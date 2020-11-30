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Апеляція на рішення суду щодо книги про Стуса: видавництво чекає на призначення дати засідання

Апеляція на рішення суду щодо книги про Стуса: видавництво чекає на призначення дати засідання

Видавництво Vivat очікує призначення дати розгляду апеляції на рішення Дарницького суду про те, що з книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" потрібно видалити інформацію про тогочасного адвоката Стуса, а нині народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Про це повідомили у видавництві виданню "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Ми подали апеляцію у вівторок 24 листопада. Ми не знаємо дати розгляду, нас ще не попередили. Ми очікуємо, коли буде призначено судове засідання, але поки що не було інформації", – повідомили у Vivat.

Також дивіться: Отримав додрук накладу книги про Стуса. Відправляю його в бібліотеки по всій Україні, - Ткаченко. ФОТО

Нагадаємо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини. У видавництві заявили, що "вирішили додрукувати новий наклад".

Автор: 

Медведчук (1706) Стус (73) знущання (94)


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книгу не встигають друкувати-все розкупаться швидко-гарна реклама від зрадника медведчука- заборонити читати книгу українцям цей прихвостень кремля не в змозі заборонити-
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30.11.2020 15:46 Відповісти
благодаря Кащею ее уже все прочитали. 💘
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30.11.2020 15:57 Відповісти
Я утром написала нежно КАЩЕЙЧИК, а Вы по мужски сразу Кащей 😀😀😀

хороша кличка
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30.11.2020 16:24 Відповісти
Пришла к выводу, что надо бы написать и про другие подвиги Медвечука. Так мы можем вернуть славу читающей нации. Писать есть о чем, на песе кацабском много крови и грязи....
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30.11.2020 15:57 Відповісти
Начните с периода Закарпатья ( вся область в его руках , контрабанда тоже , а брат контролирует львовскую таможню ) 😀😀😀
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30.11.2020 16:22 Відповісти
Глава первая.....
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30.11.2020 17:29 Відповісти
Про інші його подвиги вже давно написана книга Дмитра Чобота "Нарцис". І так, вона є у відкритому доступі в інтернеті!
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30.11.2020 20:13 Відповісти
Обовязково куплю книгу
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30.11.2020 15:59 Відповісти
 
 