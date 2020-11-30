У Києві поліція за вихідні склала понад 400 адмінпротоколів за порушення карантину

Співробітники Національної поліції в Києві протягом останніх вихідних склали 406 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення поліції Києва.

Зазначається, що за вихідні перевірено 1510 закладів господарської діяльності: розважальні заклади, заклади громадського харчування, торгово-розважальні центри.

За результатами цих перевірок на посадових осіб складено 198 адмінпротоколів за ч.1 ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. За це передбачено накладення штрафу від 34 до 170 000 грн.

Також наголошується, що поліцейські перевіряли громадян на предмет носіння засобів індивідуального захисту. Так, за порушення вимог ч.2 ст.44-3 КУпАП складено ще 208 адміністративних протоколів, що передбачає штраф від 170 до 255 грн.

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