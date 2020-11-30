Разумков щодо законопроєктів про підтримку бізнесу: розглянемо цього тижня, якщо всі фракції погодяться

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що законопроєкти президента Володимира Зеленського про підтримку бізнесу на час карантину ВР розгляне цього тижня, якщо усі фракції погодяться.

Про це він розповів під час засідання погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Про законопроєкти, пов'язані з допомогою бізнесу ... сьогодні вранці на зустрічі з представниками депутатських фракцій і груп ми їх проговорили, там є деякі аспекти, але в цілому майже всі погодилися застосувати таку ж "ковідну" процедуру (процедура Ad hoc. - Ред.). Єдине - ми чекаємо ще відповіді від ОПЗЖ", - зазначив спікер Ради.

Разумков пояснив, що для застосування процедури Ad hoc потрібна підтримка всіх депутатських фракцій і груп.

"Тоді ми зможемо розглядати всі три законопроєкти в стінах ВР цього тижня", - підсумував парламентар.

Раніше глава фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що закон про підтримку малого і середнього бізнесу має набути чинності до 9 грудня. Він передбачає компенсацію для найманих працівників.

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