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Новини Коронавірус і карантин
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У Раді нині хворіють на коронавірус 14 нардепів і 45 працівників Апарату ВР, - Разумков

У Раді нині хворіють на коронавірус 14 нардепів і 45 працівників Апарату ВР, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що на коронавірус зараз хворіють 14 народних депутатів і 45 працівників Апарату парламенту.

Про це він заявив в ході брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"14 (нардепів хворіють. - Ред.). Верховна Рада мала можливість, має можливість і буде ухвалювати важливі для держави рішення в незалежності від того, скільки у нас людей хворіє", - зазначив Разумков.

За його словами, теоретично можливі зміни в графіку роботи.

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Автор: 

ВР (14940) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Мастера спорта у сраці
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30.11.2020 14:38 Відповісти
Надеюсь все депутаты запаслись ИВЛ , которые в общем нахрен не нужны

а нужен просто кислород
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30.11.2020 14:38 Відповісти
Может добить, ну шоб не мучались?
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30.11.2020 14:41 Відповісти
Какой добить? Им же всем отдельные палаты подали. Аппараты,лекарства,кислород,врача и медсестру личную..да и лечение за наш с вами счёт. А нам? А мы? А
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30.11.2020 16:08 Відповісти
И где же они заразились? Наверно на рынке. Или в маршрутке?
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30.11.2020 16:42 Відповісти
 
 