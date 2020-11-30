У Києві поліція за вихідні склала понад 400 адмінпротоколів за порушення карантину
Співробітники Національної поліції в Києві протягом останніх вихідних склали 406 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення поліції Києва.
Зазначається, що за вихідні перевірено 1510 закладів господарської діяльності: розважальні заклади, заклади громадського харчування, торгово-розважальні центри.
За результатами цих перевірок на посадових осіб складено 198 адмінпротоколів за ч.1 ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. За це передбачено накладення штрафу від 34 до 170 000 грн.
Також наголошується, що поліцейські перевіряли громадян на предмет носіння засобів індивідуального захисту. Так, за порушення вимог ч.2 ст.44-3 КУпАП складено ще 208 адміністративних протоколів, що передбачає штраф від 170 до 255 грн.
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А вот вам реальный случай. Подъезжают мусора с титушками Кличка под клуб и ждут, пока туда зайдут люди. Т.е. заранее зная о планирующемся нарушении они не пытаются его предотвратить, не заботятся о здоровье граждан, а ждут, когда смогут показать свою власть. Затем врываются внутрь выломав двери, с автоматами, запрещая снимать. (Как вариант, такое тоже было, проковыривают в двери отверстие и пускают в помещение с людьми перцовый газ.) При этом ещё пятница, до полночи есть время, но им пофиг - кладут мордой в пол и выписывают штрафы за нарушение карантина выходного дня. Затем мусора из наркоконтроля разбрасывают пустые слип пакетики на пол и фоткают для отчета. Но и это не все! В конце спектакля они заново типа подьезжают к клубу и снимают это на видео для журналистов.
Не будьте наивными! Полиция опять стала мусарней, а на вас и ваше здоровье им насрать! Их интересуют только свои собственные интересы.