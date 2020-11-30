Одноразова допомога в 8 тис. грн потребує виділення 15 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19, - Кабмін
Одноразова допомога в 8 тис. грн, яку пропонує надавати на період локдауну президентський законопроєкт №4429, може стосуватися 2 млн громадян і потребує виділення 15 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Відповідні оцінки висловили представники уряду на засіданні комітету з питань соціальної політики та захисту ветеранів в понеділок, йдеться в повідомленні комітету за підсумками засідання.
Нагадаємо, 26 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про підтримку підприємців під час карантину.
27 листопада документ був зареєстрований в парламенті.
Проєкт закону передбачає, що наймані співробітники із середньою зарплатою за третій квартал 2020 року до 30 тис. грн на місяць, а також фізособи-підприємці (ФОП), зареєстровані не менше трьох місяців тому і які втратили прибуток в результаті локдауну, зможуть отримати одноразову допомогу обсягом 8 тис. грн.
Крім цього, президент запропонував відстрочити до 29 грудня 2021 року погашення податкового боргу до 6,8 тис. грн для фізосіб, в тому числі самозайнятих.
Законопроєкт також пропонує підняти поріг обсягу податкового боргу для застосування заходів щодо його стягнення до 3,06 тис. грн і звільнити платників єдиного податку від його сплати за грудень-2020 і січень-травень 2021 року.
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Скажіть, а ці ЗЕдурні може хоч іноді між собою поспілкуються? Бо там ліва полужопа не розуміє що хоче права...
- Четыре...
- Hэправилно... Эй, Гиви, пачему Иванов уполз под парта ?!
- Учител, он же соврал учитэлю ! Вот я его и зарезал !
- Хм. Hу тогда ты скажи сколко будэт 2х2.
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- Это много. Подумай!
- Шесть!
- А еще подумай.
- Четыре
- А почему ты сразу правильно не сказал?
- Потому, что папа меня учил, что надо всегда говорить больше чтобы было чего уступать.
DW
Піар на грошах COVID-фонду: як Зеленський і друзі Коломойського дороги будують.
https://www.dw.com/uk/piar-na-hroshakh-covid-fondu-yak-zelenskyi-i-druzi-kolomoiskoho-dorohy-buduiut/a-55710529
Заложенных в Госбюджете-2021 средств не
хватит на вакцинацию и лечение COVID-19,
- Нацслужба здоровья
КАЗНА ПУСТА
ЗА ТЕ БАГАТО ОБІЦЯНОК
Нихрена себе откат заложили!
Декілька мільйонів чиновників...
Мільйон шахтарів, ще мільйон лікарів...
Десять мільйонів пенсіонерів...
В мене таке відчуття, що населення у нас, десь під двісті мільйонів.
сейчас ту "помощь" - получат депутаны и прочая кодла, у которых на счетах миллионы..
голобородько - когда тебя народ вынесет на вилах,а?
Чем эти одноразовые 8к помогут ФОПу? Продержаться две недели? А дальше что? Такой тупой и популистской власти наверное нет нигде в мире.
К слову, смотрел вчера программу по Нешнл Джеографик. Там показывали Эфиопию. Идет обезьяна гелада по дороге, которую укладывают. Асфальт толщиной сантиметров 30. Сразу вспомнил "велике крадивництво" от Вавы. И это Эфиопия, Карл!
Жена моя достигнув 60 лет и 26 лет стажа-подала в Конотопе на пенсию и ее не дают по надуманым доказательствам о стаже.Специально затягивают - это уже государственный бандитизм. Они все в сговоре! ЗЕ вы все всрете - В Р Е Т Е
Обратилась даже за соц.помощью... это кошмар.. унижения - подонки,
даже имея доказанную не трудоспособность ,травма ноги (порваны сухожилья) - ваши ЗЕ нанятые псы отправляют на несуществующую работу еще и штраф наложили - смех и слезы
Ничего никому не докажешь, поначалу вежливо отказывали а сейчас тебя просто Игно - будьте вы все прокляты. [email protected]