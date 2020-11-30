У Раді нині хворіють на коронавірус 14 нардепів і 45 працівників Апарату ВР, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що на коронавірус зараз хворіють 14 народних депутатів і 45 працівників Апарату парламенту.

Про це він заявив в ході брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"14 (нардепів хворіють. - Ред.). Верховна Рада мала можливість, має можливість і буде ухвалювати важливі для держави рішення в незалежності від того, скільки у нас людей хворіє", - зазначив Разумков.

За його словами, теоретично можливі зміни в графіку роботи.

Також читайте: Рішення Кабміну щодо локдауну очікується до 4 грудня, - "слуга народу" Корнієнко