За смертністю від коронавірусу Україна на 29 місці в Європі, - Степанов
У МОЗ заявили, що рівень смертності від COVID-19 в Україні становить 280 осіб на 1 млн населення. За цим показником Україна розташовується на 29-му місці в Європі.
Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"За рівнем смертності на 1 млн людей під час пандемії COVID-19 ми розташовуємося в Європі на 29 місті, у нас цей рівень смертності становить 280 на 1 млн людей. Наприклад, Польща це 450, Франція - 801, Велика Британія - 856. А у нас 280. Це заслуга виключно наших лікарів, медсестер, санітарок", - сказав Степанов.
Топ коментарі
+2 Виталий Горпинюк #449409
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+1 jura bucaphalus
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+1 Igor L
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когда умершим отковид19 в диагнозе ставят "умер от сопутствующих заболеваний" - потому что из моз Украины такие указания пришли "не омрачать статистику!" - то смертность вполне уменьшить до 0.000000001%..
Как с койками: больные с ковидом лезат в коридорах и без кислорода - а по "статистике степанова" - "занятость коек меньше 50%"..
или другой вариант: в одной палате 6-8 коек и лишь ОДИН аппарат ИВЛ - а считают как "8 койко мест с ИВЛ"
было месяц назад 600 грн
для семейных врачей это просто сказка, ежедневная лотарея, заболеет кто то из абонементов или нет, просто джек пот какой то
https://www.youtube.com/watch?v=90Aw5-X8ZaI
плюс не всем болезным назначают тесты (только тем, кто уже синеет) ну и хитрожопым бонзам в офисепреЗЕдента (там наверное половина всех проведенных по стране)
https://www.worldometers.info/coronavirus/?
Но он стараеться!!!
смертность в Украине составляет 14 000 на 1 млн. населения в год
???