П'яний іноземець вибіг на проїжджу частину, посварився з водієм і вдарив його ножем у живіт, - поліція Києва. ФОТОрепортаж
У Києві чоловік у нетверезому стані вийшов на проїжджу частину, посварився з водієм авто і вдарив його ножем у живіт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.
"До столичної поліції від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що на проспекті Любомира Гузара невідомий з ножем чіпляється до перехожих та вибіг на проїжджу частину.
Прибувши на місце події, поліцейські виявили правопорушника та 62–річного киянина з ножовим пораненням. Як з’ясували правоохоронці, водій зробив зауваження незнайомцю, який вибіг на проїжджу частину та зачепив його автівку. Автовласник зупинився для вирішення ситуації, однак під час спілкування з невідомим виник конфлікт, у ході якого правопорушник ударив його ножем у живіт", - йдеться в повідомленні.
Киянина доставили до лікарняного закладу для надання необхідної медичної допомоги, де в чоловіка діагностували проникаюче поранення живота. Наразі його здоров’ю та життю нічого не загрожує.
Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – уродженець іншої держави, 1985 року народження, який притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок та грабежів на території України.
Слідчим відділом Солом’янського управління поліції відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігуранту вже повідомлено про підозру у скоєнні зазначених злочинів, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення.
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Это не правильно.
Так, крапля по краплі, виховується, культивується, насаджується ксенофобія - ненависть до "всіх чужих"
Табори зникли, циган на вулицях просто немає, величезна більшість польських циган працюють, причому офіційно. Наприклад, їх багато на базарах.Вони не відрізняються від звичайних громадян. Якщо побачиш в Польщі циганку в їх одежах - так і знай, що з Закарпаття тощо.
вообще не интересно. Что касается, что кто думает и откуда, то скажи это миллионам украинцев Канады, США, Уругвая, Парагвая и прочих аргентин.
А насчёт инвестиций - это к порохлу.
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Десь я це вже чув. Ага, - "какая разніца, на каком язикє разгаварівать".
ТочЬно, - Владімір Алєксандровіч, перелогіньтесь! )))
https://plus.obozrevatel.com/ukr/kiyany/crime/u-kievi-pishohodi-zatrimali-inozemtsya-yakij-poraniv-nozhem-vodiya.htm У Солом'янському районі Києва, на проспекті Любомира Гузара, 35-річний п'яний іноземець приставав до людей, а потім поранив ножем водія. Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, зловмисника затримали та передали правоохоронцям пішоходи.
1. Законом о высылке из Украины лиц совершивших в Украине уголовное преступление после отсидки с запретом навсегда въезда в Украину.
2. Отмены въеда гражданам СНГ в Украину по внутренним паспортам, только по паспортам международного образца с контролем отпечатков пальцев., дабы уголовная шваль,снова не проникла к нам.
Только Зе слугам не до введения изменений в Криминальный кодекс и правила пересечения границ. Они заняты распилом. ,
Так якого біса він робить в Україні? Скоїв злочин - в буцигарню! Відсидів - за поребрик! Довічно persona non grata. З усіма родичами і близькими, а також з тими хто йому дозволив перебувати в Україні. Це ж здоровий глузд.