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EBA підтримує рекомендації ЄС щодо приведення тарифів для населення в Україні до ринкового рівня

EBA підтримує рекомендації ЄС щодо приведення тарифів для населення в Україні до ринкового рівня

Європейська бізнес-асоціація (EBA) підтримує викладені у звіті Секретаріату Енергоспівтовариства ЄС рекомендації щодо усунення перехресного субсидування на ринку електроенергії в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Європейської бізнес-асоціації (EBA) з посиланням на дані Співтовариства.

"Відповідно до прийнятого закону, Регулятор повинен припинити перехресне субсидування між різними категоріями споживачів до відкриття оптового ринку 1 липня 2019 року. Однак, ціни для домогосподарств залишаються незмінними з 2017 року та не покривають витрати на енергопостачання", - повідомляє EBA з посиланням на звіт Енергоспівтовариства.

У поточний момент, ця різниця покривається Гарантованим покупцем через покладання спеціальних обов’язків (ПСО) та державними генеруючими компаніями "Енергоатом" та "Укргідроенерго", які зобов’язані продавати електроенергію за низькою ціною. Така ситуація, згідно зі звітом Енергоспівтовариства ЄС, тягне за собою ризики для безпечної роботи енергосистеми, в тому числі атомних електростанцій.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 р. Вони становлять 0,9 грн / кВт.год на перші 100 кВт.год і 1,68 грн / кВт.год на інший обсяг місячного споживання.

За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриватиме витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів. Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн. Глава Міненерго Юрій Бойко 26 листопада заявив про вимушений перегляд підходів до формування тарифів для населення найближчим часом.

Автор: 

Європейська бізнес асоціація (228) електроенергія (6175)


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Топ коментарі
+19
Зарплаты и доходы останутся на уровне Эритреи ?
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30.11.2020 13:15
+13
А как насчёт европейских зарплат ,пенсий ,медицины ? Ну не дебилы *** ...
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30.11.2020 13:24
+8
"*** поддерживает рекомендации ЕС по приведению тарифов для населения в Украине к рыночному уровню" - одновременно с зарплатами и пенсиями.
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30.11.2020 13:21
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Зарплаты и доходы останутся на уровне Эритреи ?
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30.11.2020 13:15 Відповісти
Европейская бизнес-ассоциация ( ***) выполняет свои функции в соответствии с названием. Клоунов и их кукловодов не интересуют доходы и зарплаты украинцев.
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30.11.2020 13:20 Відповісти
Зали
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30.11.2020 14:02 Відповісти
"*** поддерживает рекомендации ЕС по приведению тарифов для населения в Украине к рыночному уровню" - одновременно с зарплатами и пенсиями.
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30.11.2020 13:21 Відповісти
контора *** о зарплатах не подумала))
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30.11.2020 14:03 Відповісти
молодцы - давай зеленые - сильнее и больнее - ждем социального взрыва и все для этого делаем - создадим ситуацию как в 2014 - хлеб для оккупантов уже прготовили -сук..............
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30.11.2020 13:22 Відповісти
А как насчёт европейских зарплат ,пенсий ,медицины ? Ну не дебилы *** ...
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30.11.2020 13:24 Відповісти
Все поддерживают выходит кроме народа Украины, но кому там какое дело до нас.
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30.11.2020 13:26 Відповісти
а ЕВА не поддерживает увеличение налога на прибыль и сверхприбыль? а ЕВА не поддерживает любые санкции против монополистов на комуслуги?? чего ж сразу на тарифы взгляд упал?? еще там не всех баранов остригли и некоторые даже терпят и вовремя платят???
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30.11.2020 13:30 Відповісти
Зебилы! У меня есть решение для ваших проблем! Либо начинаете думать, либо уже не будет проблем в принципе.

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30.11.2020 13:30 Відповісти
Пипетушенные! Рынок электроенергии вводился гройсманом с отсрочкой, и был бы введен еще при порашенке если бы не выборы. Но после выборов вводился бы так само как и при зеленском.

Украинцам надо не за фамилиями гонятся а обьединятся и огнем и мечем делать нормальную страну для жизни.
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30.11.2020 13:43 Відповісти
Извини, не досмотрел, хотел ответить, а нажал на спам. Не в обиду, раньше вроде, такой графы не было или я не обращал внимание.
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30.11.2020 13:50 Відповісти
та ниче,

этот новый цензор кривой ордло-стайл
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30.11.2020 14:01 Відповісти
Опять, шо то попутал, это не я. Пойду подлечусь.
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30.11.2020 13:54 Відповісти
И как тут не согласишь, доступно объяснили, все для народа, на то она и ЗЕЛЕНАЯ ПЛЕСЕНЬ, все надо покрыть плесенью.
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30.11.2020 13:40 Відповісти
Ещеб кто порекомендовал европейские зарплаты
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30.11.2020 13:41 Відповісти
А эта самая ЕВА не пошла бы на путена!
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30.11.2020 13:42 Відповісти
https://***.com.ua/ посмотри чем занимается эта контора кто её партнёры и какое вообще отношение они имеют к Европе.
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30.11.2020 14:00 Відповісти
капец....вот зе уроды
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30.11.2020 14:08 Відповісти
Так это и козе понятно. Европе нас рать на тарифы для населения Украины, их интересует только карман, с которого им будут отдавать долги. А "сидите тихо, а то ЕВА нападёт" мы уже слышали, только в другой интерпритации.
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30.11.2020 14:40 Відповісти
https://krinitsa.com.ua/ https://youcontrol.com.ua/ https://manpowergroup.ru/ https://***.com.ua/member/vasyl-kisil-i-partnery/ https://kyivstar.ua/uk/mm http://ohrana-truda.kiev.ua/ https://www.essity.com/ https://***.com.ua/member/tov-sandora/ https://www.jdeprofessional.com.ua/ https://***.com.ua/member/tov-bdo/ http://www.nestle.ua/ https://www.ruta.ua/ua/vgp/ http://printstore.com.ua/ https://www.borjomi.com/ru/ https://www.unilever.com/ https://***.com.ua/member/tov-ernst-end-yang/ http://www.2amovers.com/ это официальные партнёры органи зации ХАХА)))) новые клоуны которые косят под Европу.

а вот чем они занимаются:

Європейська Бізнес Асоціація та її команда - це досвідчений та якісний GR-радник для вашої компанії, це допомога у налагодженні партнерських відносин з урядом, це шлях до встановлення ділових зв'язків з кращими міжнародними та українськими компаніями. Серед наших членів - компанії-лідери, які розділяють кращі європейські цінності ведення бізнесу.

Наші активності та сфери діяльності:

захист інтересів іноземних та вітчизняних інвесторів на найвищому державному рівні;
сприяння співпраці компаній-членів і налагодження тісних контактів між ними;
допомога підприємствам у розвитку на українському ринку, включаючи можливості PR;
забезпечення компаній-членів комплексною інформацією про те, що відбувається в країні та її регуляторному полі.
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30.11.2020 13:55 Відповісти
украинские социально ориентированные политики тормозят, тупят

евроамериканским профсоюзам запрос на месседж нашим олигархам

"повышайте зарплату своим работникам"

еженедельно, на всех форумах, колоквиумах, во всех банях, капать на мозг

цель: для евроамериканских производителей понижение конкурентноспособности нашей продукции
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30.11.2020 15:52 Відповісти
Ну що, зєлєбобікі, наїлись уже, чи ще треба?
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30.11.2020 14:01 Відповісти
За 30-ть років кожне підвищення мотивувалось: "
приведення тарифів для населення в Україні до ринкового рівня"
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30.11.2020 14:11 Відповісти
заплата мізер а податки в мілярди разів більші а ніж в Європі
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30.11.2020 14:28 Відповісти
Вот они какие "европейские ценности".
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30.11.2020 14:39 Відповісти
*** це Європейська бізнес асоціація , яка жорстко відстоює інтереси корпорацій ЄС і вона тут в Україні буде лиши боротись за гегемонію інтересів виробникі ЄС їх заводів і корпорацій. Тому на звернення *** можна наплювати, розтерти і забути. Це не благодійна організація її і фінансують бобри з ЄС та спільні з ними дилери їх виробництв. Якщо так стоїть питаня то і заробітні плати повинні бути приведені до тих що отримують працівники в ЄС.
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30.11.2020 15:01 Відповісти
Нічого, переживемо і цих кондомів.

Коли підвищили ціну на газ в 7 разів, то ми, в себе, перейшли на тверде паливо і скоротили споживання газу більш ніж в 5 раз. Ці тварі замість надприбутків отримали облизня.

Так буде і з їх всратою електрикою - після підвищення цін поставим сонячні батареї і скоротимо споживання електрики з мережі. Причому все обладнання буду придбати китайське. Не українське, не європейське, а китайське - принципово!!
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30.11.2020 15:53 Відповісти
ЕВАти ту асоціацію, якщо уряд на це поведеться, хєр слуги іншого народу якісь ще голоси кудись отримають, це буде остання крапля
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30.11.2020 16:59 Відповісти
Збільшення тарифів на передачу е / е, це наслідок монополізації її ринку між невеликою купкою олігархів, і в першу чергу Ахметова. Цей процес почався давно при потуранні, а вірніше, небаченої корупції у вищих ешелонах влади. Існуючий антимонопольний комітет, який повинен стояти на сторожі інтересів споживачів, свого роду маскувальний прикриття від всюдисущих європейців. Рекомендації ЕВА, в якому стирчать вуха згаданих олігархів, це похідне згаданого процесу.
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30.11.2020 17:21 Відповісти
Какая нахрен ЕВА в отношении тарифов для населения? Какого хрена эти «рекомендации»? Как насчёт рекомендаций по галопирующей коррупции в Украине? Как насчёт рекомендаций по борьбе с монополизацией, по развитию фондовых и других рынков, контроля государства над сверхприбылями олигархов, контроля над ценообразованием и тп? ****, хотят полностью задавить это население!
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30.11.2020 21:04 Відповісти
 
 