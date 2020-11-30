EBA підтримує рекомендації ЄС щодо приведення тарифів для населення в Україні до ринкового рівня
Європейська бізнес-асоціація (EBA) підтримує викладені у звіті Секретаріату Енергоспівтовариства ЄС рекомендації щодо усунення перехресного субсидування на ринку електроенергії в Україні.
Про це повідомляє пресслужба Європейської бізнес-асоціації (EBA) з посиланням на дані Співтовариства.
"Відповідно до прийнятого закону, Регулятор повинен припинити перехресне субсидування між різними категоріями споживачів до відкриття оптового ринку 1 липня 2019 року. Однак, ціни для домогосподарств залишаються незмінними з 2017 року та не покривають витрати на енергопостачання", - повідомляє EBA з посиланням на звіт Енергоспівтовариства.
У поточний момент, ця різниця покривається Гарантованим покупцем через покладання спеціальних обов’язків (ПСО) та державними генеруючими компаніями "Енергоатом" та "Укргідроенерго", які зобов’язані продавати електроенергію за низькою ціною. Така ситуація, згідно зі звітом Енергоспівтовариства ЄС, тягне за собою ризики для безпечної роботи енергосистеми, в тому числі атомних електростанцій.
Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 р. Вони становлять 0,9 грн / кВт.год на перші 100 кВт.год і 1,68 грн / кВт.год на інший обсяг місячного споживання.
За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриватиме витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів. Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн. Глава Міненерго Юрій Бойко 26 листопада заявив про вимушений перегляд підходів до формування тарифів для населення найближчим часом.
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Украинцам надо не за фамилиями гонятся а обьединятся и огнем и мечем делать нормальную страну для жизни.
этот новый цензор кривой ордло-стайл
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Європейська Бізнес Асоціація та її команда - це досвідчений та якісний GR-радник для вашої компанії, це допомога у налагодженні партнерських відносин з урядом, це шлях до встановлення ділових зв'язків з кращими міжнародними та українськими компаніями. Серед наших членів - компанії-лідери, які розділяють кращі європейські цінності ведення бізнесу.
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евроамериканским профсоюзам запрос на месседж нашим олигархам
"повышайте зарплату своим работникам"
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цель: для евроамериканских производителей понижение конкурентноспособности нашей продукции
приведення тарифів для населення в Україні до ринкового рівня"
Коли підвищили ціну на газ в 7 разів, то ми, в себе, перейшли на тверде паливо і скоротили споживання газу більш ніж в 5 раз. Ці тварі замість надприбутків отримали облизня.
Так буде і з їх всратою електрикою - після підвищення цін поставим сонячні батареї і скоротимо споживання електрики з мережі. Причому все обладнання буду придбати китайське. Не українське, не європейське, а китайське - принципово!!