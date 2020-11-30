Апеляція на рішення суду щодо книги про Стуса: видавництво чекає на призначення дати засідання

Видавництво Vivat очікує призначення дати розгляду апеляції на рішення Дарницького суду про те, що з книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" потрібно видалити інформацію про тогочасного адвоката Стуса, а нині народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Про це повідомили у видавництві виданню "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Ми подали апеляцію у вівторок 24 листопада. Ми не знаємо дати розгляду, нас ще не попередили. Ми очікуємо, коли буде призначено судове засідання, але поки що не було інформації", – повідомили у Vivat.

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Нагадаємо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини. У видавництві заявили, що "вирішили додрукувати новий наклад".