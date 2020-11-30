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Новини Будні поліції
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П'яний іноземець вибіг на проїжджу частину, посварився з водієм і вдарив його ножем у живіт, - поліція Києва. ФОТОрепортаж

У Києві чоловік у нетверезому стані вийшов на проїжджу частину, посварився з водієм авто і вдарив його ножем у живіт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"До столичної поліції від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що на проспекті Любомира Гузара невідомий з ножем чіпляється до перехожих та вибіг на проїжджу частину.

Прибувши на місце події, поліцейські виявили правопорушника та 62–річного киянина з ножовим пораненням. Як з’ясували правоохоронці, водій зробив зауваження незнайомцю, який вибіг на проїжджу частину та зачепив його автівку. Автовласник зупинився для вирішення ситуації, однак під час спілкування з невідомим виник конфлікт, у ході якого правопорушник ударив його ножем у живіт", - йдеться в повідомленні.

Пяний іноземець вибіг на проїжджу частину, посварився з водієм і вдарив його ножем у живіт, - поліція Києва 01

Киянина доставили до лікарняного закладу для надання необхідної медичної допомоги, де в чоловіка діагностували проникаюче поранення живота. Наразі його здоров’ю та життю нічого не загрожує.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – уродженець іншої держави, 1985 року народження, який притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок та грабежів на території України.

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Слідчим відділом Солом’янського управління поліції відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігуранту вже повідомлено про підозру у скоєнні зазначених злочинів, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення.

Пяний іноземець вибіг на проїжджу частину, посварився з водієм і вдарив його ножем у живіт, - поліція Києва 02
Пяний іноземець вибіг на проїжджу частину, посварився з водієм і вдарив його ножем у живіт, - поліція Києва 03

Автор: 

напад (1116) Нацполіція (15123) хуліганство (233)


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Топ коментарі
+23
Хмммм... какой же национальности этот абизян ? Неужто брит или француз ?
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30.11.2020 14:33
+19
це ж треба було так промахнутись
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30.11.2020 15:02
+11
Иностранец - немец или француз?
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30.11.2020 14:35
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Хмммм... какой же национальности этот абизян ? Неужто брит или француз ?
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30.11.2020 14:33 Відповісти
Есть разница? Тупое животное, допившееся до зеленых чертей, с кухонным ножом. Таких везде есть.
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30.11.2020 14:40 Відповісти
Есть везде, но доля разная. Отсюда и вопрос.
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30.11.2020 14:59 Відповісти
Сужу по местным реалиям. Нет разницы между этническими группами. Периодически возникают подобные животные. Белые, черные, латино поровну. С АР-15, пистолетами, ножами и даже катанами. И причина всегда одна - передоз. Алкоголем,метамфетаминами, крэком, еtc., etc.
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30.11.2020 15:05 Відповісти
и 90% у вас россияне?
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30.11.2020 15:59 Відповісти
У нас - нет. Село, Ю-В Пеннсилваниа.
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30.11.2020 17:03 Відповісти
достал спортинвентарь из багажника,пере***л, отъехал метров 700, позвонил 102 обяснил ситуацию. дальше скажут что делать
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30.11.2020 22:35 Відповісти
Написали бы сразу национальность !!! Я не понимаю в другой стране сразу пишут чурка или негр ))) Наши стесняються Х.З чего !!!
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30.11.2020 14:46 Відповісти
если не пишут, значит кацап
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30.11.2020 15:54 Відповісти
Та очевидно наши органы сильно любят на досуге почитать поэта Шота Руставели---ото и заделикатничали. Культурные однако.
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30.11.2020 21:37 Відповісти
У Кремлі застрелився співробітник ФСО, який відповідав за охорону Путіна, - джерело

https://www.dialog.ua/russia/219984_1606735251
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30.11.2020 14:50 Відповісти
це ж треба було так промахнутись
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30.11.2020 15:02 Відповісти
скрепно не выдержал охранять такое количество двойников - крыша поехала
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30.11.2020 15:08 Відповісти
в нужном направлении ушёл
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30.11.2020 15:38 Відповісти
ну да, застрелился от плохой жизни... наверняки либо узнал чтото важное, либо пытался грохнуть плешивую крысу
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30.11.2020 16:01 Відповісти
Мабуть пристрелили колеги по цеху коли у ***** цілився.
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30.11.2020 16:20 Відповісти
наверное рузькэ чилавэк.
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30.11.2020 15:58 Відповісти
Иностранец - немец или француз?
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30.11.2020 14:35 Відповісти
Малоросс.
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30.11.2020 14:37 Відповісти
любитель поэзии пушкина и лермонтого
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30.11.2020 15:31 Відповісти
Не видишь что-ли. Итальянэтс.
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30.11.2020 14:44 Відповісти
Наверное, переболел COVIDом в тяжелой форме с осложнением на мозги? Приперся, блин, в Украину, наших граждан ножом пырять! У себя бы пырнул кого, наверное, получил бы срок немалый!
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30.11.2020 14:37 Відповісти
А МВС на хоче ініціювати його відправку на історичну "іноземну" батьківщину?У нас і свого такого ж лайна хоч "греблю гати".
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30.11.2020 14:39 Відповісти
Хрузин то тоже іностранєц
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30.11.2020 14:39 Відповісти
Небагато іноземців з ножами ходять. Чого приховувати ? розкажіть про кавказця
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30.11.2020 14:40 Відповісти
скорее всего кауказец (иностранец)
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30.11.2020 14:45 Відповісти
монегаски, они такие
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30.11.2020 14:51 Відповісти
Іноземний уродженець,а громадянин якої країни ???)))
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30.11.2020 14:52 Відповісти
А шо за дескриминация - шо нельзя гражданство бандита назвать ? А как украинец - так сразу пишут УКРАИНЕЦ

Это не правильно.
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30.11.2020 14:52 Відповісти
А может угорский цыган.
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30.11.2020 14:53 Відповісти
а может горскій, но нє циган
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30.11.2020 14:56 Відповісти
Знову якийсь п'яний люксембуржець?
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30.11.2020 15:01 Відповісти
ватіканєц...
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30.11.2020 15:17 Відповісти
Американец
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30.11.2020 15:03 Відповісти
Канадец! зуб даю
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30.11.2020 16:36 Відповісти
Якби за такі злочини у нас закопували тепленьких або вішали то в них не було б бажання не те що різати а й приїздити в Україну зі злочинними намірами.
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30.11.2020 15:06 Відповісти
финн , ну 'эстонец может быть , такие они горячие...
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30.11.2020 15:06 Відповісти
Поки не почнуть депортацію з забороною в'їзду на 50 років кримінальних іноземців толку не буде. Воно ж дике, яке там перевиховання.
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30.11.2020 15:12 Відповісти
В НАТО країн багато! Треба уточнювати: "саме з якої"!
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30.11.2020 15:12 Відповісти
Інастранєц... Яка нах різниця, хто цей злочинець!? Чому не написати "злоумышленник" чи "п'яний *******" тощо.? Ні, інастранєц!

Так, крапля по краплі, виховується, культивується, насаджується ксенофобія - ненависть до "всіх чужих"
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30.11.2020 15:41 Відповісти
Ты с циганами на одной улице жил, толераст? Им до жопы сколько ментов приезжает и на сколько их закрывают, один хрен это немытое чучело ничего кроме отнять и обмануть делать не будет, будешь ты его ******* или пряниками кормить. Если ты их так любишь, бери под крыло и открывай фонд для их ассимиляции, может хоть в десны с ними лупиться, потом нобелевскую премию получишь за воспитание диких обезьян. Твое мнение не совпадает с мнением украинского народа, лучше не лечи здравых людей своей любовью.
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30.11.2020 16:22 Відповісти
Ти просто дикар і тупораст. Я пишу з Вроцлава. Ще 10 років тому тут було кілька тисяч циган, які жили в "таборах", крали і т.д. Влада розробила програму реабілітації, адаптації, дала їм квартири, при двох умовах: отримати документи і працювати. Якщо здійснює злочин - втрачає все.

Табори зникли, циган на вулицях просто немає, величезна більшість польських циган працюють, причому офіційно. Наприклад, їх багато на базарах.Вони не відрізняються від звичайних громадян. Якщо побачиш в Польщі циганку в їх одежах - так і знай, що з Закарпаття тощо.
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30.11.2020 19:02 Відповісти
Я уже тебе написал, житель Вроцлава, приезжай сюда, с деньгами, вкладывай их в фонд ассимиляции циган, строй для них жилье, целуй их в очко, никто ж не против. Повторюсь: народ УКРАИНЫ с тобой не согласен, а что ты там думаешь из Вроцлава, мне вообще не интересно, как и большинству украинцев
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30.11.2020 20:53 Відповісти
К косу очку тебя тянет, мне
вообще не интересно. Что касается, что кто думает и откуда, то скажи это миллионам украинцев Канады, США, Уругвая, Парагвая и прочих аргентин.
А насчёт инвестиций - это к порохлу.
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04.12.2020 23:56 Відповісти
Яка нах різниця, хто цей злочинець!?

************

Десь я це вже чув. Ага, - "какая разніца, на каком язикє разгаварівать".

ТочЬно, - Владімір Алєксандровіч, перелогіньтесь! )))
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30.11.2020 17:43 Відповісти
лживое левацкое молчание. Дескать нам не надо волноваться кто нас на наших улицах режет.
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30.11.2020 15:45 Відповісти
Швед або норвежець 100%. Дістали ці кляті нормани! 1000 років від них одні проблеми.
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30.11.2020 16:14 Відповісти
Британцы акие агресивные стали. Вот чурки - другое дело: и на рынке улыбнутся, в спину что-то там по-своему на бэшельме здоровья пожелают, и закладочников нашим мусорам немытым найти помогут, и апельсинку с родины привезут, в супермаркете на полочку положут... А вообще, какого хера эта обезьяна будет еще 8 лет на шеях у украинцев сидеть? Его нельзя сделать безвыездным и отправить в свой хачестан? Его бы на безоплатный труд в Карпаты сосны садить, чтобы содержание отработал. Гуманное толерантное общество, ничего не поделаешь.
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30.11.2020 16:18 Відповісти
От тільки поліцаї чомусь не згадали, що цього "іноземного іноземця" затримали звичайні громадяни, а не вони...

https://plus.obozrevatel.com/ukr/kiyany/crime/u-kievi-pishohodi-zatrimali-inozemtsya-yakij-poraniv-nozhem-vodiya.htm У Солом'янському районі Києва, на проспекті Любомира Гузара, 35-річний п'яний іноземець приставав до людей, а потім поранив ножем водія. Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, зловмисника затримали та передали правоохоронцям пішоходи.
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30.11.2020 17:35 Відповісти
кацап? мєнти абізяни, то одразу національну принаплежність вказують, то в опу язика...
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30.11.2020 18:25 Відповісти
"приставав" цапьский оборзєватєль зовсім окуїв, з перекладом навіть не париться
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30.11.2020 18:28 Відповісти
"Он - уроженец другого государства" - Дебільна фраза. У відділі комунікації поліції Києва сидять якісь залякані "сторожі порядку". Якщо його піймали і висунули звинувачення, то чого не назвати з якої країни той іноземець.
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30.11.2020 19:07 Відповісти
Проблема " иностранных" бандюгов решается просто-
1. Законом о высылке из Украины лиц совершивших в Украине уголовное преступление после отсидки с запретом навсегда въезда в Украину.
2. Отмены въеда гражданам СНГ в Украину по внутренним паспортам, только по паспортам международного образца с контролем отпечатков пальцев., дабы уголовная шваль,снова не проникла к нам.
Только Зе слугам не до введения изменений в Криминальный кодекс и правила пересечения границ. Они заняты распилом. ,
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30.11.2020 19:39 Відповісти
та ладно, иностранец это француз или англичанин, а сие есть угашенный хачик, не совсем укладываются в понятие иностранец.
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30.11.2020 22:32 Відповісти
якщо злочинець з росії його називають іностранец а якщо з грузії чи другої держави говорять його державу це так хочуть зменшити негатив російський
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01.12.2020 08:32 Відповісти
"Он - уроженец другого государства, 1985 года рождения, привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и грабежей на территории Украины".

Так якого біса він робить в Україні? Скоїв злочин - в буцигарню! Відсидів - за поребрик! Довічно persona non grata. З усіма родичами і близькими, а також з тими хто йому дозволив перебувати в Україні. Це ж здоровий глузд.
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01.12.2020 11:25 Відповісти
 
 