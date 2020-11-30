Фермери просять Раду ухвалити закон № 3656 про зниження ПДВ для продукції АПК

Аграрії закликають Верховну Раду прийняти законопроєкт № 3656 про зниження до 14% ставки ПДВ на продукцію АПК. Це рішення допоможе українським сільгоспвиробникам не тільки пережити нинішню кризу, а й наростити виробництво.

"Радує те, що закон вже проголосували в першому читанні. Але зараз поповзли чутки, що деякі нардепи хочуть перешкодити його прийняттю. Дуже хочеться вірити, що ПДВ таки знизять. Це буде гарною підмогою для багатьох дрібних і середніх аграрних господарств", - говорить власник невеликої сімейної ферми в Полтавській області Сергій Мельник.

При цьому зниження ставки ПДВ на продукцію АПК, яка не є продуктом кінцевого споживання, не призведе до зниження податкових надходжень до бюджету, зазначає керуючий агрофірми в Запорізькій області Євген Гуцало.

"Ми займаємося переробкою. Зниження ПДВ знизить наші витрати на закупівлю сировини. Ми зможемо вкласти їх в модернізацію і наростити обсяг виробництва. А з готової продукції держава отримати вже свої 20% ПДВ. Вигода для всіх очевидна. Якщо Рада цей закон прийме, вона покаже свою стурбованість долею українських аграріїв", - говорить він.

Крім того, як зазначає власниця сільгосппідприємства в Одеській області Наталія Іваненко, зниження ПДВ змусить багатьох недобросовісних аграріїв вийти з тіні.

"Багато фермерів досі працюють у "чорну". Іноді просто тому, що так вони звикли і не довіряють державі. Якщо ПДВ знизять, їм не буде сенсу ховатися. Бюджет від цього тільки виграє", - говорить вона.

Як відомо, ініціаторами законопроєкту № 3656 виступили народні депутати з різних фракцій і груп. Аграрії сподіваються, що такий загальний консенсус забезпечить прийняття важливого для вітчизняного АПК законопроєкту.