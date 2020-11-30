Закладених у Держбюджеті-2021 коштів не вистачить на вакцинацію та лікування COVID-19, - Нацслужба здоров'я

Закладених у Державному бюджеті-2021 коштів недостатньо для вакцинації та лікування українців від COVID-19. Крім того, брак коштів відчуватимуть інші важливі напрямки.

Про це йдеться в заяві Національної служби здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що в бюджеті на наступний рік закладається 123 млрд гривень на Програму медичних гарантій. Однак за такого фінансування не вистачить коштів на низку напрямків.

Зокрема, в цьому бюджеті на лікування пацієнтів з COVID-19 на весь рік передбачено 14,5 млрд гривень. З урахуванням динаміки захворюваності, вже в II кварталі 2021 року доведеться в 10 разів скоротити витрати на лікування пацієнтів з COVID-19: "І відмовитися від доплат лікарям за роботу з такими пацієнтами".

Крім того, в бюджеті недостатньо коштів для фінансування первинної ланки медичної допомоги та вакцинації проти COVID-19.

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"Це питання національної безпеки. Уряди США, Німеччини та ще багатьох країн уже готуються до масштабного проєкту вакцинації. І з боку України буде відповідальним та виваженим кроком - виділити на це кошти та забезпечити громадян захистом від хвороби", - йдеться в заяві.

Крім того, бюджет у 123 млрд гривень не дозволить ввести доплати медикам за досягнення індикаторів якості. Також доведеться знизити кількість послуг щодо ранньої діагностики раку, які держава оплатить пацієнтам.



