза больше и дороже! Вот какой заботливый наш президент))))
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30.11.2020 16:20 Відповісти
Сейчас создадут новое СверхГБР, которое будет расследовать деятельность обычного ГБР и им понадобятся, соответственно, еще более крутые машины
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30.11.2020 16:27 Відповісти
Вы ничего не понимаете - внедорожник это самое небходимое для борьбы с топкоррупцией. Надо чтобы коррупционеры принимали "борцунов" за своих. А без крутой тачки никак не слиться с преступной средой.
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30.11.2020 18:18 Відповісти
ПЕТЛЮ НА ШИЮ І ЗА ФАРКОП нехай катаються
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30.11.2020 18:25 Відповісти
це в той час, коли люди останні гроші віддають за ліки і кисень в лікарнях?
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30.11.2020 18:42 Відповісти
Да есть и рациональное тут. С таким автопарком уже к Пасхе переловят всех кого надо. Тем более что Пасха поздняя---2 мая. Потерпим конечно. За то потом как попрёт......
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30.11.2020 20:28 Відповісти
Денег на декабрьскую пенсию есть только на первых 4 дня
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30.11.2020 22:19 Відповісти
Предела не знают вот укранца во Франции ловили 270км ехал https://youtu.be/a7cL0LLhOWg
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30.11.2020 22:23 Відповісти
 
 