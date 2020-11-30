Бундесвер передав ЗСУ 20 мобільних апаратів ШВЛ і медичні матеріали на 130 тис. євро, - посольство Німеччини

Бундесвер передав Збройним силам України медичні матеріали та обладнання на суму майже 130 тис. євро, зокрема 20 мобільних апаратів штучної вентиляції легень і засоби особистого захисту від коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило посольство Німеччини в Україні.

"Я рада, що Німеччина і в цей важкий час твердо стоїть на боці України", - сказала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен на церемонії передачі гуманітарної допомоги в Головному військовому клінічному госпіталі Міністерства оборони України в Києві у понеділок.

Церемонія відбулася в присутності заступника міністра оборони України Анатолія Петренка. Сім європалет з гуманітарним вантажем було доставлено з Бланкенбурга в горах Гарц до Києва.

"Особливо важливими є 20 мобільних апаратів штучної вентиляції легень, які в критичних випадках можуть врятувати життя, а рятувальники можуть їх гнучко застосовувати в разі потреби. Серед предметів, які передаються в дар, є респіратори класу FFP 2, захисні окуляри, дезінфекційні засоби та захисні рукавички для щоденних потреб у госпіталі", - йдеться в повідомленні на сайті посольства.

У посольстві зазначають, що Збройні сили Німеччини - Бундесвер - надають гуманітарну допомогу Україні регулярно.

Наприклад, з 2014 року 134 солдати ЗСУ, поранені під час конфлікту на Сході України, пройшли лікування в п'яти німецьких військових госпіталях. Ще один з важливих аспектів підтримки української військової медицини полягає в поліпшенні її оснащення медичними приладами. У 2019 році Головному військовому клінічному госпіталю в Києві було передано діагностичну апаратуру вартістю 1,5 млн євро. У 2020 році сума допомоги, спрямована на придбання медичного обладнання, становить загалом 3,1 млн євро, зазначили в посольстві Німеччини.

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