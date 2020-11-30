УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6818 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин Бюджет-2021
1 492 23

Закладених у Держбюджеті-2021 коштів не вистачить на вакцинацію та лікування COVID-19, - Нацслужба здоров'я

Закладених у Держбюджеті-2021 коштів не вистачить на вакцинацію та лікування COVID-19, - Нацслужба здоров'я

Закладених у Державному бюджеті-2021 коштів недостатньо для вакцинації та лікування українців від COVID-19. Крім того, брак коштів відчуватимуть інші важливі напрямки.

Про це йдеться в заяві Національної служби здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що в бюджеті на наступний рік закладається 123 млрд гривень на Програму медичних гарантій. Однак за такого фінансування не вистачить коштів на низку напрямків.

Зокрема, в цьому бюджеті на лікування пацієнтів з COVID-19 на весь рік передбачено 14,5 млрд гривень. З урахуванням динаміки захворюваності, вже в II кварталі 2021 року доведеться в 10 разів скоротити витрати на лікування пацієнтів з COVID-19: "І відмовитися від доплат лікарям за роботу з такими пацієнтами".

Крім того, в бюджеті недостатньо коштів для фінансування первинної ланки медичної допомоги та вакцинації проти COVID-19.

Читайте: Кабмін не передбачив підвищення зарплати медикам у проєкті Держбюджету-2021, - Степанов

"Це питання національної безпеки. Уряди США, Німеччини та ще багатьох країн уже готуються до масштабного проєкту вакцинації. І з боку України буде відповідальним та виваженим кроком - виділити на це кошти та забезпечити громадян захистом від хвороби", - йдеться в заяві.

Крім того, бюджет у 123 млрд гривень не дозволить ввести доплати медикам за досягнення індикаторів якості. Також доведеться знизити кількість послуг щодо ранньої діагностики раку, які держава оплатить пацієнтам.

Закладених у Держбюджеті-2021 коштів не вистачить на вакцинацію та лікування COVID-19, - Нацслужба здоровя 01
Закладених у Держбюджеті-2021 коштів не вистачить на вакцинацію та лікування COVID-19, - Нацслужба здоровя 02

Автор: 

держбюджет (2388) карантин (18172) Нацслужба здоров'я (35) НСЗУ (313) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Зато на прислугу для шута, дармоедов из ГБР и прокуратуры есть. Все верно - себе - все, лохам - "денежное" жерево вс тране дураков

показати весь коментар
30.11.2020 15:09
+2
Та і ладно.. головне шокери та паровози для авакова.. Все інше другорядне..
показати весь коментар
30.11.2020 15:04
+2
зато внедорожники купили, хоть кому-то хорошо
показати весь коментар
30.11.2020 15:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та і ладно.. головне шокери та паровози для авакова.. Все інше другорядне..
показати весь коментар
30.11.2020 15:04 Відповісти


могли бы бабаки потратить на борьбу с ковидом. но предпринимателей заткнуть чем то надо
показати весь коментар
30.11.2020 15:48 Відповісти
зе просерил все полимеры
показати весь коментар
30.11.2020 15:04 Відповісти
зато внедорожники купили, хоть кому-то хорошо
показати весь коментар
30.11.2020 15:04 Відповісти
Конечно не хватит.Ведь зеленожопые все разворовали.Казна пуста, бюджет накрылся, зебилы всрались.
показати весь коментар
30.11.2020 15:05 Відповісти
У Германії чув спеціальні центри будують для вакцинації, бо вакцина має відмінності, по типу низької температури, якщо це не робити, то окрім російського супутника V нам нічого не світить. Це з того що поки відомо.
показати весь коментар
30.11.2020 15:06 Відповісти
Спутнік V?. Тоді вже краще подорожнік..
показати весь коментар
30.11.2020 15:19 Відповісти
Не сезон, у кращому випадку зелена цибуля на підвіконні.
показати весь коментар
30.11.2020 15:22 Відповісти
Пусть с ремонта дорог заберут
показати весь коментар
30.11.2020 15:08 Відповісти
Зато на прислугу для шута, дармоедов из ГБР и прокуратуры есть. Все верно - себе - все, лохам - "денежное" жерево вс тране дураков

показати весь коментар
30.11.2020 15:09 Відповісти
А Стєпанов задоволений .Каже:грошей вистачає...

показати весь коментар
30.11.2020 15:17 Відповісти
Головне щоб за дороги заплатити Коломойському, Юзіку та татусеві Лєнки вистачило.
показати весь коментар
30.11.2020 15:17 Відповісти
народ, научись слушать власть, они озвучили примерную цену вакцины, озвучили. почему вы решили что вас будут вакцинировать за счет бюджета?
показати весь коментар
30.11.2020 15:17 Відповісти
Не вижу смысла тогда платить налоги
показати весь коментар
30.11.2020 15:20 Відповісти
Раніше в британському уряді заявили, що досягли угоди з американською компанією Pfizer щодо постачання вакцини від коронавірусу. Її зберігання можливе при температурі понад мінус 70 градусів за Цельсієм. Крім цього, її не можна перевозити більше ніж 4 рази. Вакцину Pfizer, яку ми отримаємо, не можна буде знову переміщати. Щойно вона потрапить до нас, ми повинні використати її протягом 5 днів, такий її термін придатності,
- пояснив керівник однієї з лікарень. https://healthnews.24tv.ua/velika-britaniya-pochinaye-vaktsinatsiyu-vid-covid-19-podrobitsi_n1472068

То хто, як не держава має забезпечити транспортування та розподіл вакцини по лікарнях? Може Вася на бусі через кордон перетягне і потім по аптеках розвезе?
показати весь коментар
30.11.2020 15:42 Відповісти
ну, кто может объяснить такую минусовую темп. -70 град? склонен думать, что это маркетинговый ход для взвинчивания цены. вакцина от гриппа хранится при темп от +2 ло +8, а от ковида придумали минус 70. - дурят нас...
показати весь коментар
30.11.2020 16:22 Відповісти
Шмыгаль хоть бы денежное дерево посадил, а что хуже не будет
показати весь коментар
30.11.2020 15:18 Відповісти
Не вижу проблемы, поскольку, как утверждает ВОЗ, ковид вообще ничем не лечится, и как нас уверяют, вакцина - не панацея. Что в шапке, что без шапки - ограничение прав граждан это теперь навсегда.
показати весь коментар
30.11.2020 15:22 Відповісти

https://healthnews.24tv.ua/vaktsina-vid-moderna-riven-efektivnosti-vid-koronavirusu-covid-19_n1473228
Ефективність американської вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna становить 94,1%. Натомість проти важкої форми COVID-19 вона ефективна на 100%
показати весь коментар
30.11.2020 15:33 Відповісти
Асфальтом возьмете?
показати весь коментар
30.11.2020 15:41 Відповісти
Зливайте воду, йо..ані масони! (с)
показати весь коментар
30.11.2020 15:43 Відповісти
Дилемма: или лечить или вакцинировать.
Думаю выберут третий вариант: "Спасение утопающих ..."
показати весь коментар
30.11.2020 16:09 Відповісти
Пока кухарка учится управлять государством - государство исчезнет..
показати весь коментар
30.11.2020 16:51 Відповісти
 
 