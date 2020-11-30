ДБР купило Land Cruiser майже за 2 млн грн і п'ять простіших позашляховиків по мільйону за штуку

Державне бюро розслідувань 20 і 24 листопада за результатами тендерів замовило в ТОВ "ВіДі Автострада" шість легкових автомобілів спеціального призначення 2020 р. випуску на загальну суму 8 120 000 грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші", про це повідомляється в системі "Прозорро".

До кінця року мають поставити тонований позашляховик Toyota Land Cruiser 200 4.6 Dual VVT-I 6 A/T Elegance із сигнально-гучномовним пристроєм та маячками на радіаторі за 1,8 млн грн. У салонах ця комплектація без спеціалізованого обладнання коштує 1 770 000 грн.

Автомобіль має клімат-контроль, круїз-контроль, задні та передні парктроніки, камеру заднього виду, системи активної безпеки, системи допомоги під час руху по бездоріжжю та систему моніторингу "сліпих" зон, підігрів керма, всіх сидінь і лобового та заднього стекол тощо. У ньому є фронтальні, бокові та колінні подушки безпеки водія і переднього пасажира, бокові подушки безпеки другого ряду, бокові захисні шторки для обох рядів.

Крім того, замовили п’ять позашляховиків Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 D-4D 6 A/T у комплектації Base із сигнально-гучномовним пристроєм та маячками на радіаторі по 1,05-1,06 млн грн. У салонах цієї комплектації зараз немає, а інші коштують від 1 290 000 млн грн.



Фото: із сайту "Наші гроші"

Ці автомобілі мають кондиціонер, системи активної безпеки, фронтальні та бокові подушки безпеки водія і переднього пасажира, колінну подушку безпеки водія, бокові захисні шторки, системи допомоги старту на підйому та під час руху згори тощо.

Усі шість автівок укомплектовані зимовими шинами і металевим захистом двигуна.

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Сума угод на 0,04% нижча від загальної очікуваної вартості закупівель у 8 120 000 млн грн.

Єдиним конкурентом із такими самими автомобілями було львівське ТОВ "Сервісний центр "Діамант" Павла Волкова із Червонограда, яким керує Олександр Горбачов.

Засновниками "Віді Автострада" з-під Києва є ТОВ "Віді Алея" та ТОВ "Віді Груп", а кінцевим бенефіціаром – Віталій Джуринський. Усі три компанії входять в однойменну групу "ВіДі". Постачальник є офіційним дилером з продажу нових автомобілів Toyota.