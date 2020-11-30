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Новини Коронавірус і карантин
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Одноразова допомога в 8 тис. грн потребує виділення 15 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19, - Кабмін

Одноразова допомога в 8 тис. грн потребує виділення 15 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19, - Кабмін

Одноразова допомога в 8 тис. грн, яку пропонує надавати на період локдауну президентський законопроєкт №4429, може стосуватися 2 млн громадян і потребує виділення 15 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідні оцінки висловили представники уряду на засіданні комітету з питань соціальної політики та захисту ветеранів в понеділок, йдеться в повідомленні комітету за підсумками засідання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2 мільйони українців можуть отримати 8 тис. грн компенсації через локдаун, - Арахамія

Нагадаємо, 26 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про підтримку підприємців під час карантину.

27 листопада документ був зареєстрований в парламенті.

Проєкт закону передбачає, що наймані співробітники із середньою зарплатою за третій квартал 2020 року до 30 тис. грн на місяць, а також фізособи-підприємці (ФОП), зареєстровані не менше трьох місяців тому і які втратили прибуток в результаті локдауну, зможуть отримати одноразову допомогу обсягом 8 тис. грн.

Крім цього, президент запропонував відстрочити до 29 грудня 2021 року погашення податкового боргу до 6,8 тис. грн для фізосіб, в тому числі самозайнятих.

Законопроєкт також пропонує підняти поріг обсягу податкового боргу для застосування заходів щодо його стягнення до 3,06 тис. грн і звільнити платників єдиного податку від його сплати за грудень-2020 і січень-травень 2021 року.

Автор: 

карантин (18172) допомога (8280) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) локдаун (339)


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Топ коментарі
+5
А те, кто потерял работу по прихоти клоуна и не фоп, сосите.
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30.11.2020 15:14
+4
не возбуждайтесь! Никто ничего не получит.
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30.11.2020 15:36
+3
Заложенных в Государственном бюджете-2021 средств недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19. Кроме того, нехватку средств будут испытывать другие важные направления. Источник:

Скажіть, а ці ЗЕдурні може хоч іноді між собою поспілкуються? Бо там ліва полужопа не розуміє що хоче права...
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30.11.2020 15:22
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Не останется на крузаки?
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30.11.2020 15:13 Відповісти
А те, кто потерял работу по прихоти клоуна и не фоп, сосите.
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30.11.2020 15:14 Відповісти
8 тыщ одноразово - смешная сумма для фопа-нищеброда.Это как раз тот случай,что уж лучше б хоть дороги кусок сделали для всех,раз уж в медицине у нас все оккейй !
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30.11.2020 20:41 Відповісти
Так не всем же ж, ибо на всех расчитано не было.
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30.11.2020 15:17 Відповісти
Заложенных в Государственном бюджете-2021 средств недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19. Кроме того, нехватку средств будут испытывать другие важные направления. Источник:

Скажіть, а ці ЗЕдурні може хоч іноді між собою поспілкуються? Бо там ліва полужопа не розуміє що хоче права...
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30.11.2020 15:22 Відповісти
Що значить державники і великі спеціалісти.. генії сьогодення, так би мовити.. 8 × 2 = 15.. Це нове слово не лише в економіці, це і математичні новації..
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30.11.2020 15:23 Відповісти
Дэти, сколько будэт 2х2 ? Иванов !
- Четыре...
- Hэправилно... Эй, Гиви, пачему Иванов уполз под парта ?!
- Учител, он же соврал учитэлю ! Вот я его и зарезал !
- Хм. Hу тогда ты скажи сколко будэт 2х2.
- 1000 !
- Тоже не то. Скажи ты ему, Заур.
- Эээ Гиви, синий ишак, 2х2 будет 7 !
- Да да Заур, где-то так 6-7-8. Hо никак не 1000 !!!
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30.11.2020 15:46 Відповісти
Училка: -Абрамчик сколько будет 2х2 ?
- Восемь!
- Это много. Подумай!
- Шесть!
- А еще подумай.
- Четыре
- А почему ты сразу правильно не сказал?
- Потому, что папа меня учил, что надо всегда говорить больше чтобы было чего уступать.
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30.11.2020 18:54 Відповісти
"Буковель" и прочие зимние курорты тоже получат по 8 000 грн. так сказать на сезон...
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30.11.2020 15:30 Відповісти
Вони вже отримали значно більше.

DW
Піар на грошах COVID-фонду: як Зеленський і друзі Коломойського дороги будують.

https://www.dw.com/uk/piar-na-hroshakh-covid-fondu-yak-zelenskyi-i-druzi-kolomoiskoho-dorohy-buduiut/a-55710529
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30.11.2020 15:40 Відповісти
Откуда у Зели баблосы, Зебилы? Откуда эти 15 лярдов? Читать умеете?
Заложенных в Госбюджете-2021 средств не
хватит на вакцинацию и лечение COVID-19,
- Нацслужба здоровья
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30.11.2020 15:35 Відповісти
не возбуждайтесь! Никто ничего не получит.
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30.11.2020 15:36 Відповісти
Та да, забыли что брехло всегда брешет.
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30.11.2020 15:39 Відповісти
Если чел получает 29000, нафига ему ваши 8? На губную помаду?
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30.11.2020 15:37 Відповісти
на контрацептивы
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30.11.2020 19:27 Відповісти
КАЗАН ПУСТИЙ

КАЗНА ПУСТА

ЗА ТЕ БАГАТО ОБІЦЯНОК
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30.11.2020 15:41 Відповісти
8 * 2 = 15 🤣
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30.11.2020 15:57 Відповісти
15 лярдов, при максимальной выплате 8 000.
Нихрена себе откат заложили!
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30.11.2020 16:07 Відповісти
Виходить що в Україні один мільйон вісімсот тисяч фопів...

Декілька мільйонів чиновників...

Мільйон шахтарів, ще мільйон лікарів...

Десять мільйонів пенсіонерів...

В мене таке відчуття, що населення у нас, десь під двісті мільйонів.
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30.11.2020 16:17 Відповісти
конечно же не из президентско ведь фонда выделять
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30.11.2020 16:29 Відповісти
а Пётр Алексеич нашел бы деньги и дал всем...потому что он добрый.
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30.11.2020 17:21 Відповісти
ДЛЯ ЭПИЦЕНТРОВ И ТОМУ ПОДОБНЫХ, ЭТО "КЛОНДАЙК", ДУРАЧКАМ, (И ТО НЕ ВСЕМ) ПО 8 ТЫС.! САМЫЕ ТОРГОВЫЕ ДНИ - ПРАЗДНИКИ! ОТ СПИЧЕК ДО ТРУСОВ, ОТ КОЛБАСЫ, КУРИЦЫ ДО ПОЙЛА, извините и тд...,МИЛЛИАРДЫ ПОЙДУТ НЕСКОЛЬКИМ ДЯДЯМ!!! ДЯДИ, НАВЕРНОЕ СОГЛАСИЛИСЬ ВЫДЕЛИТЬ НА* ПО ВОСЕМЬ* ТЫСЯЧ! ДЛЯ ИХ ПРИБЫЛЕЙ -ЭТО ЧИХ!!!! ВОТ ТАК И ЖИВЕМ: никто не хотел умирать!
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30.11.2020 18:13 Відповісти
Ну, на целых два миллиона граждан никак не хватает. 15000000000₴ : 8000₴=1 875 000 человек, что на 125 000 чел. меньше заявленного, еще минус часть этой суммы разворуют. Отака х...я малята.
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30.11.2020 18:38 Відповісти
"Одноразовая помощь в 8 тыс. грн потребует выделения 15 млрд грн из Фонда по борьбе с COVID-19, - Кабмин" - трём людям дадут по 8 тысяч, будут их показывать по телевизору, остальное заберут себе и спрячут в офшорах.
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30.11.2020 19:32 Відповісти
интересно, что за стадо привело к власти это стадо ...
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30.11.2020 20:06 Відповісти
Интеллектуалы до лок...ну дауны.
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30.11.2020 20:22 Відповісти
Причём здесь выплаты по 8 штук и Фонд? Скока баров работает по все Украине нарушая карантин - каждого клиента оштрафовать на 17 штук, собственника на 5 лимонов - хватит и медикам рискующим своей жизнью в больницах и фоп.
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30.11.2020 20:21 Відповісти
8 тыс ахметову с зелемойскими, они никак не нажрутся.. народу дуля от голобородько..
сейчас ту "помощь" - получат депутаны и прочая кодла, у которых на счетах миллионы..
голобородько - когда тебя народ вынесет на вилах,а?
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30.11.2020 22:42 Відповісти
тобто, цей апокаліпсис в нас до травня?? ФіГасє...
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30.11.2020 23:53 Відповісти
Не бачу потреби в відособленні - але чому уряд не хоче повиліковувати людей і зупинти КОВІД-19 - не збагну... Все можна здолати застосувавши лазерну терапію, зокрема апарат "Геліос" https://www.facebook.com/photo/?fbid=185949529733556&set=pob.100049555310705
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01.12.2020 00:19 Відповісти
ПРЕДЛАГАЮ КОРРУПЦИОНЕРАМ ЛЕЧЬ В МОГИЛЫ И САМИМ СЕБЯ ЗАКАПЫВАТЬ !!! ТОГДА МОЖЕТ БЫТЬ ИХ ДЕТИ И ВНУКИ ВЫЖИВУТ !!!
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01.12.2020 01:17 Відповісти
А причому тут Фонд ковіда ? Присосались як до нього як дівка до писюна в бані...
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01.12.2020 08:11 Відповісти
Деньги на ветер (или себе в карман).
Чем эти одноразовые 8к помогут ФОПу? Продержаться две недели? А дальше что? Такой тупой и популистской власти наверное нет нигде в мире.
К слову, смотрел вчера программу по Нешнл Джеографик. Там показывали Эфиопию. Идет обезьяна гелада по дороге, которую укладывают. Асфальт толщиной сантиметров 30. Сразу вспомнил "велике крадивництво" от Вавы. И это Эфиопия, Карл!
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01.12.2020 08:15 Відповісти
Ложь ложь и ложь. Уро ды, ЗЕ вы нагло врете - на местах все по иному.
Жена моя достигнув 60 лет и 26 лет стажа-подала в Конотопе на пенсию и ее не дают по надуманым доказательствам о стаже.Специально затягивают - это уже государственный бандитизм. Они все в сговоре! ЗЕ вы все всрете - В Р Е Т Е
Обратилась даже за соц.помощью... это кошмар.. унижения - подонки,
даже имея доказанную не трудоспособность ,травма ноги (порваны сухожилья) - ваши ЗЕ нанятые псы отправляют на несуществующую работу еще и штраф наложили - смех и слезы
Ничего никому не докажешь, поначалу вежливо отказывали а сейчас тебя просто Игно - будьте вы все прокляты. [email protected]
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01.12.2020 08:42 Відповісти
гроші ще навіть не почали роздавати, а на папері ВЖЕ ВКРАЛИ МІЛЬЯРД ₴!!! ХАХАХАХАХА
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01.12.2020 09:02 Відповісти
 
 