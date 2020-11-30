П'яний іноземець вибіг на проїжджу частину, посварився з водієм і вдарив його ножем у живіт, - поліція Києва. ФОТОрепортаж

У Києві чоловік у нетверезому стані вийшов на проїжджу частину, посварився з водієм авто і вдарив його ножем у живіт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"До столичної поліції від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що на проспекті Любомира Гузара невідомий з ножем чіпляється до перехожих та вибіг на проїжджу частину.

Прибувши на місце події, поліцейські виявили правопорушника та 62–річного киянина з ножовим пораненням. Як з’ясували правоохоронці, водій зробив зауваження незнайомцю, який вибіг на проїжджу частину та зачепив його автівку. Автовласник зупинився для вирішення ситуації, однак під час спілкування з невідомим виник конфлікт, у ході якого правопорушник ударив його ножем у живіт", - йдеться в повідомленні.

Киянина доставили до лікарняного закладу для надання необхідної медичної допомоги, де в чоловіка діагностували проникаюче поранення живота. Наразі його здоров’ю та життю нічого не загрожує.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – уродженець іншої держави, 1985 року народження, який притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок та грабежів на території України.

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Слідчим відділом Солом’янського управління поліції відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігуранту вже повідомлено про підозру у скоєнні зазначених злочинів, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення.







