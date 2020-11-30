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Новини Коронавірус і карантин
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На карантин у Києві закрито шість шкіл і вісім дитсадків. На COVID-19 хворіє 1401 школяр і понад 1030 педагогів, - Кличко

На карантин у Києві закрито шість шкіл і вісім дитсадків. На COVID-19 хворіє 1401 школяр і понад 1030 педагогів, - Кличко

Через коронавірус у Києві на карантин закрито шість шкіл і вісім дитячих садків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"Щодо навчального процесу в столиці. На сьогодні в місті зачинені на карантин 6 шкіл. На дистанційне навчання перевели 1137 класів у 289-ти школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 1401. Також хворіють понад 1030 педагогів", - повідомив Кличко.

За словами мера, у дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 219 груп у 156-ти садках.

"8 садочків повністю зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках сьогодні – понад 49%", - додав Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу від COVID-19 у Києві померли 13 осіб, виявили 1460 нових випадків, серед захворілих 162 дитини і 62 медики, - Кличко

Автор: 

дитячий садок (361) карантин (18172) Кличко (3505) школа (2203) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
До тех пор, пока до дебилов у власти не дойдет, что ВСЕ школы надо закрыть на карантин - будем бить все новые и новые рекорды суточной заболеваемости, и никакие локдауны, умные или выходного дня не помогут. Это дети, в масках и на дистанции их не удержишь, а болеют они в основном бессимптомно, заражая однако учителей и семью дома
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30.11.2020 13:49
+1
так там безумные мамаши, ихние дебилы не хотят учится самостоятельно, а в школе их хоть как то за уши тянут, но страдать должны все из за дебилов и они бьют в набат, что де мол если учиться дома то все будут дебилами как они.
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30.11.2020 14:13
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До тех пор, пока до дебилов у власти не дойдет, что ВСЕ школы надо закрыть на карантин - будем бить все новые и новые рекорды суточной заболеваемости, и никакие локдауны, умные или выходного дня не помогут. Это дети, в масках и на дистанции их не удержишь, а болеют они в основном бессимптомно, заражая однако учителей и семью дома
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30.11.2020 13:49 Відповісти
Потрібно вводити медичну сертифікацію педагогів, учнів, студентів та всіх хто має доступ на територію навчальних закладів. Територія навчальних закладів має бути територією особливої біологічної безпеки, туди не мають заходити люди в яких немає свіжих ПЛР тестів на коронавірус, а тести потрібно проводити раз на місяць і видавати сертифікат здоров'я і потім його продовжувати! І перевіряти потрібно не тільки на коронавірус, а й на туберкульоз та інші небезпечні хвороби!
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30.11.2020 14:00 Відповісти
Треба негайно переводити школярів на дистанційну освіту, хоча б середню та старши ланки. В класах нема третини учнів, хворіють дуже багато педагогів, постійно приходять сумні новини, що ще один вчитель з сусідньоі школи помер. Діти легко хворіють, але переносять ковід додому, заражаючись в переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. В транспорті діти майже завжди без масок: іх не оштрафуєш. Всі сусіди :Польша, Чехія, Румунія, Угорщина закрили школи, а в них медицина набагато краща за нашу. Ви хочете скоротити кількість вчителів-пенсіонерів, зебобіки? Це все брехня, що вчителі обрали зелену владу. Гройсман, в якого мати вчителька, реально підняв освітянам зарплатню, а Зеленському вірили лише маргінали, яких в нас із кожним роком стає все більше та більше, судячи по новому поколінню дітей...
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30.11.2020 20:15 Відповісти
так там безумные мамаши, ихние дебилы не хотят учится самостоятельно, а в школе их хоть как то за уши тянут, но страдать должны все из за дебилов и они бьют в набат, что де мол если учиться дома то все будут дебилами как они.
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30.11.2020 14:13 Відповісти
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30.11.2020 13:53 Відповісти
Необхідність виконання навчальних програм не може бути важливішим від здоров'я вчителів, бо ще трохи і настане час, коли вже не буде кому вчити. Як сьогодні вже нема кому лікувати лікувати хворих.
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30.11.2020 13:57 Відповісти
1 137 классов в 289-ти школах а кличке пофиг он боксер
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30.11.2020 14:09 Відповісти
Походу есть внегласное указание от Минобразования не закрывать школы на карантин, даже если есть заболевшие ученики

У дочери в классе у одноклассницы подтвержденный ковид, но учителя и директор морозятся, мол карантина не будет
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30.11.2020 15:09 Відповісти
У меня у десятка знакомых подтвержденное "заболевание", как жили так и живут, простуживаются-выздоравливают, бухал с ними и не один раз за одним столом. И что паникеры и намордниковерующие? Прячьтесь от того что вам в ухи вливают
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30.11.2020 16:22 Відповісти
 
 