"ЄС" вимагає створити ТСК у справі "вагнерівців", адже парламент не має покривати зради у вищих ешелонах країни, - Ірина Геращенко

Нардепка "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко закликала створити ТСК у справі "вагнерівців".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Геращенко попросила спікера парламенту Дмитра Разумкова, для того, щоб підвищити професіоналізм Конституційного Суду, внести до порядку денного законопроєкт 4339 про обрання суддів Конституційного Суду через комісію із залученням міжнародних експертів, як це працює у випадку з формуванням Антикорупційного суду.

"Я хочу нагадати – існує кілька парламентських вакансій на суддів Конституційного Суду. І давайте ми їх не будемо обирати, як САП, де монобільшість ганебно призначила конкурсну комісію імені монобільшості, не враховуючи доброчесність людей, які туди зайшли. А дійсно сформуємо комісію із залученням експертів, юристів, міжнародних експертів, які зможуть насправді рекомендувати тих кандидатів на посади суддів КСУ, які викликатимуть безумовний авторитет у всього суспільства", – наголосила нардепка.

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Крім того, Геращенко зазначила, що "ЄС" готова підтримати необхідні законопроєкти щодо бізнесу.

Ми вважаємо, що виплати 8 тисяч гривень недостатні. Має бути їх збільшення, але у влади немає на це грошей. І Зеленський, як голова координаційної ради з боротьби з ковідом, мав би звітувати, що ця рада з березня робила. І подібні закони мали б ухвалюватися ще у березні", – додала парламентарка.

За її словами, законопроєкти, запропоновані Офісом Зеленського щодо допомоги ФОПам, не є компромісними, не враховують позицію малого і середнього бізнесу.

Також Геращенко закликала створити ТСК у справі "вагнерівців": "Ми вимагаємо поставити до порядку денного комісію щодо "вагнерівців". Тому що зради у найвищих ешелонах, кабінетах країни, які покриває парламент, переходять межу здорового глузду".

Нардепка також згадала проєкт Держбюджету-2021, назвавши його "бюджетом епохи бідності", адже там не передбачені ні доплати лікарям, ні обіцяні доплати вчителям.

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Співголова фракції наголосила, що вже навіть міністр охорони здоров'я в уряді Зеленського звертає увагу на критичну ситуацію з медичними кадрами: "Шокуюча заява міністра Степанова, що вже 34 000 лікарів звільнилися з роботи, тому що в лікарнях немає кисню, немає захисних засобів, і передає їх знову-таки фонд Порошенка, а не влада. Немає доплат, немає страхування, і в цей час Верховна Рада ігнорує законопроєкт "Європейської Солідарності" про обов'язкове страхування без бюрократичних перепон усіх лікарів, які були інфіковані коронавірусом.

"Ганебна ситуація в бюджеті на наступний рік стосується армії. У нас складається відчуття, що команда Зеленського взяла курс на зниження боєздатності ЗСУ. Бюджет репресивних органів на наступний рік закладається в 125 млрд гривень. 2 мільярди додають "доблесній" прокуратурі. Міністерство внутрішніх справ - це вже імператорство в імператорстві. Водночас бюджет ЗСУ залишається на рівні 117 млрд грн. А це зниження майже на 1,5 відсотка від ухваленого рішення про 5 обов'язкових відсотків", - наголосила Геращенко.

"Шокуюча інформація, що зараз відбувається в Збройних Силах - в зиму входять без палива, зірвано тендер на закупівлю дизеля, форму вже беруть зимову зі стратегічних запасів, не використано 10 млрд, які мали піти на забезпечення Збройних Сил цього року. У цьому контексті ми вимагаємо не звіт, а відставку міністра охорони здоров'я Степанова і міністра оборони Тарана зі своїх постів як некомпетентних і тих, хто працює на ліквідацію армії та системи охорони здоров'я в Україні", - зазначила нардепка.

За словами Геращенко, "ЄС" не просто не буде голосувати за бюджет-2021, а зажадає так само серйозних змін, зокрема, що стосується провалу фінансування гуманітарної сфери, сфери культури та освіти.