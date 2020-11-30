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НАТО продовжить нарощувати присутність у Чорноморському регіоні через РФ, - Столтенберг

НАТО продовжить нарощувати присутність у Чорноморському регіоні через РФ, - Столтенберг

Північноатлантичний Альянс (НАТО) продовжить нарощувати свою військову присутність в Чорноморському регіоні. Це викликано збільшенням військової присутності Росії в окупованому Криму.

Про це на брифінгу заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, це питання міністри країн-членів Альянсу будуть обговорювати під час онлайн-конференції 2 грудня.

"Ми бачимо, що Росія збільшує свою військову присутність у Криму. Тому ми повинні нарощувати свою присутність в Чорноморському регіоні й обговорювати це питання з нашими партнерами - Україною і Грузією", - заявив Столтенберг.

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"Росія модернізує свій ядерний арсенал і розгортає нові ракети, розгортає нові сили від Крайньої Півночі до Лівії і Сирії. Ми також бачимо посилення російської військової присутності в результаті криз в Нагірному Карабасі і Білорусі", - заявив Столтенберг.

За його словами, міністри закордонних справ країн-членів Альянсу проведуть зустріч 1-2 грудня, на якій обговорюватимуть це питання.

Автор: 

Крим (14122) НАТО (6395) росія (64871) Чорне море (1658) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+13
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30.11.2020 16:12
+10
Я не могу себе представить адекватного человека, кого бы эта новость не порадовала. Мы медленно, но уверенно сближаемся с НАТО, а значит, движемся к своей безопасности.
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30.11.2020 16:11
+10
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30.11.2020 16:15
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30.11.2020 16:10 Відповісти
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30.11.2020 16:15 Відповісти
RQ-4 "Global Hawk" сьогодні цілий день літав над Чорним морем.
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30.11.2020 16:32 Відповісти
Я не могу себе представить адекватного человека, кого бы эта новость не порадовала. Мы медленно, но уверенно сближаемся с НАТО, а значит, движемся к своей безопасности.
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30.11.2020 16:11 Відповісти
Але попередньо слід вийти з п.2. Ст 18. "Конвенції Монтре" - про обмеження терміну перебування військових кораблів нечорноморських держав термігом в 21 день...
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30.11.2020 17:48 Відповісти
Вийти під приводом нових обставин, нових геополітичних реалій, для ліквідації загрози війни, чи для приборкання агресора - для недопущення розростання масштабів війни... Або вийти просто "по російські" - нікому нічого не пояснюючи..

Бо "за згодою сторін" вийти не вийде, оскільки згадану Конвенцію підписали в 36 році :
Його Величність Король Болгар,
Президент Французької Республіки,
Його Величність Король Великої Британії, Ірландії і
Британських Домініонів за морями,
Імператор Індії,
Його Величність Король Еллінів,
Його Величність Імператор Японії,
Його Величність Король Румунії,
Президент Турецької Республіки,
Центральний Виконавчий Комітет Союзу Радянських Соціалістичних Республік,
Його Величність Король Югославії;
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30.11.2020 18:10 Відповісти
Нові історичні реалії. Вже майже нікого з тих підписантів не існує.
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30.11.2020 20:34 Відповісти
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30.11.2020 16:12 Відповісти
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30.11.2020 16:13 Відповісти
Галоперидол, в паціента загострення параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма !!))
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30.11.2020 16:17 Відповісти
Більше баз,гарних та різних !!))
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30.11.2020 16:15 Відповісти
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30.11.2020 16:16 Відповісти
А вдоль расеюшки укры с натой стаят
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01.12.2020 01:26 Відповісти
 
 