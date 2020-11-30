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Новини Агресія Росії проти України
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НАТО запросило Україну на засідання з безпеки в Чорному морі, - Столтенберг

НАТО запросило Україну на засідання з безпеки в Чорному морі, - Столтенберг

Міністри закордонних справ України та Грузії візьмуть участь в онлайн-засіданні НАТО, яке відбудеться 2 грудня. Говоритимуть про проблеми з безпекою в регіоні Чорного моря.

Про це на брифінгу заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як підкреслив Столтенберг, для НАТО регіон Чорного моря є стратегічно важливим.

"Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами, яких ми високо цінуємо в Чорноморському регіоні - Україною і Грузією", - зазначив генсек НАТО.

Читайте також: НАТО продовжить нарощувати присутність у Чорноморському регіоні через РФ, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6403) Чорне море (1658) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+7
Чергове загострення параноїдальної шизофреніі в москалів гарантовано !!)))
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30.11.2020 16:42
+4
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30.11.2020 16:40
+4
Дякуємо, та їхати нікому. Чи хомчак-іловайський, чи таран-стаття 111. Та вони зайняті руйнуванням армії і їм не до НАТО. Фсбшному дерьмаку, тим паче. Він країною керує, чи то знищує. Фсбшних шісток на посади призначає.
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30.11.2020 16:56
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30.11.2020 16:40 Відповісти
"НАТО пригласило"..................... прикольно
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30.11.2020 16:40 Відповісти
нато -это она,организейшн,значит пригласила
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30.11.2020 16:43 Відповісти
Це москальською блок ,а англійською -організейшн !!!)))
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30.11.2020 17:11 Відповісти
Чергове загострення параноїдальної шизофреніі в москалів гарантовано !!)))
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30.11.2020 16:42 Відповісти
Спасибо что не забыли пригласить,так приятно.
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30.11.2020 16:45 Відповісти
Йенс! с чорным пока всё норм, давайте лучше в азовском море - там кацапами за версту смердит, заодно и арку под мостом проверим на крепость.....
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30.11.2020 16:45 Відповісти
Последний выносит "бычки" и расставляет стулья.
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30.11.2020 16:49 Відповісти
Ну и славненько........
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30.11.2020 16:50 Відповісти
Дякуємо, та їхати нікому. Чи хомчак-іловайський, чи таран-стаття 111. Та вони зайняті руйнуванням армії і їм не до НАТО. Фсбшному дерьмаку, тим паче. Він країною керує, чи то знищує. Фсбшних шісток на посади призначає.
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30.11.2020 16:56 Відповісти
Їхати не треба,це он-лайн !!)))
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30.11.2020 17:10 Відповісти
А какаяразніца? Ніколи, та й фсьо.
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30.11.2020 17:19 Відповісти
Відєб....ся,не заважайте красти !!)))
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30.11.2020 17:23 Відповісти
Зе иуды приболевшими прикинутся ! У них другие цели и задачи ! Вспомните слив операции"вагнеровцев" , освобождение настоящими патриотами из СБУ пленных в застенках террористов
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30.11.2020 18:43 Відповісти
дякуемо!
НАТО запросило Україну на засідання з безпеки в Чорному морі, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2991
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01.12.2020 01:26 Відповісти
 
 