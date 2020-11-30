На карантин у Києві закрито шість шкіл і вісім дитсадків. На COVID-19 хворіє 1401 школяр і понад 1030 педагогів, - Кличко

Через коронавірус у Києві на карантин закрито шість шкіл і вісім дитячих садків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"Щодо навчального процесу в столиці. На сьогодні в місті зачинені на карантин 6 шкіл. На дистанційне навчання перевели 1137 класів у 289-ти школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 1401. Також хворіють понад 1030 педагогів", - повідомив Кличко.

За словами мера, у дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 219 груп у 156-ти садках.

"8 садочків повністю зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках сьогодні – понад 49%", - додав Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу від COVID-19 у Києві померли 13 осіб, виявили 1460 нових випадків, серед захворілих 162 дитини і 62 медики, - Кличко