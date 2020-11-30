За смертністю від коронавірусу Україна на 29 місці в Європі, - Степанов

У МОЗ заявили, що рівень смертності від COVID-19 в Україні становить 280 осіб на 1 млн населення. За цим показником Україна розташовується на 29-му місці в Європі.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"За рівнем смертності на 1 млн людей під час пандемії COVID-19 ми розташовуємося в Європі на 29 місті, у нас цей рівень смертності становить 280 на 1 млн людей. Наприклад, Польща це 450, Франція - 801, Велика Британія - 856. А у нас 280. Це заслуга виключно наших лікарів, медсестер, санітарок", - сказав Степанов.

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