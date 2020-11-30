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Новини Боротьба з коронавірусом
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Бундесвер передав ЗСУ 20 мобільних апаратів ШВЛ і медичні матеріали на 130 тис. євро, - посольство Німеччини

Бундесвер передав ЗСУ 20 мобільних апаратів ШВЛ і медичні матеріали на 130 тис. євро, - посольство Німеччини

Бундесвер передав Збройним силам України медичні матеріали та обладнання на суму майже 130 тис. євро, зокрема 20 мобільних апаратів штучної вентиляції легень і засоби особистого захисту від коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило посольство Німеччини в Україні.

"Я рада, що Німеччина і в цей важкий час твердо стоїть на боці України", - сказала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен на церемонії передачі гуманітарної допомоги в Головному військовому клінічному госпіталі Міністерства оборони України в Києві у понеділок.

Церемонія відбулася в присутності заступника міністра оборони України Анатолія Петренка. Сім європалет з гуманітарним вантажем було доставлено з Бланкенбурга в горах Гарц до Києва.

"Особливо важливими є 20 мобільних апаратів штучної вентиляції легень, які в критичних випадках можуть врятувати життя, а рятувальники можуть їх гнучко застосовувати в разі потреби. Серед предметів, які передаються в дар, є респіратори класу FFP 2, захисні окуляри, дезінфекційні засоби та захисні рукавички для щоденних потреб у госпіталі", - йдеться в повідомленні на сайті посольства.

У посольстві зазначають, що Збройні сили Німеччини - Бундесвер - надають гуманітарну допомогу Україні регулярно.

Наприклад, з 2014 року 134 солдати ЗСУ, поранені під час конфлікту на Сході України, пройшли лікування в п'яти німецьких військових госпіталях. Ще один з важливих аспектів підтримки української військової медицини полягає в поліпшенні її оснащення медичними приладами. У 2019 році Головному військовому клінічному госпіталю в Києві було передано діагностичну апаратуру вартістю 1,5 млн євро. У 2020 році сума допомоги, спрямована на придбання медичного обладнання, становить загалом 3,1 млн євро, зазначили в посольстві Німеччини.

Читайте також: США з 2014 року надали Україні допомогу на $4,1 млрд, - посольство

Автор: 

Німеччина (7316) медицина (2114) допомога (8280) ЗСУ (7489) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+7
за любую помощь - спасибо...

при чем тут их ВВП ?
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30.11.2020 14:16
+5
спасибо!
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30.11.2020 14:10
+3
Спасибо Бундес-братья! Для нас любая помощь важна, особенно, если она целенаправленно поступает по назначению, а не в чей-то хоз. блок "на хранение".
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30.11.2020 14:29
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спасибо!
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30.11.2020 14:10 Відповісти
За "помощь" 100 тысяч от страны с трилионным ввп?
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30.11.2020 14:13 Відповісти
за любую помощь - спасибо...

при чем тут их ВВП ?
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30.11.2020 14:16 Відповісти
А шо, ваш Презик - миллионер, больше отстегнул из личных средств? Ну, мож собственность в оккупированном Крыму продал, шоб родной любимой державе помочь?
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30.11.2020 14:21 Відповісти
Спасибо Бундес-братья! Для нас любая помощь важна, особенно, если она целенаправленно поступает по назначению, а не в чей-то хоз. блок "на хранение".
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30.11.2020 14:29 Відповісти
А кто сказал, что она его, а тем более любимая!?? Ему слаще та, що за поребриком, там деньги из пидороского бюджета на его тупые кинушки дают.
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30.11.2020 14:32 Відповісти
Угу,у нас тоже такой был. Пнули его недавно.
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30.11.2020 14:35 Відповісти
И мы ждем-с.
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30.11.2020 15:59 Відповісти
А сколько аппаратов ИВЛ куплено из фонда на COVID-19?.....
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30.11.2020 14:25 Відповісти
Це допомога, безпосередньо, від бундесверу, він не має стотисячного ввп, а поняття ввп до нього взагалі незастосовне.
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30.11.2020 15:11 Відповісти
Пропустить бы этих ихтамнетов на пару тысяч км на запад, чтоб снова появилась ГДР - и посмотреть как тогда Германия будет за газопроводы в обход Украины топить и "помощь" в сто тысяч евро передавать.
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30.11.2020 14:11 Відповісти
"Бундесвер передал ВСУ 20 мобильных аппаратов ИВЛ и медицинские материалы на 130 тыс. евро" - такие пустяки мог бы и Зеленский купить. - https://www.obozrevatel.com/economics/iz-privatbanka-vyiveli-41-mln-v-dele-neozhidanno-vsplyil-zelenskij.htm На счета студии "Квартал 95" комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов перед национализацией ПриватБанка во времена олигарха Игоря Коломойского.
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30.11.2020 14:41 Відповісти
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30.11.2020 15:30 Відповісти
 
 