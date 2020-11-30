Закладених у Держбюджеті-2021 коштів не вистачить на вакцинацію та лікування COVID-19, - Нацслужба здоров'я
Закладених у Державному бюджеті-2021 коштів недостатньо для вакцинації та лікування українців від COVID-19. Крім того, брак коштів відчуватимуть інші важливі напрямки.
Про це йдеться в заяві Національної служби здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що в бюджеті на наступний рік закладається 123 млрд гривень на Програму медичних гарантій. Однак за такого фінансування не вистачить коштів на низку напрямків.
Зокрема, в цьому бюджеті на лікування пацієнтів з COVID-19 на весь рік передбачено 14,5 млрд гривень. З урахуванням динаміки захворюваності, вже в II кварталі 2021 року доведеться в 10 разів скоротити витрати на лікування пацієнтів з COVID-19: "І відмовитися від доплат лікарям за роботу з такими пацієнтами".
Крім того, в бюджеті недостатньо коштів для фінансування первинної ланки медичної допомоги та вакцинації проти COVID-19.
"Це питання національної безпеки. Уряди США, Німеччини та ще багатьох країн уже готуються до масштабного проєкту вакцинації. І з боку України буде відповідальним та виваженим кроком - виділити на це кошти та забезпечити громадян захистом від хвороби", - йдеться в заяві.
Крім того, бюджет у 123 млрд гривень не дозволить ввести доплати медикам за досягнення індикаторів якості. Також доведеться знизити кількість послуг щодо ранньої діагностики раку, які держава оплатить пацієнтам.
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могли бы бабаки потратить на борьбу с ковидом. но предпринимателей заткнуть чем то надо
- пояснив керівник однієї з лікарень. https://healthnews.24tv.ua/velika-britaniya-pochinaye-vaktsinatsiyu-vid-covid-19-podrobitsi_n1472068
То хто, як не держава має забезпечити транспортування та розподіл вакцини по лікарнях? Може Вася на бусі через кордон перетягне і потім по аптеках розвезе?
https://healthnews.24tv.ua/vaktsina-vid-moderna-riven-efektivnosti-vid-koronavirusu-covid-19_n1473228
Ефективність американської вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna становить 94,1%. Натомість проти важкої форми COVID-19 вона ефективна на 100%
Думаю выберут третий вариант: "Спасение утопающих ..."