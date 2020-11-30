НАТО продовжить нарощувати присутність у Чорноморському регіоні через РФ, - Столтенберг
Північноатлантичний Альянс (НАТО) продовжить нарощувати свою військову присутність в Чорноморському регіоні. Це викликано збільшенням військової присутності Росії в окупованому Криму.
Про це на брифінгу заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, це питання міністри країн-членів Альянсу будуть обговорювати під час онлайн-конференції 2 грудня.
"Ми бачимо, що Росія збільшує свою військову присутність у Криму. Тому ми повинні нарощувати свою присутність в Чорноморському регіоні й обговорювати це питання з нашими партнерами - Україною і Грузією", - заявив Столтенберг.
"Росія модернізує свій ядерний арсенал і розгортає нові ракети, розгортає нові сили від Крайньої Півночі до Лівії і Сирії. Ми також бачимо посилення російської військової присутності в результаті криз в Нагірному Карабасі і Білорусі", - заявив Столтенберг.
За його словами, міністри закордонних справ країн-членів Альянсу проведуть зустріч 1-2 грудня, на якій обговорюватимуть це питання.
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