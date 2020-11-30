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Новини Коронавірус і карантин
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Рішення Кабміну щодо локдауну очікується до 4 грудня, - "слуга народу" Корнієнко

Рішення Кабміну щодо локдауну очікується до 4 грудня, -

Очікується, що у Кабінету Міністрів будуть варіанти рішення щодо посилення карантину до п'ятниці, 4 грудня. А на годині запитань до уряду у ВР Кабмін озвучить їх народним депутатам.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"До п'ятниці вони (Кабмін. - Ред.) мають зрозуміти самі, які будуть варіанти, і мають нам їх розказати різні... не запроваджувати до п'ятниці (локдаун, - ред.), а розказати нам, як запроваджувати пізніше", - пояснив Корнієнко.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що представники уряду та Ради національної безпеки і оборони сьогодні, 30 листопада, проведуть нараду, щоб визначитися, чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли.

Як писало РБК-Україна, спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що не виключає введення локдауну в Україні. За його словами, до посилення необхідно бути готовими, і Рада також готується до цього.

Раніше повідомлялося, що сьогодні представники Кабінету Міністрів, відповідальні за запобігання поширенню коронавірусної інфекції та ліквідації наслідків COVID-19, а також Ради національної безпеки і оборони, зберуться на нараду, щоб дати прогнози розвитку епідемічної ситуації та визначитися, чи потрібно запроваджувати повний локдаун і коли.

Читайте: "Слуга народу" пропонує запросити Степанова на годину запитань до уряду в Раді: хочуть знати про можливі варіанти локдаунів

Автор: 

Кабмін (14060) карантин (18172) Корнієнко (666) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) локдаун (339)


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Топ коментарі
+2
Интеллектуальный локдаун случился 21 апреля 2019 года...
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30.11.2020 15:40
+1
Только сначала пусть слуги откажуться от своей зарплаты за 3 месяца , бо налогов от бизнеса они не увидят
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30.11.2020 14:30
+1
Этот локдаун может стать "контрольным выстрелом" слуг себе в голову.
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30.11.2020 14:32
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Только сначала пусть слуги откажуться от своей зарплаты за 3 месяца , бо налогов от бизнеса они не увидят
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30.11.2020 14:30 Відповісти
Этот локдаун может стать "контрольным выстрелом" слуг себе в голову.
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30.11.2020 14:32 Відповісти
Придется их оживлять. Альтернативы всё равно нет
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30.11.2020 14:57 Відповісти
Отчего же нет? Почему слуги упорно не хотят согласовывать свои действия с новоизбранной местной властью? Ведь тут и меры защиты можно разумно выработать и бюджетные потери сбалансировать и много чего ещё. Центральная власть только и думает как бы крайними не остаться, сохранить должности и контроль над финансовыми потоками. В силу тотальной некомпетентности и узких интересов они не способны действовать адекватно ситуации.
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30.11.2020 15:24 Відповісти
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30.11.2020 15:12 Відповісти
Интеллектуальный локдаун случился 21 апреля 2019 года...
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30.11.2020 15:40 Відповісти
Кажуть, що насправді це був лохдаун.
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30.11.2020 16:54 Відповісти
А чого просто не ввести локдаун для освіти???? Якби школи і садочки відправити на 2 місяці на карантин, то загально державного локдауна і не треба буде
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30.11.2020 17:02 Відповісти
При умовi вчасного одержання грошей на життя та спiвпрацi з мерами мiст- двох чи трьохтижневий локдаун обiйдеться дешевше витрат на лiкування'/36000грн на людину\ та загибель рIДНИХ. щОСЬ НЕ ВТОРОПАЮ, ЩО ПАНОВЕ

вАМ НЕ ЗРОЗУМIЛО?. пАНЕ кОВАЛЬОВ, НА ЖАЛЬ; МICЦЕВА ВЛАДА ПРОТИ СПIВПРАЦI З
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30.11.2020 17:03 Відповісти
Это ж надо, на день Введения в храм святой Богородицы и на начало Рождественного поста, Побоялись бы Бога.
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30.11.2020 17:06 Відповісти
КОЛИ СПЛАТЯТЬ ЛЮДЯМ ЗАВЧАСНО ГРОШI- ВСЕ ОБIЙДЕТЬСЯ. ДО РЕЧi, ПАН рОМАН, МЕРИ МICТ ПРОТИ ЛОКДАУНУ.
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30.11.2020 17:08 Відповісти
 
 