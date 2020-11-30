НАТО запросило Україну на засідання з безпеки в Чорному морі, - Столтенберг

Міністри закордонних справ України та Грузії візьмуть участь в онлайн-засіданні НАТО, яке відбудеться 2 грудня. Говоритимуть про проблеми з безпекою в регіоні Чорного моря.

Про це на брифінгу заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як підкреслив Столтенберг, для НАТО регіон Чорного моря є стратегічно важливим.

"Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами, яких ми високо цінуємо в Чорноморському регіоні - Україною і Грузією", - зазначив генсек НАТО.

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