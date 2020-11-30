Одноразова допомога в 8 тис. грн потребує виділення 15 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19, - Кабмін

Одноразова допомога в 8 тис. грн, яку пропонує надавати на період локдауну президентський законопроєкт №4429, може стосуватися 2 млн громадян і потребує виділення 15 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідні оцінки висловили представники уряду на засіданні комітету з питань соціальної політики та захисту ветеранів в понеділок, йдеться в повідомленні комітету за підсумками засідання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2 мільйони українців можуть отримати 8 тис. грн компенсації через локдаун, - Арахамія

Нагадаємо, 26 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про підтримку підприємців під час карантину.

27 листопада документ був зареєстрований в парламенті.

Проєкт закону передбачає, що наймані співробітники із середньою зарплатою за третій квартал 2020 року до 30 тис. грн на місяць, а також фізособи-підприємці (ФОП), зареєстровані не менше трьох місяців тому і які втратили прибуток в результаті локдауну, зможуть отримати одноразову допомогу обсягом 8 тис. грн.

Крім цього, президент запропонував відстрочити до 29 грудня 2021 року погашення податкового боргу до 6,8 тис. грн для фізосіб, в тому числі самозайнятих.

Законопроєкт також пропонує підняти поріг обсягу податкового боргу для застосування заходів щодо його стягнення до 3,06 тис. грн і звільнити платників єдиного податку від його сплати за грудень-2020 і січень-травень 2021 року.