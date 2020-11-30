Рішення Кабміну щодо локдауну очікується до 4 грудня, - "слуга народу" Корнієнко

Очікується, що у Кабінету Міністрів будуть варіанти рішення щодо посилення карантину до п'ятниці, 4 грудня. А на годині запитань до уряду у ВР Кабмін озвучить їх народним депутатам.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"До п'ятниці вони (Кабмін. - Ред.) мають зрозуміти самі, які будуть варіанти, і мають нам їх розказати різні... не запроваджувати до п'ятниці (локдаун, - ред.), а розказати нам, як запроваджувати пізніше", - пояснив Корнієнко.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що представники уряду та Ради національної безпеки і оборони сьогодні, 30 листопада, проведуть нараду, щоб визначитися, чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли.

Як писало РБК-Україна, спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що не виключає введення локдауну в Україні. За його словами, до посилення необхідно бути готовими, і Рада також готується до цього.

Раніше повідомлялося, що сьогодні представники Кабінету Міністрів, відповідальні за запобігання поширенню коронавірусної інфекції та ліквідації наслідків COVID-19, а також Ради національної безпеки і оборони, зберуться на нараду, щоб дати прогнози розвитку епідемічної ситуації та визначитися, чи потрібно запроваджувати повний локдаун і коли.

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