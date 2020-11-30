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За смертністю від коронавірусу Україна на 29 місці в Європі, - Степанов

За смертністю від коронавірусу Україна на 29 місці в Європі, - Степанов

У МОЗ заявили, що рівень смертності від COVID-19 в Україні становить 280 осіб на 1 млн населення. За цим показником Україна розташовується на 29-му місці в Європі.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"За рівнем смертності на 1 млн людей під час пандемії COVID-19 ми розташовуємося в Європі на 29 місті, у нас цей рівень смертності становить 280 на 1 млн людей. Наприклад, Польща це 450, Франція - 801, Велика Британія - 856. А у нас 280. Це заслуга виключно наших лікарів, медсестер, санітарок", - сказав Степанов.

Також читайте: Кабмін не передбачив підвищення зарплати медикам у проєкті Держбюджету-2021, - Степанов

Автор: 

МОЗ (5389) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+2
До речі в тих країнах де середній вік життя людей вищий ніж в Україні дійсно смертність вища, але думаю що реальність інша, пов'язана з тестуванням... Воно дороге, а покійникам його навряд чи хто робе. Тре дивитися загальну смертність на мільйон.
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30.11.2020 14:17
+1
А по росповсюдженості захворювання на якому?
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30.11.2020 14:15
+1
Це недоліки статистики та фальсифікації української медицини. Отже реально те що лікарі називають коронавірусом не є ним, а є простою простудою! Лікарі фальсифікують діагнози заради надбавок до зарплати і з цим порібно розбиратись прокуратурі!
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30.11.2020 14:15
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30.11.2020 14:13 Відповісти
а это как считать)
когда умершим отковид19 в диагнозе ставят "умер от сопутствующих заболеваний" - потому что из моз Украины такие указания пришли "не омрачать статистику!" - то смертность вполне уменьшить до 0.000000001%..
Как с койками: больные с ковидом лезат в коридорах и без кислорода - а по "статистике степанова" - "занятость коек меньше 50%"..

или другой вариант: в одной палате 6-8 коек и лишь ОДИН аппарат ИВЛ - а считают как "8 койко мест с ИВЛ"
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30.11.2020 15:58 Відповісти
Надо просто сравнивать "избыточную" смертность. Насколько больше нормальной величины - значит, от ковида
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01.12.2020 09:55 Відповісти
А по росповсюдженості захворювання на якому?
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30.11.2020 14:15 Відповісти
Це недоліки статистики та фальсифікації української медицини. Отже реально те що лікарі називають коронавірусом не є ним, а є простою простудою! Лікарі фальсифікують діагнози заради надбавок до зарплати і з цим порібно розбиратись прокуратурі!
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30.11.2020 14:15 Відповісти
А що, надбавка залежить від кількості хворих? Не меліть дурниць, для таких смішки закінчуються коли сам захворіє.
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30.11.2020 15:26 Відповісти
так и есть, семейный врач даже не посещая больного получает чуть больше 600 грн за душу больного короновирусом
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30.11.2020 15:43 Відповісти
сколько там семейный врач получает за звонки до больного короновирусом?

было месяц назад 600 грн

для семейных врачей это просто сказка, ежедневная лотарея, заболеет кто то из абонементов или нет, просто джек пот какой то

https://www.youtube.com/watch?v=90Aw5-X8ZaI
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30.11.2020 15:41 Відповісти
До речі в тих країнах де середній вік життя людей вищий ніж в Україні дійсно смертність вища, але думаю що реальність інша, пов'язана з тестуванням... Воно дороге, а покійникам його навряд чи хто робе. Тре дивитися загальну смертність на мільйон.
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30.11.2020 14:17 Відповісти
это просто очень мало тестов и долго ждут ответов...

плюс не всем болезным назначают тесты (только тем, кто уже синеет) ну и хитрожопым бонзам в офисепреЗЕдента (там наверное половина всех проведенных по стране)
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30.11.2020 14:22 Відповісти
Бо реальна ситуація приховується.
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30.11.2020 14:28 Відповісти
Лучшая медицина в Европе. Иначе это никак не объяснить.
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30.11.2020 14:28 Відповісти
Любопытно, а "Ритуал", уже не "зЕРитуал" или "Ritual-95 kv."?
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30.11.2020 14:30 Відповісти
Але ж Україна за смертністю на 9 місці...

https://www.worldometers.info/coronavirus/?
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30.11.2020 14:31 Відповісти
Плохо бобочка стараеться...

Но он стараеться!!!
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30.11.2020 14:44 Відповісти
Трепло, где концентраторы для больниц? Где средства защиты для мед. персонала?
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30.11.2020 14:33 Відповісти
ну, если уже после смерти приходит результат теста и его не брать в расчет, то да..., а если его (тест) вообще не делать и писать в причине смерти все, что угодно, но только не ковид, тогда вообще странно, что на 29, а не, например, на 30...
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30.11.2020 14:36 Відповісти
Зато дороги лучшие в Мире
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30.11.2020 14:37 Відповісти
Это называется нецелевое использование средств выделенных на борьбу с Ковид...,именно за это МВФ послал на большой и толстый...
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30.11.2020 14:42 Відповісти
А за рівнем доходів на душу насеоення - на 42-му!
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30.11.2020 15:02 Відповісти
"рівень смертності становить 280 на 1 млн людей"

смертность в Украине составляет 14 000 на 1 млн. населения в год

???
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30.11.2020 15:36 Відповісти
На Западе в основном умирают те кому за 75-80 так как их поддерживают от большинства болячем эффективными лекарствами. Против ковида лекарств пока нет отсюда такая смертность у нас же с медициной туго поэтому 80 летний рубеж пересекают не многие те у кого более менее приличный иммунитет отсюда и 29 место.
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30.11.2020 15:46 Відповісти
А знаєте як наші шулери рахували? Ви зараз будете сміятись! Із розрахунку, що в Україні наразі живе СОРОК ЧОТИРИ МІЛЬЙОНИ населення. І якщо розраховувати від цієї цифри, то дійсно померлі на сьогодні 12327 людей складуть 280 на мільйон населення. Але ж нас значно менше. Тобто реально показник смертності вищий в Україні, а Степанов фальсифікує статистику.
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30.11.2020 16:41 Відповісти
 
 