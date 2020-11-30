У Раді нині хворіють на коронавірус 14 нардепів і 45 працівників Апарату ВР, - Разумков
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що на коронавірус зараз хворіють 14 народних депутатів і 45 працівників Апарату парламенту.
Про це він заявив в ході брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"14 (нардепів хворіють. - Ред.). Верховна Рада мала можливість, має можливість і буде ухвалювати важливі для держави рішення в незалежності від того, скільки у нас людей хворіє", - зазначив Разумков.
За його словами, теоретично можливі зміни в графіку роботи.
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а нужен просто кислород